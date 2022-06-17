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Украинская артиллерия уничтожила две вражеские боевые машины РСЗО БМ-27 "Ураган". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Артиллеристы ДШВ и СВ ВС Украины уничтожили две боевые машины РСЗО БМ-27 "Ураган" российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"На фото зафиксировано, как артиллеристы Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с артиллерией Сухопутные войска ВС Украины уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня БМ-27 "Ураган". Охота на российских оккупантов продолжается!" – говорится в сообщении.

Украинская артиллерия уничтожила две вражеские боевые машины РСЗО БМ-27 Ураган 01
Украинская артиллерия уничтожила две вражеские боевые машины РСЗО БМ-27 Ураган 02

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надо повторить
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17.06.2022 10:18 Ответить
багато разів ..! .
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17.06.2022 10:22 Ответить
Героям слава !!!
Бережи вас Господь
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17.06.2022 10:21 Ответить
и снова о погоде !!!!
///
10.00, 17.06.2022.
Очевидцы сообщают о крушении самолета в Белгородской области.

По данным источника, ЧП произошло в километре от населенного пункта Новая Слободка в Корочанском районе.
Предположительно, упал штурмовик Су-25. Пилот мог катапультироваться.

Пока что официального подтверждения информации о крушении нет.
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17.06.2022 10:24 Ответить
Так , є така інфа . Нагрузили бомбами так що - не долетів до фронту , стал тяжелєє воздуха , не втримався і впав . .
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17.06.2022 10:29 Ответить
І ці суки завжди ховаються за цивільними будинками - *****, вас будуть ******* скрізь, де б ви не сховались
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17.06.2022 10:46 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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17.06.2022 10:52 Ответить
супер-супер-супер
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17.06.2022 11:41 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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17.06.2022 12:56 Ответить
Минус два уркагана.
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17.06.2022 13:18 Ответить
 
 