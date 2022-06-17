РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13547 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
3 172 10
больница (1387) война (46763) медицина (2450) гуманитарная помощь (1202) Наев (334)

Мобильный военный госпиталь на восточном направлении обороны страны получил гумпомощь медицинского назначения из-за границы, - Наев. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

По случаю Дня медицинского работника, личный состав одного из военных мобильных госпиталей, находящегося на восточном направлении обороны страны, получил из-за границы в пользование гуманитарную помощь медицинского назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел связей с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины.

Как отмечается, груз, состоящий из турникетов - средств для временной остановки кровотечения, лекарств, перевязочных материалов и медицинских расходников в Украину, поступил благодаря инициативе командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Мобильный военный госпиталь на восточном направлении обороны страны получил гумпомощь медицинского назначения из-за границы, - Наев 01
Мобильный военный госпиталь на восточном направлении обороны страны получил гумпомощь медицинского назначения из-за границы, - Наев 02
Мобильный военный госпиталь на восточном направлении обороны страны получил гумпомощь медицинского назначения из-за границы, - Наев 03
Мобильный военный госпиталь на восточном направлении обороны страны получил гумпомощь медицинского назначения из-за границы, - Наев 04

"Сегодня и всегда самой главной ценностью для нас является человеческая жизнь. Именно поэтому военные мобильные госпитали сейчас обеспечиваются всем необходимым для эффективного лечения и восстановления здоровья военнослужащих, защищающих родную землю от российских захватчиков", - отметил Наев.

Командующий добавил, что медицинские работники военных госпиталей в настоящее время работают в режиме максимальной эффективности и готовности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия объявила пакет медицинской поддержки Украины: поможет по протезированию и направит 200 хирургов и врачей скорой

"В частности, данный военный мобильный госпиталь за последние месяцы оказал эффективную медицинскую помощь сотням пациентов, как военнослужащим, так и гражданским лицам", - отметил Наев.

Стоит отметить, что благодаря гуманитарным инициативам командующего объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, за период полномасштабной российской агрессии против Украины, медицинские госпитали, военные подразделения и гражданское население в районе ведения боевых действий получили почти 300 тонн гуманитарных грузов первоочередной необходимости, среди которых медицинское оборудование, лекарства, автономные приборы электрического питания, оптические приборы, тепловизоры, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, средства гигиены, пищевые продукты и многое другое.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
От так і треба новини повідомляти: один з госпиталів десь в Україні отримав гумдопомогу. Все. І фото зроблені правильно, без подробиць. Нарешті навчились.
показать весь комментарий
17.06.2022 15:41
+4
Якісні турнікети рятують життя нашим захисникам і є дуже потрібною річчю на фронті. Дякуємо!
показать весь комментарий
22.06.2022 10:39
+3
Забезпечення медикаментами та медобладнанням це врятовані життя наших захисників і великий крок до нашої Перемоги!
показать весь комментарий
22.06.2022 12:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
випускайте чергового зеленого дауна щоб *********
показать весь комментарий
17.06.2022 10:11 Ответить
Тобто цілий генерал-лейтенант, командувач об'єднаних сил Збройних Сил України займається тим, що знімається на фоні двох коробок перев'язувальних матеріалів, які, до того ж, навіть не від нього.
Йому реально немає чим зайнятися? Шось він більше на клоуна схожий, ніж на військового.
показать весь комментарий
17.06.2022 10:17 Ответить
блін, такий товстий піар Наєва, що просто й говорити нічого не потрібною Що, зелена плісняво, Залужний не такий? Бубочка на його фоні не такий геніальний НаполІон Боневтік?
показать весь комментарий
17.06.2022 10:29 Ответить
щоб не росказували піар там - зато в хлопців все е що потрібно сам бачив такого в аптеці не купите
показать весь комментарий
17.06.2022 10:39 Ответить
цього разу "слуг" піариться не пускайте, а то капець буде шпиталю..
показать весь комментарий
17.06.2022 14:42 Ответить
От так і треба новини повідомляти: один з госпиталів десь в Україні отримав гумдопомогу. Все. І фото зроблені правильно, без подробиць. Нарешті навчились.
показать весь комментарий
17.06.2022 15:41 Ответить
Якісні турнікети рятують життя нашим захисникам і є дуже потрібною річчю на фронті. Дякуємо!
показать весь комментарий
22.06.2022 10:39 Ответить
Добре оснащені шпиталі рятують життя наших воїнів. Життя людини перед усе. Разом переможемо.
показать весь комментарий
22.06.2022 12:31 Ответить
Забезпечення медикаментами та медобладнанням це врятовані життя наших захисників і великий крок до нашої Перемоги!
показать весь комментарий
22.06.2022 12:32 Ответить
 
 