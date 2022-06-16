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Завершилась встреча Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом. Украина имеет устойчивую поддержку международной коалиции, - Ермак. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом завершилась.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"У Украины есть устойчивая поддержка международной коалиции", - отметил он.

"Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака. Должны ужесточать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго. Европа сегодня вместе с Украиной. Победим", - резюмирует Ермак.

Завершилась встреча Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом. Украина имеет устойчивую поддержку международной коалиции, - Ермак 01

Также читайте: Зеленский встретился с Шольцом, Макроном, Драги и Йоханнисом
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Топ комментарии
+32
Напоминаем Ермаку: в Украине, как и во всех других странах, есть министр иностранных дел и не надо его дублировать и подменять собой. А для сообщения новостей есть пресс-секретари и пресс-служба
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16.06.2022 16:37
+30
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16.06.2022 16:28
+29
Новина хороша, але Єрмак як завжди все псує
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16.06.2022 16:28
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azh starnno - nejakoi zradi ? che ta tut ni to
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16.06.2022 16:27 Ответить
100% про щось умовчали
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16.06.2022 16:29 Ответить
Єрмак казав: "Справа вагнерівців видумана від початку до кінця".
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16.06.2022 17:44 Ответить
Скорее всего англо-саксы зарубили идею о замирении с рашкой на корню. Предупредили каждого в том числе и неЛоха.
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16.06.2022 16:31 Ответить
Рашку пора развалить и не будет войн
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16.06.2022 17:26 Ответить
Блін, знову Ярмак.
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16.06.2022 16:34 Ответить
Чекаємо коментаря від Кулеби
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16.06.2022 17:44 Ответить
Ну, якщо щось сказав єрмак, то да, треба вірити
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16.06.2022 20:12 Ответить
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16.06.2022 16:28 Ответить
докладно про те, як зелені ліквідатори готували рокади... https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qeJ9mRQdkHSV3bR1cWBBvKyWEEEGcZ3cG3AvMEB1QHSwixPSbquwawUFtvu4URA9l&id=100001217691479&sfnsn=mo
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16.06.2022 16:42 Ответить
С самого начала строительства дорог присутствовал вопрос КТО планировал очередность и места и регионы строительства
И ЭТОТ ВОПРОС нельзя просто так оставлять без ответа - бо раша к войне готовилась , а значит в центральной власти есть гнездо предателей

можно поставить задачу независимым украинским и западным журналистам расколупать эту тему
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16.06.2022 16:54 Ответить
Отримано детальну технічну документацію «кримського мосту».

У найближчому оточенні путіна заявляють про «гарантовану» безпеку «Кримського мосту». Речник кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію.

Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта. Зокрема, мова про технічну документацію «Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку». Окрім іншого, вона має докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з'їзди та всю інфраструктуру комплексу, зазначає Головне управління розвідки МО України.

Згаданий документ додається для загального ознайомлення та вивчення https://drive.google.com/file/d/1Z0cIqWd-Q4f_7agBqp41PIL3crZ_hN8B/view
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16.06.2022 19:39 Ответить
Саме про "напрями" реконструкції доріг я Вам рік тому писав! І прямо вказував , що вони робляться для полегшення вводу російських військ в Україну!
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16.06.2022 22:15 Ответить
Є дуже цікаві приклади як рашисти на диво місцевих їхали не головними шляхами, а через села. І якщо аналізувати - так, дійсно головні шляхи не ремонтовані, а в селах дорога зроблена, ще й бігморди з великим будівництвом стояли, хоча ремонт здійснювався за рахунок місцевих бюджетів... Ну може щось виділяли з держави.
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16.06.2022 17:43 Ответить
Новина хороша, але Єрмак як завжди все псує
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16.06.2022 16:28 Ответить
Єго мєсто - возлє параши.
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16.06.2022 16:44 Ответить
Его место вне Украины
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16.06.2022 16:57 Ответить
Його місце - на гілляці
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16.06.2022 17:37 Ответить
>>міжнародна група Макфола-Єрмака >>
Как назначенный чиновник, не выборная должность, может управлять процессами в международной политике Государства???

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16.06.2022 16:32 Ответить
а ведь впереди ещё ожидаемое громадьё надежд на "план дерьмака-маршала",
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16.06.2022 16:34 Ответить
Дуже сподіваємось, що за ними усіма наглядати буде пані Валерія))))))))))))))
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16.06.2022 17:39 Ответить
это очень паскудно, шо сам дерьмак при встрече, как надзиратель за своей куклой присутствовал. как бы вскорости снова ару хамлию с гнезда не спустили, с предложением возобновить переговоры по поводу "декрета о мире"
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16.06.2022 16:32 Ответить
Цікаво, Зєлєнсеій самостійно про уе сказати не міг? 🤔 Я вже починаю переживати. Таке враження, що головний завгосп країни підглядав у замкову щілину.
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16.06.2022 16:32 Ответить
ззаду на табуретці сидів...
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16.06.2022 16:34 Ответить
підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака - резюмує Єрмак

