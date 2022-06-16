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Президент Румынии Йоханнис прибыл в Киев: Незаконная российская агрессия должна прекратиться. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Президент Румынии Клаус Йоханнис прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я в Киеве с моими европейскими коллегами канцлером Олафом Шольцем, президентом Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Марио Драги, чтобы показать нашу решительную поддержку и полную солидарность с президентом Владимиром Зеленским и украинским народом. Эта незаконная российская агрессия должна прекратиться!" – подчеркнул румынский лидер.

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Президент Румынии Йоханнис прибыл в Киев: Незаконная российская агрессия должна прекратиться 01
Президент Румынии Йоханнис прибыл в Киев: Незаконная российская агрессия должна прекратиться 02
Президент Румынии Йоханнис прибыл в Киев: Незаконная российская агрессия должна прекратиться 03
Президент Румынии Йоханнис прибыл в Киев: Незаконная российская агрессия должна прекратиться 04
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це на допомогу зєлі щоб протистояти трьом пошановувачам бальшого друга *********
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16.06.2022 10:47 Ответить
чотири Президенти в один день ??? Це на що вони там хочуть Зе підбити ??
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16.06.2022 10:59 Ответить
Ні на що вони Боневтіка не підіб'ють, його ще в 2019 році підбиd Беня і він слідує цьому курсу, інколи маневруючи серед патріотів.
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16.06.2022 11:02 Ответить
Да харош *******. Я за Петра. Но Зеля красавчик и страну не кинул во время войны.
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16.06.2022 11:17 Ответить
Сам зрозумів, що написав ? Тоість ... у Президенти обрався і при першій нагоді линяти ??
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16.06.2022 11:36 Ответить
Яке щястя - зедитятко могло всратися і не всралося. Давайте за це тепер йому оплодувати.
Та краще б воно втекло разом зі своїм Бенею і перестало грабувати Україну.
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16.06.2022 11:44 Ответить
Клаус Йоханнис он такой-же румын как Путин -киргиз
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16.06.2022 13:36 Ответить
 
 