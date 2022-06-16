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Технику для разминирования презентовали в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Киевской области состоялась презентация техники и технологий для разминирования - совместная работа украинских, американских и канадских специалистов.
Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".
Отмечается, что аппарат может изучить почву на 30 метров вглубь. Затем специалисты составляют соответствующую карту.
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техники, а неторопливой перебежкой идущего впереди дворняги "шарика" , усердно выискивая заложенные мины.
( Записки сапёра , прошедшего Афган )
Обережно міни !
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