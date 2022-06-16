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Волынь (924) СБУ (18679) махинации (571) гуманитарная помощь (1202)

СБУ заблокировала схемы продажи гуманитарных автомобилей на Волыни. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности Украины разоблачила в Волынской области сразу две схемы махинаций с гуманитарной помощью, в том числе автомобилями.

Об этом в Facebook сообщает Управление СБУ в Волынской области, передает Цензор.НЕТ.

"Одну из схем сотрудники СБУ разоблачили в Луцке. В ней задействована одна из общественных организаций Волыни. Правоохранители установили, что организация ввозила автомобили на территорию Украины под видом гуманитарной помощи, а в дальнейшем машины продавались за наличные", - говорится в сообщении.

Оперативники зафиксировали продажу одного автомобиля за более чем 100 тыс. грн. Также представитель общественной организации обещал продать карету скорой помощи, которая была ввезена в Украину под видом гуманитарной помощи. Ее стоимость злоумышленник оценил в 12 тысяч долларов. Злоумышленник уже извещен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201-2 УК (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи). Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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СБУ заблокировала схемы продажи гуманитарных автомобилей на Волыни 01

СБУ заблокировала схемы продажи гуманитарных автомобилей на Волыни 02

Другую схему организовал житель города Ковель, который ввозил машины из стран ЕС как гуманитарную помощь, а в дальнейшем продавал их на общих основаниях. Правоохранители разоблачили злоумышленника при продаже двух транспортных средств на общую сумму более полумиллиона гривен.

Решается вопрос об извещении ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 201-2 (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины.

СБУ заблокировала схемы продажи гуманитарных автомобилей на Волыни 03

СБУ заблокировала схемы продажи гуманитарных автомобилей на Волыни 04
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Топ комментарии
+10
А коли популістична влада наведе порядок з логістикою забезпечення військових одностроями, бронежилетами, розтяжками, медицинськими аптечками та іншим, чи чекаємо пока за нас це зробить Байден чи Джонсон, а ми будемо клепати в бункері відоси хрипленьким голосочком як все добре? Чому на базарах є військові однострої, а деякі військові самі собі купують її, а навіть при відправці на передову, тих кого привезли розприділяють на напрямки, то кажуть, щоб за дві зарплати забули, на ці гроші їм куплять все необхіжне. То де вже сидять "свинарчуки", в бункері чи там, де розприділяють?
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16.06.2022 11:00
+6
пан хоче все знівілювати і пише за бездію 8 років, що мов тут Боневтік ні до чого, бо і попередники точно такі? Та ні пане, якраз при попередниках завезли багато авто, бронежилетів, тепловізорів, медпакетів та іншого військовим. Пан умудрився звинуватити і тут попередників, що мов після Майдану міліція боялася люстрації, а потім побачилия, що то фігня і почали нагліти. Так якраз Володя Боневтік зруйнував закон про люстрацію, призначив у своє ОП люстрованих чиновників часів Януковича. А що стосується відправили на фронт всіх поліцейських, а на їх місце набрати студентів і це не зробили у 2014 році, то направляйте зараз. Тоді було АТО, точніше гібрідна війна, а сьогодні повномастабна. Робіть це миттєво.
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16.06.2022 11:21
+2
Такое количество сволочных поступков просто не может происходить даже при малейшем контроле. Значит, так работала СБУ прошлые 8 лет, да и до этого тоже вся силовая структура. Вот и создали общество, где любой старается урвать лишь бы урвать. Сдать ради 3 бутылок водки на медь какой-то ценнейший военный станок за миллионы и то их не продают просто так - запросто. Надо было в 2014-ом году всю милицию под ноль мобилизовать и отправить на фронт. Вообще всю, ни одного не оставить, даже тыловика, даже (особенно) идеолога. Набрать на двойную зарплату студентов последних курсов, они бы сразу задали правильный тон в работе. Вместо этого все на своих местах. Вообще все. А ведь после Майдана вся милиция реально боялась люстрации. Они реально сидели в страхе, ничего не крышевали, изображали активность и полезность. Но как увидели, что их никто не трогает, пошли и дальше рисовать палки и задерживать 3 планшета для артиллеристов, так как это коммерческая партия. На склад на 2 года, пока следствие идет. Это их мир такой, переобучить бессмысленно, надо выгнать и нанять тех, кто никогда не жил в совке и не жил в системе, молодых студентов и притом ротацию проводить непрерывную, так как и они могут начать сколачивать ОПГ в системе исполнительной власти.