Єрмак Єрмака відіт іздалєка...
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16.06.2022 16:33 Ответить
а навіщо там зрадник дерьмак??
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16.06.2022 16:33 Ответить
Who is fucking ermak???!!!
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16.06.2022 16:34 Ответить
Bookkeeper-accountant...
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16.06.2022 16:39 Ответить
Міг би проявити більше поваги і вдягнути костюм з кроваткою чи протокольна служба теж складається з працівників 95к.
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16.06.2022 16:37 Ответить
У нас війна - вони слідують вибраному тренду, так домовились. Чому б ні. Це найменша проблема.
Це ж не прийом у королеви.
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16.06.2022 17:13 Ответить
Напоминаем Ермаку: в Украине, как и во всех других странах, есть министр иностранных дел и не надо его дублировать и подменять собой. А для сообщения новостей есть пресс-секретари и пресс-служба
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16.06.2022 16:37 Ответить
+5
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16.06.2022 17:14 Ответить
зрадники перечеломкалися - наермачняцинилися...
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16.06.2022 16:38 Ответить
Кулеба вроде бы не грустный, это радует.
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16.06.2022 16:40 Ответить
підармак..
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16.06.2022 16:42 Ответить
>повний пакет санкційних пропозицій
Будет на чем шольцу курочку раскладывать в вагоне по пути домой! -)
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16.06.2022 16:42 Ответить
и скаждого утюга ермак сказал да кто он такой что так по хамски себя ведет впереди президента
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16.06.2022 16:43 Ответить
Із 8 чоловік на фото, 2 мають отримати пожиттєве ув'язнення по статті держзрада. Вгадайте хто?
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16.06.2022 16:47 Ответить
Можете починати ридати - за цією статтею їх нема за що притягати.
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16.06.2022 17:16 Ответить
Якось дивно виглядає Зеля в зеленій майці на зустрічі з президентами та першими особами чотирьох європейських країн...
Лєнка, мабуть, поїхала до Італії і не залишила боневтіку чистих сорочок та не забрала костюма з хімчистки...
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16.06.2022 16:49 Ответить
В любом случае состав гостей Украины солидней чем в мордоре. К карлику приехал только талибан.
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16.06.2022 16:51 Ответить
Состав понятен. Но продукция на форуме Башкирская содовая компания на Петербургском международном экономическом форуме представила ролик с «разумной содой». . И тут очередной зашквар-плагиат... Это сода - Украина, Николаев. Найдите отличия
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16.06.2022 17:21 Ответить
Кацапы - воры. Это надо на всех языках сообщать в мире
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16.06.2022 17:25 Ответить
Ну раз таке каже дЄрмак, то 1оо% він про те що Вони мають стійку підтримку.
Як же кортить цих сволочей разом із сім'ями пересилити до Мокшанії ось туди де їм саме місце.
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16.06.2022 16:52 Ответить
Оркестрович скаже Фейгину. так між рядків, що зустріч відбулась за сприяння Дермака та при безпосередній участі Падляка, які забезпечили Україні статус кандидата в ЕС.
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16.06.2022 16:54 Ответить
Єрмак тут при чому?
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16.06.2022 16:54 Ответить
При метлі і швібрі.
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16.06.2022 17:32 Ответить
Україна єдина в світі держава, що має президента та виконуючого його обов'язки одночасно
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16.06.2022 16:56 Ответить
Саме тільки прізвище дєрьмак чомусь визиває стійку рвотну реакцію...
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16.06.2022 16:57 Ответить
А що за трійця в центрі світлини не за протоколом вдягнена?
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16.06.2022 17:01 Ответить
Володимиру не має коли перевдягатися, він же в решту часу окопи у дворі ОП риє... Тому тільки у польовій формі і ходить...
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16.06.2022 17:04 Ответить
та поголитись..мене не вдпускає варіант - знімаємо частину серіалу про слугу..уставший зольдат
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16.06.2022 17:09 Ответить
Єрмак... ну куди ж без нього. Діжка меду без ложки... ну ніяк.
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16.06.2022 17:02 Ответить
Такое впечатление, что дерьмак не разрешает зеле без себя с кем то встречаться, с кем то общаться и что то подписывать. Когда такое было,что бы завхоз был в курсе всех тайных и явных процессов происходящих в любой стране, тем более в воюющей!
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16.06.2022 17:05 Ответить
Какая прелесть ! Поддержка - это класс . А как там на счёт оружия ?
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16.06.2022 17:07 Ответить
Відверто кажучи, з цієї інфо* незрозуміло нащо приїзджали вчотирьох.
Нічого ж не підписували. А почитати і вдома могли.
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16.06.2022 17:19 Ответить
Boris Borisenko

Президенти приїхали на Офіційні Перемовини до прз ЗЕ Прз ЗЕ-НЕбритий,в футболці За спиною ЗЕ-сакрально-ритуальна тінь За протоколом йермака НЕповинно бути Голов\дипломат України з кислим обличчям в сорочці з закатан\рукавами Це навмисно,неповага,за інструкцією тiнi з-за спини
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16.06.2022 17:38 Ответить
Вооружение и военную технику нам дадут, врага(росиянцев) победим, свои территории вернем, Ермак и Баканов сядут в тюрьму за сдачу Юга Украины. Все будет Украина!
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16.06.2022 17:39 Ответить
єрмак, іді нхй до свого папи на расію.
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16.06.2022 17:52 Ответить
Особливо приємно чути інформацію від Єрмака. Як завжди, кидається вперед захищати Україну. Відпочив би трохи.
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16.06.2022 18:13 Ответить
От всі тут кажуть єрмак іді на..... і таке подібне , дивіться це людина системи і плоть від крові зеленського інакше ніяк в таких колах ., людина ця абсолютно своя
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16.06.2022 18:47 Ответить
Ну так-так...бєняренигаткаламой вже відсудив у України гарні суми....европейці давайте грошики іііііііііі ...зразу без податків бєні...Гарна оборутка ? "МОСАД" прибери цього всесвітнього крахобора з тіла України!У оманських кнурів купа "савєтніуків",політтехнологів-всіх на НАРИ-всі шкідники !!!
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17.06.2022 09:06 Ответить
 
 