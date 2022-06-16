Тело убитого российскими оккупантами мирного жителя обнаружено на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

В Киевской области полиция обнаружила убитого российскими оккупантами мирного жителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

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"Тело замученного мужчины нашли на позициях захватчиков рядом с селом Березовка. Руки жертвы были связаны", - говорится в сообщении.

Полицейские и криминалисты осмотрели тело и направили дальнейшую судебно-медицинскую экспертизу.

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В настоящее время полиция работает над установлением личности погибшего.

Рост мужчины около 180 см, одет в темные джинсы, кроссовки "Sayota" 43 размера, кофту темного цвета. Из особых примет - татуировка в виде джокера и орла. Если вы владеете информацией относительно данного лица, просим сообщать на линию "102".