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Президент Тель-Авивского университета получил 50 миллионов долларов за письмо в поддержку Абрамовича, которого "Слуга народа" Арахамия защищает в суде

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Тель-Авивского университета получил 50 миллионов долларов за письмо в поддержку российского олигарха Романа Абрамовича.

Об этом сообщил в твиттере соучредитель и гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, американский финансист Билл Браудер, передает Цензор.НЕТ.

"В оправдание своей подписи в письмо в поддержку Романа Абрамовича президент Тель-Авивского университета сказал: "Когда кто-то предлагает вам 50 миллионов долларов, вы подписываете их письмо", - отметил он.

Президент Тель-Авивского университета получил 50 миллионов долларов за письмо в поддержку Абрамовича, которого Слуга народа Арахамия защищает в суде 01

Читайте: Арахамия для суда подтвердил, что российский олигарх Абрамович помог спасти 400 тысяч украинцев, – The Times

По данным СМИ, президент Тель-Авивского университета оправдал подписание письма, призывающего США не вводить санкции против российско-израильского олигарха Романа Абрамовича в связи с вторжением Москвы в Украину, ссылаясь на пожертвования, которые Абрамович сделал университету.

Члены совета директоров, как сообщается, осудили позицию Пората, а один из них сказал, что университет должен быть нравственным ориентиром, а не действовать "как частная компания".
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Топ комментарии
+102
Арахамія не українець а ****...
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17.06.2022 09:36
+86
Цікаво, скільки отримав Ахєрєнія?
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17.06.2022 09:37
+63
Нагадайте, чия людина ця Агрохімія?
- Забув, все ж не на часі. Вони ж думають що війна все спише...
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17.06.2022 09:37
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Цікаво, а щирий українець араХамія теж щось отримав від ворожого олігарха Абрамовича, чи він робить цю підлість по доброті душевній? І не боїться ж! Такий герой, а чомусь не на фронті...
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17.06.2022 10:29 Ответить
Абрамович пожертвовал деньги университету не вчера. Там уже новый комплекс построен на эти деньги. Излишне говорить, что вся бухгалтерия в Израиле прозрачна, и ничего в личный карман президент университета не положил.

Подача новости - абсолютно антисемитская.
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17.06.2022 10:36 Ответить
Звісно.Якщо в чомусь звинувачуєш єврея,автоматично,-антисеміт.
У тюрму.
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17.06.2022 10:44 Ответить
imenno ! v principe tak zhe kak i ruzzke - esli cho - rusafob
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17.06.2022 10:47 Ответить
А брати вкрадені гроші це нормально ?
А виправдовувати спонсора і розбудовника нацистського режиму хутлєра нормально ?
Мовчіть уже про той драний антисемітизм, українофоби.
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17.06.2022 12:43 Ответить
Коли євреї починають продаватись з публічною хуцпою типу "а чьо тут такого! бабки то харошіє" важко не стати "антисемітом" і "ксенофобом".
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18.06.2022 01:00 Ответить
Здається, колись пройдисвіта Вадима Рабіновича не вітали в Ізраїлі, але потім - https://podrobnosti.ua/2190519-schedrye-dary-rabinovicha-ierusalimu.html# Ви там ще вкрадені в Україні зерно і метал не купляєте?
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18.06.2022 07:27 Ответить
АНТЕСИМИТИЗМ говоришь??!!
Да если бы Ваши израильские ФЮРЕРЫ жили бы в 40-х годах прошлого века, то они бы и с БУХЕНВАЛЬДОМ вели бы ГЕШЕФТЫ.
И им достаточно было бы иметь справку от Гимлера с указанием того, что:
1. В поставляемых в Израиль из Бухенвальда товарах труд еврейских заключенных не используется.
2. В предназначенных для экспорта в Израиль удобрений ПЕПЛА сожженных евреев НЕТ.

И не надо тут возражать - это ФАКТ!!!

И, вообще всем нам здесь абсолютно понятно, что Вашим еврейским ФЮРЕРАМ НАСРАТЬ, сколько убьют нас УКРАИНЦЕВ, скорее наоборот - для них ЧЕМ БОЛЬШЕ, тем ЛУЧШЕ.
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18.06.2022 08:41 Ответить
Мабуть і тобі щось перепало що так впрягаєшся в цю тему. Запам'ятай - найбільші злодюги в рашці та і в нас в Україні це саме євреї! Хочеш список тобі скину з 10 мільярдерів з багатющої країни де в людей туалети знаходяться на вулиці? Можеш мене називати як хочеш - мені пофіг!
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18.06.2022 12:01 Ответить
Антисемитизм - это наш трюк

Оригинал взят у mamlas в Антисемитизм - это наш трюк

Бывший министр Израиля высказалась о методах внешней политики Израиля.

