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Правоохранители обнаружили в Ворзеле арсенал оружия, спрятанный россиянами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Отрабатывая деоккупированные территории, работники Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности НПУ нашли вблизи Ворзеля Киевской области оставленное врагом оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

"Под деревянными балками блиндажа оккупантов правоохранители обнаружили патроны калибра 5,45 и 7,62, более 30 выстрелов ВОГ-17, 4 корпуса ручной осколочной и наступательной гранаты типа РГМ, взрыватели типа УДЗ, выстрел к РПГ-7, дымов , ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, пластина активной брони и стартовый реактивный двигатель.

В связи с термическим и механическим повреждением обнаруженных вещей взрывотехникам пришлось уничтожить часть арсенала. Боеприпасы, пригодные для использования, полицейские передали украинским военным", - говорится в сообщении.

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Правоохранители обнаружили в Ворзеле арсенал оружия, спрятанный россиянами 01
Правоохранители обнаружили в Ворзеле арсенал оружия, спрятанный россиянами 02
Правоохранители обнаружили в Ворзеле арсенал оружия, спрятанный россиянами 03

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Арсенал поражает своими размерами. Даже журналистов вызвали запечатлеть
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17.06.2022 11:39 Ответить
Добре що не знищили Байрактаром таку купу ***********...
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17.06.2022 11:47 Ответить
Три пагона на одного или на троих?😜
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17.06.2022 12:03 Ответить
Любое забытое оружие - это смерть, особенно в детских руках.
Обычная Новость - на новостном сайте.
А ты хотел сенсацию? В ворзеле обнаружили пусковую установку "Сатана"?
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17.06.2022 15:49 Ответить
❗️Франция больше не получает российский газ по трубопроводам, - AFP со ссылкой на французскую газотранспортную компанию GRTGaz.
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17.06.2022 11:44 Ответить
Канада, на прохання Німеччини, розглядає питання постачання до раші обладнання, необхідного для ремонту компресорів на Nord Stream. Звісно, в обхід санкцій.

Зараз через вихід з ладу обладнання прокачування газу через трубу впало на 40%.
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17.06.2022 11:47 Ответить
😱 нічого собі. сподіваюсь, канада до правильного висновку прийде - в обхід санкцій - нічого!
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17.06.2022 12:04 Ответить
Те чим місцеві згидували.
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17.06.2022 11:48 Ответить
Пластирь пропитаний зільонкай, використовують при розриві дупи.
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17.06.2022 12:08 Ответить
заначки для дрг и там таких тайников тьма тараканья не на один десяток лет хватит
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17.06.2022 12:19 Ответить
А на последнем фото - это что за прокладки со звездочками?
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17.06.2022 12:23 Ответить
 
 