СБУ заблокировала схемы продажи гуманитарных автомобилей на Волыни. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Волынской области сразу две схемы махинаций с гуманитарной помощью, в том числе автомобилями.

Об этом в Facebook сообщает Управление СБУ в Волынской области, передает Цензор.НЕТ.

"Одну из схем сотрудники СБУ разоблачили в Луцке. В ней задействована одна из общественных организаций Волыни. Правоохранители установили, что организация ввозила автомобили на территорию Украины под видом гуманитарной помощи, а в дальнейшем машины продавались за наличные", - говорится в сообщении.

Оперативники зафиксировали продажу одного автомобиля за более чем 100 тыс. грн. Также представитель общественной организации обещал продать карету скорой помощи, которая была ввезена в Украину под видом гуманитарной помощи. Ее стоимость злоумышленник оценил в 12 тысяч долларов. Злоумышленник уже извещен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201-2 УК (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи). Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Смотрите также: Россияне попали ракетой в вагон с гуманитарной помощью для мариупольцев, - Андрющенко. ФОТО







Другую схему организовал житель города Ковель, который ввозил машины из стран ЕС как гуманитарную помощь, а в дальнейшем продавал их на общих основаниях. Правоохранители разоблачили злоумышленника при продаже двух транспортных средств на общую сумму более полумиллиона гривен.

Решается вопрос об извещении ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 201-2 (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины.





