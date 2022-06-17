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Масштабный пожар на химзаводе в Запорожской области ликвидирован, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Масштабный пожар в г. Пологи Запорожской области ликвидирован!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
Как отмечается, 16 июня произошел пожар в складских помещениях завода "Коагулянт" на общей площади 800 кв. м.
"Почти два часа понадобилось спасателям, чтобы обуздать пожар и предотвратить распространение огня на рядом расположенные сооружения", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, химической угрозы населению города и области пока нет.
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littwa
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Володимир Тим
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