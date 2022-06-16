Президент Румынии Йоханнис прибыл в Киев: Незаконная российская агрессия должна прекратиться. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Президент Румынии Клаус Йоханнис прибыл с визитом в Киев.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я в Киеве с моими европейскими коллегами канцлером Олафом Шольцем, президентом Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Марио Драги, чтобы показать нашу решительную поддержку и полную солидарность с президентом Владимиром Зеленским и украинским народом. Эта незаконная российская агрессия должна прекратиться!" – подчеркнул румынский лидер.
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Та краще б воно втекло разом зі своїм Бенею і перестало грабувати Україну.