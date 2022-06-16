Разоблачен столичный предприниматель, продававший внедорожники ВСУ, ввезенные в Украину как гуманитарная помощь, - прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры следователями СУ ГУ НП в Киеве и работниками УСР в Киеве ДСР НП Украины разоблачен гражданин Украины, который, пользуясь введением в стране военного положения, пытался продать транспортные средства, которые были ввезены на территорию Украины как гуманитарная помощь для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как отмечается, согласно материалам следствия, владелец СТО, располагая двумя автомобилями польской регистрации, которые в соответствии с Декларацией о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, были ввезены в Украину с целью дальнейшей передачи для нужд одной из воинских частей, организовал их продажу.

"2 июня после осмотра транспортных средств покупателем мужчина получил задаток в размере 400 долл. США. В дальнейшем после проведения ремонта автомобилей и получения второй части средств (6 100 долл. США) мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", – говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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