СБУ заблокировала схемы продажи гуманитарных автомобилей на Волыни. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности Украины разоблачила в Волынской области сразу две схемы махинаций с гуманитарной помощью, в том числе автомобилями.
Об этом в Facebook сообщает Управление СБУ в Волынской области, передает Цензор.НЕТ.
"Одну из схем сотрудники СБУ разоблачили в Луцке. В ней задействована одна из общественных организаций Волыни. Правоохранители установили, что организация ввозила автомобили на территорию Украины под видом гуманитарной помощи, а в дальнейшем машины продавались за наличные", - говорится в сообщении.
Оперативники зафиксировали продажу одного автомобиля за более чем 100 тыс. грн. Также представитель общественной организации обещал продать карету скорой помощи, которая была ввезена в Украину под видом гуманитарной помощи. Ее стоимость злоумышленник оценил в 12 тысяч долларов. Злоумышленник уже извещен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201-2 УК (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи). Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Другую схему организовал житель города Ковель, который ввозил машины из стран ЕС как гуманитарную помощь, а в дальнейшем продавал их на общих основаниях. Правоохранители разоблачили злоумышленника при продаже двух транспортных средств на общую сумму более полумиллиона гривен.
Решается вопрос об извещении ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 201-2 (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
https://t.me/truexanewsua/50761
Но на секунду, ведь есть полный 100%-ый список всех автомобилей с данными владельцев, кто ввез их без пошлины. Многие из них предметы роскоши без возможности использовать на фронте (гелик, например, вполне пригоден для бездорожья, хотя и очень плох за свои деньги). Ведь это же преступление против страны совершили те, кто их купил. Почему они не отдали свои лишние деньги на нужды армии? Их надо арестовать, отправить на фронт копать окопы на фронте, а авто конфисковать и при плохие параметрах (большой расход бензина, например) отправить в Польшу на продажу.
..правоохоронці і Вєнєдіктова, а шо там у нас з "Чонгаром"?.. чи "неначасі" і нехай "нагорі" й надалі диверсіЇфікують у тилу?..
- чи безпечніше ловити тих, хто мєлочь тирить по карманам?..(