Но на секунду, ведь есть полный 100%-ый список всех автомобилей с данными владельцев, кто ввез их без пошлины. Многие из них предметы роскоши без возможности использовать на фронте (гелик, например, вполне пригоден для бездорожья, хотя и очень плох за свои деньги). Ведь это же преступление против страны совершили те, кто их купил. Почему они не отдали свои лишние деньги на нужды армии? Их надо арестовать, отправить на фронт копать окопы на фронте, а авто конфисковать и при плохие параметрах (большой расход бензина, например) отправить в Польшу на продажу.
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16.06.2022 11:07
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2500€???
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16.06.2022 10:56 Ответить
Показательно расстрелять нескольких по законам военного времени чтобы другим неповадно было, да и кормить в тюрьме его надо, и не обменять..
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16.06.2022 11:37 Ответить
А коли популістична влада наведе порядок з логістикою забезпечення військових одностроями, бронежилетами, розтяжками, медицинськими аптечками та іншим, чи чекаємо пока за нас це зробить Байден чи Джонсон, а ми будемо клепати в бункері відоси хрипленьким голосочком як все добре? Чому на базарах є військові однострої, а деякі військові самі собі купують її, а навіть при відправці на передову, тих кого привезли розприділяють на напрямки, то кажуть, щоб за дві зарплати забули, на ці гроші їм куплять все необхіжне. То де вже сидять "свинарчуки", в бункері чи там, де розприділяють?
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16.06.2022 11:00 Ответить
А чому не спитати у великого По, який грабував армію з 2015-го по 2019 рік, та ставив корумпованих військових на посади які грабували? Ось і відповідь що По, що Зе - одне й те саме.
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16.06.2022 11:34 Ответить
Будь ласка назвіть імена військових, яких ставив Порошенко і які грабували армію з 2015 по 2019 рік. Ось сьогодні точно бачимо, що три роки грабували ті, кого поставив БонеквтікБонезміг. Немає військової амуніції, вона вся на ринках, то як вона туди потрапила? А хто поставив тих генералів, які здали південь України*?
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16.06.2022 14:53 Ответить
Не там шукали, хлопці. Даю наводку - ось який чудовий пікап для фронту, можно відразу з водієм.
https://t.me/truexanewsua/50761
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16.06.2022 11:02 Ответить
Такое количество сволочных поступков просто не может происходить даже при малейшем контроле. Значит, так работала СБУ прошлые 8 лет, да и до этого тоже вся силовая структура. Вот и создали общество, где любой старается урвать лишь бы урвать. Сдать ради 3 бутылок водки на медь какой-то ценнейший военный станок за миллионы и то их не продают просто так - запросто. Надо было в 2014-ом году всю милицию под ноль мобилизовать и отправить на фронт. Вообще всю, ни одного не оставить, даже тыловика, даже (особенно) идеолога. Набрать на двойную зарплату студентов последних курсов, они бы сразу задали правильный тон в работе. Вместо этого все на своих местах. Вообще все. А ведь после Майдана вся милиция реально боялась люстрации. Они реально сидели в страхе, ничего не крышевали, изображали активность и полезность. Но как увидели, что их никто не трогает, пошли и дальше рисовать палки и задерживать 3 планшета для артиллеристов, так как это коммерческая партия. На склад на 2 года, пока следствие идет. Это их мир такой, переобучить бессмысленно, надо выгнать и нанять тех, кто никогда не жил в совке и не жил в системе, молодых студентов и притом ротацию проводить непрерывную, так как и они могут начать сколачивать ОПГ в системе исполнительной власти.

