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Депутаты Новограда-Волынского проголосовали за переименование города в Звягель. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Депутаты Новоград-Волынского городского совета 16 июня поддержали историческое решение о переименовании города в Звягель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Новоград-Волынского горсовета.

"ЗВЯГЕЛЮ быть: депутаты городского совета поддержали историческое решение о переименовании города Новограда-Волынского. Во время второго пленарного заседания двадцать первой сессии городского совета восьмого созыва депутаты поддержали судьбоносное решение для громады, а именно: возвращение городу исторического названия Звягель", - сказано в сообщении.

Депутаты Новограда-Волынского проголосовали за переименование города в Звягель 01

Перед началом голосования был заслушан городской голова Николай Боровец, депутаты городского совета и активные жители громады, которые выразили свое отношение к переименованию города.

Депутаты Новограда-Волынского проголосовали за переименование города в Звягель 02

В частности, озвучены исторические факты, зачитаны справки и результаты экспертиз профильных учреждений и историков по поводу российского происхождения названия, рекомендации Министерства культуры и информационной политики Украины по актуальности процесса дерусификации в Украине. Вместе с тем также говорилось, что значительное количество жителей громады являются сторонниками названия Новоград-Волынский, в сессионном зале переданы соответствующие списки.

Депутаты Новограда-Волынского проголосовали за переименование города в Звягель 03

Взвесив все "за" и "против", понимая свою ответственность в принятии важного решения и общественную позицию - Новоград-Волынский городской совет поддержал переименование города Новоград-Волынского путем возвращения его исторического названия Звягель. Такое решение поддержано 22 голосами: 21 народный избранник и глава громады. Против – 4, воздержались – 4.

Депутаты Новограда-Волынского проголосовали за переименование города в Звягель 04

Окончательное решение о присвоении городу названия Звягель будет утверждать Верховная Рада Украины.

Читайте: Киевсовет переименовал Арку дружбы народов в Арку Свободы украинского народа, - Кличко
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Топ комментарии
+30
Ніхто не лікує від "русскАго мира" краще ніж сама Раша.
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16.06.2022 19:37
+26
Ну и правильно. Ждем переименования ул. пушкинской и снесения бюста пушкина в самом Житомире, а также памятников катьке-развратнице и суворову-скопцу в Одессе.
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16.06.2022 19:48
+16
То й добре.
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16.06.2022 19:34
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То й добре.
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16.06.2022 19:34 Ответить
Ніхто не лікує від "русскАго мира" краще ніж сама Раша.
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16.06.2022 19:37 Ответить
Бути добру!
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16.06.2022 19:37 Ответить
Ніколи-б не подумав, що в тій назві є щось кацапське ...
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16.06.2022 19:38 Ответить
А воно є.
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16.06.2022 19:44 Ответить
Оте "град" мені більше нагадує Київську Русь за звучанням . Проте як історики розібралися то хай так і буде.
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16.06.2022 19:50 Ответить
Якщо часи Русі згадати то треба і Білу Церкву перейменувати на Юр'їв
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16.06.2022 20:21 Ответить
Якщо подивитися на назви старезних українських міст,які мають руське походження,наприклад Київ,Белз,Холм,Чернігів, Галич,Теребовля і так дальше,то ніяких "градів"у своїх закінченнях вони не мають.А ось,де є той "град",Сталінград,Ленінград,Петроград-це вже якась кацапщина.
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16.06.2022 20:38 Ответить
Град - церковнославянская форма слова.
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16.06.2022 21:21 Ответить
оттуда и пошел рус яз
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16.06.2022 21:56 Ответить
Нет, не оттуда. Церковнославянский - это южнославянский язык. Украинский - восточнославянскй.
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17.06.2022 21:00 Ответить
Бутафорія. Як назви Мелітополь, Маріуполь, Нікополь не мають жодного стосунку до давньогрецьких полісів.

