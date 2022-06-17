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Украинская артиллерия уничтожила две вражеские боевые машины РСЗО БМ-27 "Ураган". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Артиллеристы ДШВ и СВ ВС Украины уничтожили две боевые машины РСЗО БМ-27 "Ураган" российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
"На фото зафиксировано, как артиллеристы Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с артиллерией Сухопутные войска ВС Украины уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня БМ-27 "Ураган". Охота на российских оккупантов продолжается!" – говорится в сообщении.
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10.00, 17.06.2022.
Очевидцы сообщают о крушении самолета в Белгородской области.
По данным источника, ЧП произошло в километре от населенного пункта Новая Слободка в Корочанском районе.
Предположительно, упал штурмовик Су-25. Пилот мог катапультироваться.
Пока что официального подтверждения информации о крушении нет.
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!