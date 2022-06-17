Мобильный военный госпиталь на восточном направлении обороны страны получил гумпомощь медицинского назначения из-за границы, - Наев. ФОТО

По случаю Дня медицинского работника, личный состав одного из военных мобильных госпиталей, находящегося на восточном направлении обороны страны, получил из-за границы в пользование гуманитарную помощь медицинского назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел связей с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины.

Как отмечается, груз, состоящий из турникетов - средств для временной остановки кровотечения, лекарств, перевязочных материалов и медицинских расходников в Украину, поступил благодаря инициативе командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.









"Сегодня и всегда самой главной ценностью для нас является человеческая жизнь. Именно поэтому военные мобильные госпитали сейчас обеспечиваются всем необходимым для эффективного лечения и восстановления здоровья военнослужащих, защищающих родную землю от российских захватчиков", - отметил Наев.

Командующий добавил, что медицинские работники военных госпиталей в настоящее время работают в режиме максимальной эффективности и готовности.

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"В частности, данный военный мобильный госпиталь за последние месяцы оказал эффективную медицинскую помощь сотням пациентов, как военнослужащим, так и гражданским лицам", - отметил Наев.

Стоит отметить, что благодаря гуманитарным инициативам командующего объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, за период полномасштабной российской агрессии против Украины, медицинские госпитали, военные подразделения и гражданское население в районе ведения боевых действий получили почти 300 тонн гуманитарных грузов первоочередной необходимости, среди которых медицинское оборудование, лекарства, автономные приборы электрического питания, оптические приборы, тепловизоры, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, средства гигиены, пищевые продукты и многое другое.