Чому переіменували (після третього розділу Польщі) Звягель у Новоград-Волинський? Тому що центр Волинської губернії, що вже була у складі Російської імперії, був у Житомирі. А коли відхватили ще шмат землі у Польщі то виявилось, що центр Волинської губернії був з краєчку цієї самої губернії (усі відхвачені землі додавались до Волинської губернії). Вирішили створити новий центр. Вибрали Звягель. Під цей проект навіть перейменували - Новоград-Волинський. Що не відповідає дійсності, бо до того моменту Звягель був відомий 500 років. В Новограді-Волинському власне новим був лише намір. Наміром й залишився. У імперської корумпованої бюрократії нічого не вийшло на початковій стадії - Звягель-Новоград-Волинський так і не став "новим" центром. Тобто Новоград-Волинський зараз названий на честь неспроможності чиновників!
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16.06.2022 21:58 Ответить
В тієї назви не щось, а геть усе кацапське. Бо був собі Звягель, а Катька2 перейменувала його в новоград-волинскій після "вазвращєнія" в кацапську імперію
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16.06.2022 20:30 Ответить
До Катерини ІІ саме так називалося місто!
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16.06.2022 21:18 Ответить
Хто був проти ?
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16.06.2022 19:39 Ответить
От Фіма Звягільський зрадіє десь там у пеклі. Бо ж у лубенських, каневських, бродських, жванецьких є топонімічні корені, а у Фіми донедавна не було.
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16.06.2022 19:41 Ответить
Чому переіменували (після третього розділу Польщі) Звягель у Новоград-Волинський? Тому що центр Волинської губернії, що вже була у складі Російської імперії, був у Житомирі. А коли відхватили ще шмат землі у Польщі то виявилось, що центр Волинської губернії був з краєчку цієї самої губернії (усі відхвачені землі додавались до Волинської губернії). Вирішили створити новий центр. Вибрали Звягель. Під цей проект навіть перейменували - Новоград-Волинський. Що не відповідає дійсності, бо до того моменту Звягель був відомий 500 років. В Новограді-Волинському власне новим був лише намір. Наміром й залишився. У імперської корумпованої бюрократії нічого не вийшло на початковій стадії - Звягель-Новоград-Волинський так і не став "новим" центром. Тобто Новоград-Волинський зараз названий на честь неспроможності чиновників!

А то що Фіма прилепився до нашої історії наче реп'ях, то нам це не заважає.
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16.06.2022 21:59 Ответить
Лучше заткнись рашист, пока ходишь по планете земля. фсб не спасет.
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16.06.2022 19:58 Ответить
Агов, хлопці - тут москаль в нас завівся!

Нумо до роботи!

Дмитрий Иванов 12396b21

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Реєстрація:31.05.2022
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16.06.2022 20:23 Ответить
Тобі щось не подобається?
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16.06.2022 20:50 Ответить
Цікаві перипетії назви:
з 1256 - Возвягль;
Велике князівство Литовське та Річ Посполита - Звяголь, Звягель, Звягаль;
рос. імперія з 1795 - Новогра́д-Воли́нський;
Райхскомісаріат Україна (1941-44) - Звягель.
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16.06.2022 19:43 Ответить
Новогра́д-Воли́нський (до 1795 року та у 1941 - 1944 роках Звягель) - місто в Україні, Житомирська область, Новоград-Волинський район. Адміністративний центр району. Розташований в північно-західній частині області, при впадінні річки Смолки до Случі, правої притоки Горині. Вперше згадується у джерелах під 1256 роком як руське місто Возвягель. Розвинувся як урбаністичний центр Звягель в XVI ст. під пануванням князів Острозьких. ******* назву отримав під час перебування у складі Російської імперії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Новоград-Волинський
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16.06.2022 20:02 Ответить
Возвягель, Звягель, Звягаль... то лише варіанти транскрипції.
У Овруча їх з десяток: Збручий, Вручай, Беручій, Вручев, Уручій, Овручов, Овручій, Овруче. І шо з того?

Чому переіменували (після третього розділу Польщі) Звягель у Новоград-Волинський? Тому що центр Волинської губернії, що вже була у складі Російської імперії, був у Житомирі. А коли відхватили ще шмат землі у Польщі то виявилось, що центр Волинської губернії був з краєчку цієї самої губернії (усі відхвачені землі додавались до Волинської губернії). Вирішили створити новий центр. Вибрали Звягель. Під цей проект навіть перейменували - Новоград-Волинський. Що не відповідає дійсності, бо до того моменту Звягель був відомий 500 років. В Новограді-Волинському власне новим був лише намір. Наміром й залишився. У імперської корумпованої бюрократії нічого не вийшло на початковій стадії - Звягель-Новоград-Волинський так і не став "новим" центром. Тобто Новоград-Волинський зараз названий на честь неспроможності чиновників!
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16.06.2022 22:00 Ответить
Ну и правильно. Ждем переименования ул. пушкинской и снесения бюста пушкина в самом Житомире, а также памятников катьке-развратнице и суворову-скопцу в Одессе.
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16.06.2022 19:48 Ответить
той що вбивав перший і та що катувала друга
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16.06.2022 20:00 Ответить
цікаво...а чому тоді Кіровоград обізвали Кропівницким,якщо історично перша його назва Єлісаветград?
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16.06.2022 20:00 Ответить
Бо лісапєдград не дуже звучить, навідміну від Кропивницький.
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16.06.2022 20:09 Ответить
Нічого незвичайного, кацапських назв не має бути на терріторії України-Русі в природі.
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16.06.2022 20:14 Ответить
Кіровоград стоїть на місці кількох поселень Запорозьких козаків:
Лелеківка/Завадівка/Кущівка/Міщанська слобода.
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16.06.2022 20:17 Ответить
А сам як гадаєш?
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17.06.2022 03:50 Ответить
Івано Франківськ в Станіслав не дамо перейменувати
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16.06.2022 20:17 Ответить
ти тут щоб срач розводить?
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16.06.2022 20:53 Ответить
Думаешь, по заказу фсб против Польши сработает ?
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16.06.2022 20:55 Ответить
Пропоную повний список історичних назв. Деякі міста займають площу одразу кількох козацьких хуторів, отже:

