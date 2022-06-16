Рашисты обстреляли Сумщину с территории РФ, поврежден сельхозобъект, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли территорию Сумщины из РСЗО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.

"Сегодня около 13 часов со стороны села Городище Курской области враг открыл огонь из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

В результате обстрела поврежден сельхозобъект. Более подробная информация о жертвах и разрушениях выясняется.

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