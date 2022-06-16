Депутаты Новограда-Волынского проголосовали за переименование города в Звягель. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Депутаты Новоград-Волынского городского совета 16 июня поддержали историческое решение о переименовании города в Звягель.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Новоград-Волынского горсовета.
"ЗВЯГЕЛЮ быть: депутаты городского совета поддержали историческое решение о переименовании города Новограда-Волынского. Во время второго пленарного заседания двадцать первой сессии городского совета восьмого созыва депутаты поддержали судьбоносное решение для громады, а именно: возвращение городу исторического названия Звягель", - сказано в сообщении.
Перед началом голосования был заслушан городской голова Николай Боровец, депутаты городского совета и активные жители громады, которые выразили свое отношение к переименованию города.
В частности, озвучены исторические факты, зачитаны справки и результаты экспертиз профильных учреждений и историков по поводу российского происхождения названия, рекомендации Министерства культуры и информационной политики Украины по актуальности процесса дерусификации в Украине. Вместе с тем также говорилось, что значительное количество жителей громады являются сторонниками названия Новоград-Волынский, в сессионном зале переданы соответствующие списки.
Взвесив все "за" и "против", понимая свою ответственность в принятии важного решения и общественную позицию - Новоград-Волынский городской совет поддержал переименование города Новоград-Волынского путем возвращения его исторического названия Звягель. Такое решение поддержано 22 голосами: 21 народный избранник и глава громады. Против – 4, воздержались – 4.
Окончательное решение о присвоении городу названия Звягель будет утверждать Верховная Рада Украины.
Пожалуйста, подождите...
Чому переіменували (після третього розділу Польщі) Звягель у Новоград-Волинський? Тому що центр Волинської губернії, що вже була у складі Російської імперії, був у Житомирі. А коли відхватили ще шмат землі у Польщі то виявилось, що центр Волинської губернії був з краєчку цієї самої губернії (усі відхвачені землі додавались до Волинської губернії). Вирішили створити новий центр. Вибрали Звягель. Під цей проект навіть перейменували - Новоград-Волинський. Що не відповідає дійсності, бо до того моменту Звягель був відомий 500 років. В Новограді-Волинському власне новим був лише намір. Наміром й залишився. У імперської корумпованої бюрократії нічого не вийшло на початковій стадії - Звягель-Новоград-Волинський так і не став "новим" центром. Тобто Новоград-Волинський зараз названий на честь неспроможності чиновників!
А то що Фіма прилепився до нашої історії наче реп'ях, то нам це не заважає.
Нумо до роботи!
Дмитрий Иванов 12396b21
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Реєстрація:31.05.2022
з 1256 - Возвягль;
Велике князівство Литовське та Річ Посполита - Звяголь, Звягель, Звягаль;
рос. імперія з 1795 - Новогра́д-Воли́нський;
Райхскомісаріат Україна (1941-44) - Звягель.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Новоград-Волинський
У Овруча їх з десяток: Збручий, Вручай, Беручій, Вручев, Уручій, Овручов, Овручій, Овруче. І шо з того?
Чому переіменували (після третього розділу Польщі) Звягель у Новоград-Волинський? Тому що центр Волинської губернії, що вже була у складі Російської імперії, був у Житомирі. А коли відхватили ще шмат землі у Польщі то виявилось, що центр Волинської губернії був з краєчку цієї самої губернії (усі відхвачені землі додавались до Волинської губернії). Вирішили створити новий центр. Вибрали Звягель. Під цей проект навіть перейменували - Новоград-Волинський. Що не відповідає дійсності, бо до того моменту Звягель був відомий 500 років. В Новограді-Волинському власне новим був лише намір. Наміром й залишився. У імперської корумпованої бюрократії нічого не вийшло на початковій стадії - Звягель-Новоград-Волинський так і не став "новим" центром. Тобто Новоград-Волинський зараз названий на честь неспроможності чиновників!
Лелеківка/Завадівка/Кущівка/Міщанська слобода.
Одеса - Коцюбіїв
Дніпро- Кам'янка/Старі Кодаки/Новий Кодак/Самар
Маріуполь- Домаха
Біла Церква- Юр'їв
Чугуїв- Шарукань
Черкаси- Родня або Арса/Арта. Колись це був острів Русів (старе гирло Дніпра тепер пересохло).
Берислав- Кизи кермен.
Нікополь- Микитинська Січ
Вознесенськ- Соколець
Очаків- Дашів
Білгород Дністровський- Білгород
Голта- Первомайськ
Кіровоград- Лелеківка/Завадівка/Кущівка/Міщанська слобода.
Дніпродзержинськ- Кам'янське/Романкове.
Кривий ріг- Рога
Новомосковсь- Новоселиця/Самарчик
Павлоград- Матвіївка.
Донецьк- Мандрики
Соледар- Брянцівка
Горлівка- Сухий яр/Жований ліс
Торез- Олексіївка
Луганськ- Вергунка/Кам'яний брід
Брянка- Яр Кам'яний/Лозова
Лисичанськ- Лисичий Байрак
Первомайськ (луганськ.обл) - Петро-Мар'ївка
Миколаїв- Кіммерія
Это не есть норм.и не по фэн шую...
Скоро ,возможно, и Бричку в МегаБус изменим___