Одеса - Коцюбіїв
Дніпро- Кам'янка/Старі Кодаки/Новий Кодак/Самар
Маріуполь- Домаха
Біла Церква- Юр'їв
Чугуїв- Шарукань
Черкаси- Родня або Арса/Арта. Колись це був острів Русів (старе гирло Дніпра тепер пересохло).
Берислав- Кизи кермен.
Нікополь- Микитинська Січ
Вознесенськ- Соколець
Очаків- Дашів
Білгород Дністровський- Білгород
Голта- Первомайськ
Кіровоград- Лелеківка/Завадівка/Кущівка/Міщанська слобода.
Дніпродзержинськ- Кам'янське/Романкове.
Кривий ріг- Рога
Новомосковсь- Новоселиця/Самарчик
Павлоград- Матвіївка.
Донецьк- Мандрики
Соледар- Брянцівка
Горлівка- Сухий яр/Жований ліс
Торез- Олексіївка
Луганськ- Вергунка/Кам'яний брід
Брянка- Яр Кам'яний/Лозова
Лисичанськ- Лисичий Байрак
Первомайськ (луганськ.обл) - Петро-Мар'ївка
Миколаїв- Кіммерія
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16.06.2022 20:19 Ответить
Білгород-Дністровський - Аккерман
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16.06.2022 23:17 Ответить
Такі саме рішення й виводять з рівноваги *****.Хоча,яка рівновага може бути в божевільного.
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16.06.2022 21:27 Ответить
___СОЗДАВАЙТЕ новое и присвячуйте назви за дiючи вчинки.
Это не есть норм.и не по фэн шую...
Скоро ,возможно, и Бричку в МегаБус изменим___
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16.06.2022 21:39 Ответить
Сєверодоне́цьк...
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16.06.2022 21:51 Ответить
Це повернення до справжньої довготривалої історичної назви міста - Звягель, яке було потім перейменовано російською імператрицєю. На стороні раші при голосуванні виступили депутати міськради від ОПЗЖ та Сила і честь ( злилися в екстазі ), але це їм не допомогло. Звягелю - бути !
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16.06.2022 22:00 Ответить
Зелена ВР пасе задніх - ніяк не перейменує за роки Дніпропетровську і Кіровоградську області. Напевне, дуже важко 2 рази більшості кнопку натиснути. Напевне, нема команди від Єрмака жалюгідному, безініціативному боягузу Стефанчуку. А то путін ще більше розсердиться. Яка гнилота при владі.
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16.06.2022 23:44 Ответить
вики говорит, что изначально это был Возвягель, a Звягель- во время Речи Посполитой...
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17.06.2022 00:47 Ответить
а сколько кацапских названий и памятников ещё осталось в УКРАИНЕ?!
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17.06.2022 13:56 Ответить
А депутати хто? Москалі, жиди та кілька десятків українців. Отож і нікому одноголосно приймати. 13 млн. росіян, що заслав срср в Україну впродовж 1919-1991 р.р. до тепер опираються українській мові, культурі та звичаям. Серед низ безліч колаборантів та зрадників, які виросли в Україні, здобули освіти жеруть український хліб з маслом та ковбасою, а потайки очікують аби кацапія прийшла в Україну. Допоки звучатиме фашистська мова в Україні- не бути добру. Слава українській нації, смерть російській федерації!
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07.07.2022 07:20 Ответить
 
 