Шуламит Алони - бывшая министр образования (1992-1993) и бывшая министр культуры, науки и коммуникаций (1993-1996) Израиля, рассказывает о том, что Израиль применяет всемирную политику обвинений в антисемитизме всех, кто как-либо критикует действия правительства Израиля.
Критиков из Европы, говорит бывший министр, сразу обвиняют в желании возродить холокост, а на критиков из США и других неевропейских стран вешают ярлык антисемитизма. Такая политика Израиля, говорит Алони, позволяет ему безнаказанно проводить любую политику по желанию, включая его политику в Палестине.
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27.07.2022 10:16 Ответить
Я не люблю абрамовича, я антісєміт?
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06.02.2023 21:12 Ответить
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17.06.2022 10:38 Ответить
Це так завуальовано пан редактор запитує,скільки за підтримку брата Абрама отримали Зєля з Арахноїдом 😏
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17.06.2022 10:43 Ответить
Всі добре знаємо "нашіх" ворогів у керевницьтві країни різноманітних ахреній,дєрьмаков ,які у рази гірше кацапів і нічого з ними не робимо.Вони і далі продовжують допомагати кацапам руйнувати ,грабувати ,окупувувати Україну.До сьогоднішнього дня ніхто не відповів за розмінування чонгару,але всі знають чи здогадуваються хто до цього причетний.
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17.06.2022 10:46 Ответить
Абрамович, за 25 лямов я напишу роман о тебе.

Деньги потрачу на оружие ребятам.
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17.06.2022 10:48 Ответить
Што ви, што ви, Зачем такіє намьокі. Агрохімія лоббіровал савіршєнно бєскорисно
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17.06.2022 10:55 Ответить
А сколько получить Архамия какой процент от своего письма простигосподи повія а не хамія
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17.06.2022 11:00 Ответить
Такие особи , как правило, продаются за копейки...
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18.06.2022 07:22 Ответить
рашистский олигархат что-то чувствует, поэтому извивается по полной последние недели. Доходит до абсурда, то абрамович делает договор карлика с Зеленским, затем спасает 400 000 украинцев, а фельдман нашел украинские корни. Правда в том, что до 24.02.2022, житие в мордоре и накачка финансами нацистской военной машины их устраивала вполне. Формально запретить жертвовать университету в Израиле деньги не за что, хотя надо посмотреть как конкретно звучат санкции относительно абрамовича.
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17.06.2022 11:03 Ответить
Два условия для Зеленского:
1. Публичность во всех вопросах, связанных с Абрамовичем, до последнего цента
2. Публичное осуждение Абрамовичем геноцида украинского народа Путиным
3. Взнос Абрамовича, в случае соблюдения п.п. 1-2, в экономику Украины, публичным образом, при условии поддержки граждан (электронное голосование, т.п.)

