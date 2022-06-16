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Сообщено о подозрении военнослужащему РФ, убившему двух мирных жителей на Черниговщине, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Прокуроры Нежинской окружной прокуратуры Черниговской области установили и заочно сообщили о подозрении одному из военнослужащих вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, военнослужащий 21-й отдельной мотострелковой бригады воинской части №12128 Вооруженных сил РФ 1 апреля 2022 года расстрелял двух жителей села Гайворон. Один из убитых – участник АТО, другой – местный охотник.

"Перед тем, как расстрелять гражданских, подозреваемый вместе с другими, в настоящее время не установленными военнослужащими РФ, незаконно удерживали их в погребе одного из домохозяйств на территории Дмитровской объединенной территориальной громады Нежинского района. Вместе с убитыми военнослужащие РФ удерживали также 60-летнего мужчину, которого оккупанты впоследствии отпустили", - говорится в сообщении.

Личность подозреваемого установлено Нежинской окружной прокуратурой во взаимодействии с Нежинским горрайонным отделом Управления СБУ в Черниговской области и отделением полиции №1 Нежинского райотдела полиции в области.

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Сообщено о подозрении военнослужащему РФ, убившему двух мирных жителей на Черниговщине, - Офис Генпрокурора 01

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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16.06.2022 12:23 Ответить
А більше нема кого судити?
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16.06.2022 12:33 Ответить
мля, коли буде підозра Бойкам, Шуфричам, Мураєвим, Королеським...????
Якщо заборонили партії відповідно їх засновники та члени мають отримати підозри !?? Покарання як мінімум має бути позбавлення громадянства.
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16.06.2022 12:40 Ответить
 
 