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Технику для разминирования презентовали в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Киевской области состоялась презентация техники и технологий для разминирования - совместная работа украинских, американских и канадских специалистов.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

Отмечается, что аппарат может изучить почву на 30 метров вглубь. Затем специалисты составляют соответствующую карту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 стран оказывают Украине поддержку в разминировании территории

Технику для разминирования презентовали в Киевской области 01
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 02
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 03
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 04
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 05
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 06
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 07
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 08
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 09
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 10
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 11
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 12
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 13
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 14
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 15
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 16
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 17
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 18
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 19
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 20
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 21
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 22
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 23
Технику для разминирования презентовали в Киевской области 24

Технику для разминирования презентовали в Киевской области 25
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Яка краса! Всі такі серйозні
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16.06.2022 14:51 Ответить
Медленный ритм передвижения колонны определялся не скоростью
техники, а неторопливой перебежкой идущего впереди дворняги "шарика" , усердно выискивая заложенные мины.
( Записки сапёра , прошедшего Афган )
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16.06.2022 15:17 Ответить
Супер. Це ж скільки життів саперів можна зберегти.
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16.06.2022 15:33 Ответить
Ненравильно! Має бути :
Обережно міни !
Добро пожаловать !

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16.06.2022 18:03 Ответить
Це для тих, хто на пляжі свою дупу засмагає
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16.06.2022 23:23 Ответить
 
 