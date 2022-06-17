Правоохранители обнаружили в Ворзеле арсенал оружия, спрятанный россиянами. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Отрабатывая деоккупированные территории, работники Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности НПУ нашли вблизи Ворзеля Киевской области оставленное врагом оружие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.
"Под деревянными балками блиндажа оккупантов правоохранители обнаружили патроны калибра 5,45 и 7,62, более 30 выстрелов ВОГ-17, 4 корпуса ручной осколочной и наступательной гранаты типа РГМ, взрыватели типа УДЗ, выстрел к РПГ-7, дымов , ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, пластина активной брони и стартовый реактивный двигатель.
В связи с термическим и механическим повреждением обнаруженных вещей взрывотехникам пришлось уничтожить часть арсенала. Боеприпасы, пригодные для использования, полицейские передали украинским военным", - говорится в сообщении.
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