РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5776 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
6 998 23
война (46763) Госпогранслужба (5405) обстрел (20144) Сумская область (1843)

Рашисты обстреляли Сумщину с территории РФ, поврежден сельхозобъект, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупационные войска обстреляли территорию Сумщины из РСЗО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.

"Сегодня около 13 часов со стороны села Городище Курской области враг открыл огонь из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

В результате обстрела поврежден сельхозобъект. Более подробная информация о жертвах и разрушениях выясняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты из минометов обстреляли Шалыгинскую громаду Сумщины, - Живицкий

Рашисты обстреляли Сумщину с территории РФ, поврежден сельхозобъект, - ГПСУ 01
Рашисты обстреляли Сумщину с территории РФ, поврежден сельхозобъект, - ГПСУ 02
Рашисты обстреляли Сумщину с территории РФ, поврежден сельхозобъект, - ГПСУ 03
Рашисты обстреляли Сумщину с территории РФ, поврежден сельхозобъект, - ГПСУ 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
Такі часи ,коли поранена корівка викликає більше почуттів ,ніж відідрвана голова кацапа.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:17
+11
відідрвана голова кацапа то навпаки радість
показать весь комментарий
16.06.2022 15:18
+5
А нам нельзя стрелять по параше, мы не террористы....
показать весь комментарий
16.06.2022 15:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такі часи ,коли поранена корівка викликає більше почуттів ,ніж відідрвана голова кацапа.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:17 Ответить
відідрвана голова кацапа то навпаки радість
показать весь комментарий
16.06.2022 15:18 Ответить
А нам нельзя стрелять по параше, мы не террористы....
показать весь комментарий
16.06.2022 15:21 Ответить
приезжай и стреляй. кто тебя держит?
показать весь комментарий
16.06.2022 15:25 Ответить
Можна бомбити і говорити нас там не було,як роблять кацапи.Хай тоді доказують,що то ми.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:39 Ответить
угу і цей камент теж затри: сьогодні вночі по передмістю прилетіло - 4 вбитих і 6 поранених.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:45 Ответить
кацапня, а шо правда шо вас при родах на кафель головою?
іншого пояснення вашої ************* не можy знайти?
показать весь комментарий
16.06.2022 15:35 Ответить
Потрібно вже зараз розпочати програму відселення мешканців прикордонних містечок і селищ вглиб України з суцільним мінуванням території 30 кілометрової смуги вздовж кордону з рф і рб для організації оборонних рубежів з опорними пунктами на висотах і у залізобетонних спорудах. Всі дороги (покриття, мости, розв'язки) в цій зоні слід зруйнувати, а залізничні колії й інфраструктуру - розібрати аж до вузлових станцій.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:36 Ответить
а вглубь насколько? на дистанцию полёта 9М55Ф из 9К58? или на дистанцию поражения комплексом 9К720??
Наліпіть краще вареників сьогодні.
показать весь комментарий
16.06.2022 16:02 Ответить
Звичайно від Тонка червона лінія це емоційна заява, але щось подібне доведеться робити - рів з крокодилами точно.
показать весь комментарий
17.06.2022 14:14 Ответить
нет, проблема решается более гарантировано, чем выведение морозостойких крокодилов. Проще получить по ленд-лизу сотни три М119 для нынешних фронтов (а М119 у наших партнеров есть достойные количества на хранении), и по мере выхода нашей армии к государственным границам придавать М119 с освобождающимися количествами AN\TPQ-49 в распоряжение ДПСУ. Точные и своевременные ответы на трансграничные обстрелы кацапсинских «блуждающих» 2Б11 из-за аколиц ихних дяревень зерново, тёткино и прочих ********** сошли бы быстро на нет, ибо нет ничего убедительней одной точной ответки прямо в плиту через двадцать секунд. Это тем более будет эффективно, потому что вместо оптики на М119 стоит LINAPS, которая имеет свою систему навигации, лазерные гироскопы, и берет на себя все баллистические расчеты. Т.е. прямо к пушке прифигачен железный планшет с сенсорным экраном. Поэтому ответ полетит незамедлительно прямо в тот грузовик, в кузове которого рускоязычные калмыки установили миномет. М119 достаточно лёгкая - меньше двух тонн, и ее можно легко буксировать за пограничным джипчиком. Ну и придется по лендлизу взять к имеющимся ещё сотни две AN\TPQ-49, которые постепенно передавать после обучения в ДПСУ.
А иначе эта проблема не кончится никогда, и жизнь в приграничной полосе шириной 10+ км будет смертельной лотореей для местных жителей.
показать весь комментарий
17.06.2022 14:47 Ответить
.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:36 Ответить
Невже не відповіли росіянам "Точкой-У" ?
показать весь комментарий
16.06.2022 15:49 Ответить
нет. Ее там нет, и даже если бы она там была, то по сраному БМ-21 никто бы не стал херачить точкой. Для этого достаточно было бы одного 105мм снаряда из L119.
показать весь комментарий
16.06.2022 16:06 Ответить
Україна і Крим е Україна... - і ніяких перемовин доки україньска земля не стане україньською....
до тих - ********* свіноголoвих... - бурятов в полон не брати.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:55 Ответить
бурят? - забити - забути
показать весь комментарий
16.06.2022 15:56 Ответить
Мовчання ягнят -
Побиття немовлят
показать весь комментарий
16.06.2022 16:12 Ответить
Кацапи,будьте ви прокляті на віки вічні. Причому всі до єдиного.
показать весь комментарий
16.06.2022 17:30 Ответить
Залужний говорив, що відповідаємо... Думаю поки не так боляче. Хоча у клинцях щось же горіло
показать весь комментарий
16.06.2022 17:50 Ответить
Гасять звичайну артилерію - міномети і гаубиці.
показать весь комментарий
17.06.2022 14:15 Ответить
Корова-фашист
показать весь комментарий
17.06.2022 16:21 Ответить
 
 