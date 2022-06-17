Украинская артиллерия уничтожила две вражеские боевые машины РСЗО БМ-27 "Ураган". ФОТО

Артиллеристы ДШВ и СВ ВС Украины уничтожили две боевые машины РСЗО БМ-27 "Ураган" российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"На фото зафиксировано, как артиллеристы Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с артиллерией Сухопутные войска ВС Украины уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня БМ-27 "Ураган". Охота на российских оккупантов продолжается!" – говорится в сообщении.





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