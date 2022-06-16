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Ирпень – символ невероятной жестокости российской войны и бессмысленного насилия, – Шольц. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Ирпень давно уже стал символом невероятной жестокости российской войны и бессмысленного насилия.
Об этом написал в твиттере канцлер Германии Олаф Шольц после посещения города, сообщает Цензор.НЕТ.
"Как и Буча, Ирпень давно уже стал символом невероятной жестокости российской войны, бессмысленного насилия. Жестокие разрушения в этом городе – это памятник. Эта война должна закончиться", - отметил Шольц.
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+13 Andrew86
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Пожалуйста, подождите...
саме існування "держави"кацапських тварин і є саме найбільше безглуздя
Невероятно, но факт.
В освобождённых от русских войск городах бандеровцы резко прекращают убивать мирных украинцев, бомбить жилые кварталы и насиловать беззащитных женщин и детей. Да, что с ними не так, с этими нацистами и наркоманами..
Появляется вода, продукты питания, возобновляется электро газоснабжение, возвращаются жильцы. Какие-то неправильные нацисты
Просто без съёмочной группы Russian today как-то не кошерно. Кураж пропадает. Приходится укробандеровцам свои кровавые привычки забыть.
https://t.me/vesti_izdyrki/11834
За німецькими термінами -- " дань Х ".Радянські війська придушили
повсталих по всій НДР.
це вони ще не бачили Марiуполь...
смерть кацапо-ординським загарбникам!
смерть рашизму!
смерть рассєянським шизо-фашистам!
росіянські окупанти у Маріуполі прискорюють знесення пошкоджених ними ж будинків, щоб знищити докази своїх злочинів, а школярам забороняють говорити українською навіть на перервах.
Нашій Зе владі треба обережніше висловлюватись - допомога лишньою не буває.
Ирпень и Буча многое меняет в голове, даже у людей без совести и чести.