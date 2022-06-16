Тело убитого российскими оккупантами мирного жителя обнаружено на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Киевской области полиция обнаружила убитого российскими оккупантами мирного жителя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
"Тело замученного мужчины нашли на позициях захватчиков рядом с селом Березовка. Руки жертвы были связаны", - говорится в сообщении.
Полицейские и криминалисты осмотрели тело и направили дальнейшую судебно-медицинскую экспертизу.
В настоящее время полиция работает над установлением личности погибшего.
Рост мужчины около 180 см, одет в темные джинсы, кроссовки "Sayota" 43 размера, кофту темного цвета. Из особых примет - татуировка в виде джокера и орла. Если вы владеете информацией относительно данного лица, просим сообщать на линию "102".
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Які ж сволоти ті буряти-рашковани, вбили людину, затягли в ліс, заховали, щоб ніхто не бачив.
Якась нечиста сила. Звідки вони вилізли? У них не матері, а ходячі *изди. Й то не людські. То щось бісяче. сатаняче.