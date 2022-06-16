Технику для разминирования презентовали в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевской области состоялась презентация техники и технологий для разминирования - совместная работа украинских, американских и канадских специалистов.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

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Отмечается, что аппарат может изучить почву на 30 метров вглубь. Затем специалисты составляют соответствующую карту.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.