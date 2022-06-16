Волонтер Юсупова просит помочь в приобретении аппаратов АЗФ для лечения раненых. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов АЗФ для лечения раненых, зарядных станций и квадрокоптеров для передачи на фронт.

Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для тяжелораненых снова нужно приобрести аппараты АЗФ, это то, что ставят на раздробленные кости и переломы, 30 штук - 60 тыс. Нужны бинты Мартенса 200 штук."







Там, где идут бои, нет света, для медиков на фронт нужны зарядные станции Ecoflow RIVER PRO и солнечные батареи для них, 2-60 тыс. и две батареи это почти 30 тыс. Дроны! Квадрокоптер, это глаза, они нужны срочно. Мавик комбо около 100 тыс., в понедельник нужно выкупить, их привезли всего несколько штук", – написала волонтер.

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Юсупова также сообщила, что приобретено за собранные ранее средства:

"За неделю оплатила три ВАК-аппарата с росходниками 2-140 тыс. и один -84 тыс., уже все в больницах. Оплатила генератор 54 тыс., комплект батарей 13 тыс., топливо 21 и 5 тыс., два тепловизора почти 120 тыс., лекарства на три города 69 тыс., дрон Аутел 1800 евро. Все отчеты публикую каждую неделю. Всем спасибо за каждую копейку!!"





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