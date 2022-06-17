Врага отбросили от Золотого, продолжаются боевые действия в Северодонецке, - Гайдай. ФОТО

Враг отодвинут от Золотого, в Лисичанске и Северодонецке шестеро погибших из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, количество обстрелов со стороны российской армии растет каждый день.

"Уменьшается количество уцелевших домов, объектов инфраструктуры, площадь свободной от захватчиков территории, однако враг только усиливает огневое влияние, убивая мирных людей. Так, ракетный авиаудар по дому культуры, где скрывались жители Лисичанска, уже унес три жизни. Семь человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Еще одной авиаатакой уничтожено здание профилактория, где, вероятно, также находились люди. От обстрелов на улице погиб местный житель. Также стало известно о двух погибших в старых районах Северодонецка – это мать с сыном", – сообщил Гайдай.

Кроме того, в Лисичанске разрушения получили здание школы и два дома, в Горском - 18 домов, во Врубовке - семь. Много повреждений в поселке Синецкий под Северодонецком.

"Россияне продолжают уничтожать инфраструктуру региона. Так, зафиксирован обстрел зданий Северодонецкого завода химического нестандартизированного оборудования, повреждено здание и проходная "Азота". В целом на территории химического гиганта почти не осталось уцелевших административных корпусов", - отметил глава Луганщины.













За минувшие сутки, как информирует Гайдай, россияне применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкиного, Боровского, Николаевки и Новоивановки.

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Оккупанты также нанесли авиаудары по Лоскутовке и Устиновке.

"Продолжаются боевые действия в Северодонецке. Украинскими военными отражен вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое - враг отошел", - резюмирует Гайдай.