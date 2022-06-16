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Волонтер Юсупова просит помочь в приобретении аппаратов АЗФ для лечения раненых. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов АЗФ для лечения раненых, зарядных станций и квадрокоптеров для передачи на фронт.

Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Волонтер Юсупова просит помочь в приобретении аппаратов АЗФ для лечения раненых 01

"Для тяжелораненых снова нужно приобрести аппараты АЗФ, это то, что ставят на раздробленные кости и переломы, 30 штук - 60 тыс. Нужны бинты Мартенса 200 штук."

Волонтер Юсупова просит помочь в приобретении аппаратов АЗФ для лечения раненых 02
Волонтер Юсупова просит помочь в приобретении аппаратов АЗФ для лечения раненых 03
Волонтер Юсупова просит помочь в приобретении аппаратов АЗФ для лечения раненых 04

Там, где идут бои, нет света, для медиков на фронт нужны зарядные станции Ecoflow RIVER PRO и солнечные батареи для них, 2-60 тыс. и две батареи это почти 30 тыс. Дроны! Квадрокоптер, это глаза, они нужны срочно. Мавик комбо около 100 тыс., в понедельник нужно выкупить, их привезли всего несколько штук", – написала волонтер.

Волонтер Юсупова просит помочь в приобретении аппаратов АЗФ для лечения раненых 05

Читайте: "Борты с ранеными каждый день": волонтер Юсупова просит помочь с приобретением ВАК-аппарата для лечения воинов. ДОКУМЕНТ

Волонтер Юсупова просит помочь в приобретении аппаратов АЗФ для лечения раненых 06
Волонтер Юсупова просит помочь в приобретении аппаратов АЗФ для лечения раненых 07

Юсупова также сообщила, что приобретено за собранные ранее средства:

"За неделю оплатила три ВАК-аппарата с росходниками 2-140 тыс. и один -84 тыс., уже все в больницах. Оплатила генератор 54 тыс., комплект батарей 13 тыс., топливо 21 и 5 тыс., два тепловизора почти 120 тыс., лекарства на три города 69 тыс., дрон Аутел 1800 евро. Все отчеты публикую каждую неделю. Всем спасибо за каждую копейку!!"

Волонтер Юсупова просит помочь в приобретении аппаратов АЗФ для лечения раненых 08
Волонтер Юсупова просит помочь в приобретении аппаратов АЗФ для лечения раненых 09

Смотрите: "На фронте адские бои": Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых воинов. ФОТОрепортаж


Волонтер Юсупова просит помочь в приобретении аппаратов АЗФ для лечения раненых 10

Реквизиты для помощи:

Пайпал

[email protected].

4149 4993 7434 4032 приват, Юсупова Наталия

5358385320002464 Монобанк Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Юсупова.

5168 7427 2451 8760 Приват, Юлдашева Виола

Волонтер Юсупова просит помочь в приобретении аппаратов АЗФ для лечения раненых 11
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А наивеличнейший знает о проблеме или через 4 месяца будет изображать удивление?
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16.06.2022 18:42 Ответить
Чому знекровлений народ має віддавати останнє, а агентурні тварі- казнокради не сидять з конфіскацією?
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16.06.2022 19:26 Ответить
а хто їх посадить якщо судова система, прокуратура, антикорупційні орани і тд України - це суцільні авгієві конюшні
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18.06.2022 06:27 Ответить
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16.06.2022 19:26 Ответить
+.
p.s. 200 грн. * 5 тыс. чел. = 1 млн. грн.
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16.06.2022 20:05 Ответить
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16.06.2022 21:57 Ответить
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16.06.2022 22:06 Ответить
 
 