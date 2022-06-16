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Завершилась встреча Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом. Украина имеет устойчивую поддержку международной коалиции, - Ермак. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом завершилась.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"У Украины есть устойчивая поддержка международной коалиции", - отметил он.
"Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака. Должны ужесточать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго. Европа сегодня вместе с Украиной. Победим", - резюмирует Ермак.
Топ комментарии
+32 Дмитрий Иванов 933bda32
показать весь комментарий16.06.2022 16:37
+30 olele
показать весь комментарий16.06.2022 16:28
+29 Right Right 2d264255
показать весь комментарий16.06.2022 16:28
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И ЭТОТ ВОПРОС нельзя просто так оставлять без ответа - бо раша к войне готовилась , а значит в центральной власти есть гнездо предателей
можно поставить задачу независимым украинским и западным журналистам расколупать эту тему
У найближчому оточенні путіна заявляють про «гарантовану» безпеку «Кримського мосту». Речник кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію.
Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта. Зокрема, мова про технічну документацію «Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку». Окрім іншого, вона має докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з'їзди та всю інфраструктуру комплексу, зазначає Головне управління розвідки МО України.
Згаданий документ додається для загального ознайомлення та вивчення https://drive.google.com/file/d/1Z0cIqWd-Q4f_7agBqp41PIL3crZ_hN8B/view
Как назначенный чиновник, не выборная должность, может управлять процессами в международной политике Государства???
Єрмак Єрмака відіт іздалєка...
Це ж не прийом у королеви.
Будет на чем шольцу курочку раскладывать в вагоне по пути домой! -)
Лєнка, мабуть, поїхала до Італії і не залишила боневтіку чистих сорочок та не забрала костюма з хімчистки...
Як же кортить цих сволочей разом із сім'ями пересилити до Мокшанії ось туди де їм саме місце.
Нічого ж не підписували. А почитати і вдома могли.
Президенти приїхали на Офіційні Перемовини до прз ЗЕ Прз ЗЕ-НЕбритий,в футболці За спиною ЗЕ-сакрально-ритуальна тінь За протоколом йермака НЕповинно бути Голов\дипломат України з кислим обличчям в сорочці з закатан\рукавами Це навмисно,неповага,за інструкцією тiнi з-за спини