В формате как сейчас, Арахамия попадет в тюрягу за гос измену
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17.06.2022 11:17 Ответить
Ну Абрашка же заключил договор о срочной передаче 80% суммы от продажи для нас. Притом деньги контролируют англичане. Вполне хороший процент прибыли без лишних задержек с судами и всякими апелляциями, как будет с репарациями.
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17.06.2022 11:21 Ответить
от продажи для нас - ха-ха ... там пропонуть створити фонд допомоги постраждалим від війни, усім, і громадянам рф теж ...
От такий він ... Абрамович ... маладєц ...
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17.06.2022 12:04 Ответить
Тобто Абрамовичу треба помогти уникнути санкцій за гроші і пусті слова. Україна закликаєЗахід накладати санкції і в той же час тишком-нишком буде з ними домовлятися. Виявляється арештовані всі активи - це гірше, ніж якісь "внески" і продовження безтурботного життя.
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17.06.2022 12:08 Ответить
пора вже цю мавпу арахамївську на палю садити
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17.06.2022 11:22 Ответить
Так кто же ее посадит? Хламидия давно продался за 30 сребренников, понимает что в следующей ВР не пройдет, как и большинство зеленый слизи, поэтому рвет подметки - только успевай догнать ... а вообще, я еще 3 года назад где-то тут писал, что очень сомневаюсь, что эти слуги народа - станут реальными слугами народа. У меня есть товарищ, который рвал попу за них, кричал что пеЗЕдент даст ему 6500 гривен (потому что без работы осталься), а тут буквально вчера говорил с ним и голосок был расстроенный. Я спрашиваю, что случилось? А он в ответ - ищу работу, ни куда не берут, даже охранником и денег нет, продал старенькую машину, деньги проели-пропили с женой, теперь денег нет даже на хлеб. Я его спрашиваю - так ты же получил 6500, а в ответ - тишина, говорит до сих пор не дали, сволочи зеленые! О! Прозрение наступает, когда холодильник побеждает телевизор ... мне его конечно жалко, НО! этот урок он должен выучить сам, пройти его на коленках и впредь думать головой, а не жо...пой! Да, жестко, да не красиво ...
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17.06.2022 12:02 Ответить
фсбшну агентуру при владі треба прибирати негайно
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17.06.2022 11:44 Ответить
От буде прикол коли вспливе сума за яку Зе просив Байдена,щоб відмінив санкції на брата по крові
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17.06.2022 11:56 Ответить
як би Байдена хтось просив щось зробити за гроші, він би це не став приховувати.
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17.06.2022 21:57 Ответить
Та стаду це не цікаво, якщо неможливо хоч якось сюди приплести Порошенко.
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17.06.2022 11:57 Ответить
Не факт. Порошенко міг передати Абрамовичу 50 млн. доларів зі своїх грошей, щоб він заплатив Арахамії за лист, щоб підставити Зеленського і дискредитувати слуг Бені. Зараз Порошенко стільки наживається на спровокованій ним же війні (Арестович не бреше), що вистачить ще і попіаритись на допомозі армії. А президенту ніколи, все думає про країну в перервах між зйомками відосиків, навіть заріс і втратив бувалу фізичну форму в результаті виглядає як героїчне чмо)
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17.06.2022 12:31 Ответить
президент Тель-Авівського університету ідіот ??
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17.06.2022 12:00 Ответить
Він просто чесно зізнався - це краще, ніж потім спливе десь.
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17.06.2022 12:15 Ответить
Просто ці гроші пішли не президентові, а університету, а президент лише все погодив, ну й поклопотався за Абрамовича.
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18.06.2022 08:35 Ответить
у Шольца, Макрона, Меркель , навіть путіна з лукошенко є нерухомість в інших країнах? у зеленського, яценюка, авакова, ....? от й усі висновки!
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17.06.2022 12:07 Ответить
Вообще то в Израиле с левыми деньгами строго. Все помнят Платинум Банк в Украине, который косил финансы покруче Альфа банка. Но только его руководитель и владелец прибыл в Израиль. его тут же арестовали по финансовым банковским нарушениям как раз по этому банку. О его судьбе ничего неизвестно. А у нас все было нормально и прекрасно.
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17.06.2022 12:08 Ответить
Израильский ректор получил 50 млн, а сколько получил наш Арахамия - депутат Верховной Рады, член переговорной группы с агрессором в военной время? И сколько налогов он заплатил в бюджет Украины?
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17.06.2022 12:10 Ответить
Кажуть що Абрамович врятував 400 тис українців під час переговорів з путіним. То може обом (абрамовичу і путіну) за врятування цих людей присвоїти героїв України?
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17.06.2022 12:42 Ответить
Одно хитрожопое получило взятку от другого хитрожопого?
А чем абхазская абизяна хуже?
Она тоже хитрожопая - точно не наша!!!
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17.06.2022 12:45 Ответить
Тема *за які кошти Абрам купив Хламідію і іже*наскільки цікава загалу,що пора робити ставки хто вгадає суму,букмекери АГОВ!
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17.06.2022 12:51 Ответить
Борислав Береза

28 мин. ·

В Израиле разгорается мегаскандал и он связан с Украиной. Президент Тель-Авивского университета получил 50 миллионов долларов за письмо в поддержку российского олигарха Романа Абрамовича.

Об этом сообщил в твиттере соучредитель и гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, американский финансист Билл Браудер

В оправдание своей подписи в письмо в поддержку Романа Абрамовича президент Тель-Авивского университета сказал: "Когда кто-то предлагает вам 50 миллионов долларов, вы подписываете их письмо", - отметил он.