Но на секунду, ведь есть полный 100%-ый список всех автомобилей с данными владельцев, кто ввез их без пошлины. Многие из них предметы роскоши без возможности использовать на фронте (гелик, например, вполне пригоден для бездорожья, хотя и очень плох за свои деньги). Ведь это же преступление против страны совершили те, кто их купил. Почему они не отдали свои лишние деньги на нужды армии? Их надо арестовать, отправить на фронт копать окопы на фронте, а авто конфисковать и при плохие параметрах (большой расход бензина, например) отправить в Польшу на продажу.
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16.06.2022 11:07 Ответить
пан хоче все знівілювати і пише за бездію 8 років, що мов тут Боневтік ні до чого, бо і попередники точно такі? Та ні пане, якраз при попередниках завезли багато авто, бронежилетів, тепловізорів, медпакетів та іншого військовим. Пан умудрився звинуватити і тут попередників, що мов після Майдану міліція боялася люстрації, а потім побачилия, що то фігня і почали нагліти. Так якраз Володя Боневтік зруйнував закон про люстрацію, призначив у своє ОП люстрованих чиновників часів Януковича. А що стосується відправили на фронт всіх поліцейських, а на їх місце набрати студентів і це не зробили у 2014 році, то направляйте зараз. Тоді було АТО, точніше гібрідна війна, а сьогодні повномастабна. Робіть це миттєво.
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16.06.2022 11:21 Ответить
Який фронт, вони тільки владні дупи можуть охороняти до певної пори. Бо потім цілими відділками переходять на сторону ворога, або швидко тікають аж до західного кордону.
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16.06.2022 11:36 Ответить
дурники не знали з ким треба будувати зелений коридор..
..правоохоронці і Вєнєдіктова, а шо там у нас з "Чонгаром"?.. чи "неначасі" і нехай "нагорі" й надалі диверсіЇфікують у тилу?..
- чи безпечніше ловити тих, хто мєлочь тирить по карманам?..(
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16.06.2022 12:01 Ответить
вибачте за питання - але чим по Констітуції займається СБУ? Я бачу їх боротьбу з криптовалютними бізнесменами, вони якись квартири розподіляють з девелоперами, потім дівок якихось викривають, що свої письки показують у інтернете. Знов нова перемогу - якусь машинку продали з гуманітарки. Це звісно погано - але є хоч якись статті КК, по яких СБУ не має права працювати? Чи у нас в Україні є різниця між статтями, за якими працюю СБУ, поліція, військова прокуратура та інші правоохоронні органи? Або кожний орган працює по всіх статтях відразу? Якщо так - то СБУ не потрібна. Якщо вона має спеціфічні функції, що відрізняють її від поліції - то повідомьте громадян, будь ласка - щодо успіхів у вашої основної діяльністі. Бо насточортіло читати, як ви переборюєте безкоштовні міжнародні дзвінки, щом могли заробляти Київстар, як ви переборюєте криптовалютні переводи (а чому взагалі? у яких країнах вони взагалі заборонені), як ви перебороли критомайнінг (а чому саме це кримінал, можете пояснити зрозуміло для усіх), як ви усіх порно-дівок взяли на облік та про разні ваши інші різноманітні дивні досягнення.
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16.06.2022 12:18 Ответить
Нехай краще схеми закупівлі заблокують та посадять ***...них корупціонерів та зрадників нашої країни
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16.06.2022 12:35 Ответить
зозтріляти разом з тупою прокуроршою венедіктовою в показових цілях,щоб другим неповадно було.
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16.06.2022 13:24 Ответить
Позор какой-то, за это садить пожизненно нужно😡
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16.06.2022 15:16 Ответить
 
 