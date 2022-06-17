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Масштабный пожар на химзаводе в Запорожской области ликвидирован, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Масштабный пожар в г. Пологи Запорожской области ликвидирован!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

Как отмечается, 16 июня произошел пожар в складских помещениях завода "Коагулянт" на общей площади 800 кв. м.

"Почти два часа понадобилось спасателям, чтобы обуздать пожар и предотвратить распространение огня на рядом расположенные сооружения", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, химической угрозы населению города и области пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На химическом заводе в Запорожской области горят склады, - ОВА

Масштабный пожар на химзаводе в Запорожской области ликвидирован, - ОВА 01

Автор: Анастасія Потіха
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Так виходит Пологи мы контролируем?
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17.06.2022 07:14 Ответить
https://liveuamap.com/
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17.06.2022 07:18 Ответить
Выходит, что мы контролируем только пожары в Пологах, а всё остальное контролируют орки! Странно, да??
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17.06.2022 07:25 Ответить
 
 