На фоне этого возникает логический вопрос о том написал ли Арахамия БЕСПЛАТНО письмо для суда в поддержку Абрамовича? То писмо, в котором Арахамия сообщил, что российский олигарх Абрамович помог спасти 400 тысяч украинцев. Или Абрамович его мотивировал, как и президента Тель-Авивского университета? Хотя, уверен, что Арахамия альтруист и бессеребреник. Или нет?
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17.06.2022 13:04 Ответить
АГРОХІМІЯ КУРВИН ТИ СИН
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17.06.2022 13:52 Ответить
Арахамія отримав не менш.
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17.06.2022 15:25 Ответить
Я думаю за 400 тыс. украинцев можно было как мин. 100 млн запросить. Каждый украинец на вес золота! Тот ректор получил и объяснил как благотворительность. А наш то руководитель слуг народа в Раде всё прикорманил, или надо было поделиться, как вы думаете с кем? Правильно
думаете. Вот за это бабло в особо крупных размерах надо бы во время войны к стенке, вместе с
подельниками. Как говорил Зе " у нас самая большая антикоррупционная система". Где наша самая
главная прокурорка Венедиктова, может оторвётся от поисков вошей, т.е. мелких провинностей у военных, и займётся особо крупными делами у политических деятелей. А то бронники Марченко, сгнившие от времени, покоя не дают, а деньги, протёкшие через асфальтовые дороги для врага,
совсем не беспокоят!? А деньги, которые должны были быть потрачены на Армию, кому ушли, уже проверили? Где, когда, кто и сколько. Вы, власть имущие, как раковая опухоль съедаете Украину.
Или Арахамия со всеми своими дружбанами поделился и ждут следующих траншей от других
магнатов на спасение следующих украинцев, Хоть бы Азовцев спасли, ироды, Каина наследники.
Как же ничтожны вы, клопы, добравшиеся до власти обманным путём и сосущие кровь народа.
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17.06.2022 17:04 Ответить
Лишилося тільки зробити освіту середнього рівня по доступності як вищу. Такими ідіотами буде ще простіше керувати. Хоча, тут нема чому дивуватися. Більшість особисто не мають бажання до навчання, кажуть а, що сенсу з того папірчика. От і живуть, як казали. А 50лімонів, хто б не взяв!
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17.06.2022 19:27 Ответить
Це ганьба,як не зрозуміло Зерахаміям!!!!
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17.06.2022 21:44 Ответить
Хламидия это "достойный" и ярко выраженный Член ваЗЕлиновского ОПГ, такого Оманского Осла ботаксный педофильный кремлевский Шнырь ждал 28 лет и вот результат, но ЗЕБилы упорно хотят слепить пулю из Гавна....
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17.06.2022 21:58 Ответить
та що там абраша....

ось єврей пукін-шаломов всіх купує наліво і направо за ще більші гроші, а хто не продається, того садить в тюрму або просто вбиває!
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17.06.2022 22:14 Ответить
А шо такоє ? Ромчик давній друг Путіна, його танька Дяченко направляла в Пітер рознюхати про Вольдемара. А Арахамія вошкається в бізнесах і ОПа спасає то лужніковських то мішу Фрідмана, а чому б і не Ромчика. Вони ж дагавариваются про громадянство України. В Ізраїлі вони, як і беня не можуть жити, бо зневажені бізнесмени затягають по судах.От і на допомогу приходить Єрмак і дав доручення Агрохімії владнати з судом у бритів. Якщо чесно, це їм допоможе як мертвому припарка. Недаремно в подали в суд на санкції дяді Сема. А цими тілорухами хочуть посилити вкрай негативні позиції в суді бритів. Рому брити поставили перед фактом, або той продає Челсі або вони дискваліфікують команду. А тут Агрохімія - здрастє, Ромчик самий порядний єврей на світі, Чесніший навіть за .....
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17.06.2022 22:22 Ответить
Виявляється. що не тільки Україна корумпована!? Я можу і по Німеччині і по Франції допомогти пошукати корупцію. Щоправда їх місцевим шредерам це не цікаво.
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17.06.2022 22:24 Ответить
Не смешно
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17.06.2022 22:25 Ответить
А арашка, оп и зелень молчат.... Опять надеются что украинцы забудут за их косяки и взятки...
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17.06.2022 23:01 Ответить


Арахамия заявил, что коррупция "зашита" в ДНК украинцев
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17.06.2022 23:08 Ответить
Агрохимия, но ты же совсем не украинец, ты Кавказский еврей и коррупция у тебя не только в днк а и в мозгах зашита. Да розпускать ваше болото имени каломыйского давно пора….
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18.06.2022 01:23 Ответить
Арахамія теж отримав 50 міліонів доларів за оправдатєльного листа
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17.06.2022 23:12 Ответить
тому що він - дєшьовка
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17.06.2022 23:13 Ответить
меня все еще терзают смутные сомненья:

