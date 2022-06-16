Рашисты обстреляли Сумщину с территории РФ, поврежден сельхозобъект, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские оккупационные войска обстреляли территорию Сумщины из РСЗО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.
"Сегодня около 13 часов со стороны села Городище Курской области враг открыл огонь из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.
В результате обстрела поврежден сельхозобъект. Более подробная информация о жертвах и разрушениях выясняется.
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+22 A San
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+11 Anton Oliinyk
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іншого пояснення вашої ************* не можy знайти?
Наліпіть краще вареників сьогодні.
А иначе эта проблема не кончится никогда, и жизнь в приграничной полосе шириной 10+ км будет смертельной лотореей для местных жителей.
до тих - ********* свіноголoвих... - бурятов в полон не брати.
Побиття немовлят