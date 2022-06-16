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Разоблачен столичный предприниматель, продававший внедорожники ВСУ, ввезенные в Украину как гуманитарная помощь, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры следователями СУ ГУ НП в Киеве и работниками УСР в Киеве ДСР НП Украины разоблачен гражданин Украины, который, пользуясь введением в стране военного положения, пытался продать транспортные средства, которые были ввезены на территорию Украины как гуманитарная помощь для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как отмечается, согласно материалам следствия, владелец СТО, располагая двумя автомобилями польской регистрации, которые в соответствии с Декларацией о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, были ввезены в Украину с целью дальнейшей передачи для нужд одной из воинских частей, организовал их продажу.

"2 июня после осмотра транспортных средств покупателем мужчина получил задаток в размере 400 долл. США. В дальнейшем после проведения ремонта автомобилей и получения второй части средств (6 100 долл. США) мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", – говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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Разоблачен столичный предприниматель, продававший внедорожники ВСУ, ввезенные в Украину как гуманитарная помощь, - прокуратура 01

Разоблачен столичный предприниматель, продававший внедорожники ВСУ, ввезенные в Украину как гуманитарная помощь, - прокуратура 02
Разоблачен столичный предприниматель, продававший внедорожники ВСУ, ввезенные в Украину как гуманитарная помощь, - прокуратура 03
Разоблачен столичный предприниматель, продававший внедорожники ВСУ, ввезенные в Украину как гуманитарная помощь, - прокуратура 04
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Топ комментарии
+10
99,99:% очередной "слуга народа". А кто еще имеет доступ и к границы, и ВСУ и к гуманитаркн одновременною? Только те кто у власти
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16.06.2022 11:21
+9
На "0", або 15років. Хай вибирає, скот.
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16.06.2022 11:17
+5
Це називається диверсія і шкідництво державному суверенітету... Стаття має бути відповідна
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16.06.2022 11:21
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На "0", або 15років. Хай вибирає, скот.
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16.06.2022 11:17 Ответить
99,99:% очередной "слуга народа". А кто еще имеет доступ и к границы, и ВСУ и к гуманитаркн одновременною? Только те кто у власти
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16.06.2022 11:21 Ответить
Це називається диверсія і шкідництво державному суверенітету... Стаття має бути відповідна
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16.06.2022 11:21 Ответить
СБУ нужно посетить автосалон в Киеве напротив Житнего рынка... прослезиться можно сколько там тачек под закон о растаможке на продажу. и так по всей стране
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16.06.2022 11:28 Ответить
"Закон о растаможке" не устанавливает ограничений на продажу, если вы не в курсе, а лишь отменяет пошлины, акцизы и НДС, чтобы люди не скупали машины типа "для ЗСУ" как в этой новости, а ввозили сами для своего пользования.
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16.06.2022 11:38 Ответить
Если большие машины ухитряются пускать "налево", то страшно подумать, что происходит с одеждой и едой.
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16.06.2022 11:34 Ответить
Якісь дрібниці. Zeкоманда продає гуманітарку фурами. СБУ не за тими бігає.
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16.06.2022 11:36 Ответить
CБУ імітує діяльність.
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16.06.2022 12:20 Ответить
А чому Прізвище не оголосили

Чому фото злочинця не показали

Народ повинен знати падаль

Яка на кремль проклятий працювала . ??
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16.06.2022 12:46 Ответить
А чего вы их морды ретушируете? Народ должен знать своих "героев". А вообще, таких героев надо прилюдно расстреливать или вешать, хотя бы на время войны. Только тогда будет хоть какой-то толк.
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16.06.2022 13:32 Ответить
Та розстрілюйте вже цю сволоту і конфыскація майна в нього і його родини ! Гадина !
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16.06.2022 13:50 Ответить
На розмінування сапьора.
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16.06.2022 14:05 Ответить
Какая гнида... Европейцы отдали ему старые машины для ЗСУ, а он их продал..Таких надо на площадь в клетке вывозить.
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16.06.2022 15:05 Ответить
 
 