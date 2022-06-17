Правоохранители обнаружили в Ворзеле арсенал оружия, спрятанный россиянами. ФОТОрепортаж

Отрабатывая деоккупированные территории, работники Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности НПУ нашли вблизи Ворзеля Киевской области оставленное врагом оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

"Под деревянными балками блиндажа оккупантов правоохранители обнаружили патроны калибра 5,45 и 7,62, более 30 выстрелов ВОГ-17, 4 корпуса ручной осколочной и наступательной гранаты типа РГМ, взрыватели типа УДЗ, выстрел к РПГ-7, дымов , ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, пластина активной брони и стартовый реактивный двигатель.

В связи с термическим и механическим повреждением обнаруженных вещей взрывотехникам пришлось уничтожить часть арсенала. Боеприпасы, пригодные для использования, полицейские передали украинским военным", - говорится в сообщении.

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