куда перевел Моисей Абрамович 400 000 спасенных украинцев по осушенному дну Азовского моря?
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17.06.2022 23:32 Ответить
А жиди в Ізраїлі про це знають, і нічичирк....
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17.06.2022 23:34 Ответить
Кому що не ясно?! Нам то фінанси не дають бо вирують, і вступ до ЄС блокують бо вирують, війна курка - вирують!!!!!!
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17.06.2022 23:51 Ответить
Абрамович выступает против войны ,сделал пожертвования университету в размере 50 000 000 $ какие проблемы? Тем более ,что подобные письма оказывают не значительное влияние на политиков ,если вообще их результат -ноль. Американский обозреватель на фокс Карлсон Такер тверждает,что Украине оказывает черезмерная помощь однако это не вызывает никакой реакции в Украине
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18.06.2022 00:23 Ответить
Авжеж, прийде до ***** і виступає проти війни. Причому, рішуче. І, чомусь, досі живий. Мабуть ***** його боїться.
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18.06.2022 09:34 Ответить
Врешті Абрамовіч громадянин Ізраїлю і ректор ще то єврей... Мегрел Арахамія теж "кавказський жид" і скільки він отримав за свої покази в суді мені навіть важко уявити. Але те що отримав сумніву не підлягає. Потрібно негайно відкривати кримінальну справу проти Арахамії - в усьому світі вже зрозуміли що він продажна курва і така особа не повинна бути на державній посаді в Україні. Геть продажного засранця!
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18.06.2022 00:57 Ответить
А агрохимия сколько получил? Зельц, на яух ты таких стрёмных у себя в окружении держишь??? И это глава партии, которая всеми силами борется с коррупцией?
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18.06.2022 01:20 Ответить
Думаете, зеленский ничего не знал? Ха!
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18.06.2022 02:07 Ответить
Господа, хватит троллить команду Зеленского. Благодаря первому нормальному Президенту, мы выигрываем войну.

С таким вором как Порошенко, только тумаков от москалей получали.
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18.06.2022 02:21 Ответить
Шляк би тебе трафив! Ти розплющ, нарешті, очі не лише на телемарафон, а порівняй три карти: 1) лінія фронту на день інавгурації Порошенка; 2) лінія фронту на день інавгурації Зеленського; 3) лінія фронту зараз. І порахуй кількість загиблих, скалічених, зґвалтованих і втративших житло.
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18.06.2022 09:40 Ответить
Це називається "хвойда за викликом" або дрес-код у ОПу.
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18.06.2022 02:56 Ответить
Хех. Хтось за 50 лямів зелені захищає, а хтось по доброті душевній. Інтересно на скільки кинули...
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18.06.2022 03:22 Ответить
Арахамія жулік іаферист він за гроші продасть все і всіх !!! На останній зустрічі двох переговорних делегацій в Туреччині пропонував Московії взяти в оренду захопленні території на15 років !!!
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18.06.2022 05:11 Ответить
всех олигархов в бензоколонке назначал бункерный ***** --- ТОЧКА все они кошельки ***** . ходорковский ляпнул перед камерами на встрече с *****м что в рф много коррупции и перестал быть олигархом . забрал ***** у него ..юкос.. и ********* 12 лет лагерей --- абрамович такая же гнида как и сам ***** и его кошелек в западных банках . такая же **** как калломойский --- спонсор вовы зеленого
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18.06.2022 06:37 Ответить
А Зеленський отримав від Коломойського 40 млн. доларів, і теж не зміг відмовитися.
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18.06.2022 08:32 Ответить
Ребята, если еврейский профессор получил 50 лямов баксов, то сколько взяли с Путинской СОБАКИ АБРАМОВИЧА Бородатая БАБУШКА БЕНЯ и ее ВНУЧОК ВОВА???
Я думаю, никак не меньше 500 лямов (если все выгорит) с безвозвратным авансом штук 100 лямов.
А, придурок АраСрамия - это типичная ШАВКА на побегушках, хотя тоже в ТЕМЕ за свой процент.
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18.06.2022 08:50 Ответить
Вы посмотрите набегающие глазки этой арахамии зеленомордой,за деньги он нето что Абрамовича он на путина с лавровым будет говорить какая разница
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18.06.2022 09:09 Ответить
Бывший министр Израиля высказалась о методах внешней политики Израиля.

Шуламит Алони - бывшая министр образования (1992-1993) и бывшая министр культуры, науки и коммуникаций (1993-1996) Израиля, рассказывает о том, что Израиль применяет всемирную политику обвинений в антисемитизме всех, кто как-либо критикует действия правительства Израиля.
Критиков из Европы, говорит бывший министр, сразу обвиняют в желании возродить холокост, а на критиков из США и других неевропейских стран вешают ярлык антисемитизма. Такая политика Израиля, говорит Алони, позволяет ему безнаказанно проводить любую политику по желанию, включая его политику в Палестине
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27.07.2022 10:13 Ответить
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