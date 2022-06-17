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Айсберг для "русского мира", политика по-французски, носители "русской культуры". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Айсберг для русского мира, политика по-французски, носители русской культуры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Лошадиная логика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не вторгалась в Украину, - Лавров

Айсберг для русского мира, политика по-французски, носители русской культуры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Политика по-французски

Айсберг для русского мира, политика по-французски, носители русской культуры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Скоро финал

Айсберг для русского мира, политика по-французски, носители русской культуры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Носители "российской культуры"

Айсберг для русского мира, политика по-французски, носители русской культуры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Еще немного...

Айсберг для русского мира, политика по-французски, носители русской культуры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Ночные кошмары путина

Айсберг для русского мира, политика по-французски, носители русской культуры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Приглашали?

Айсберг для русского мира, политика по-французски, носители русской культуры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Есть желающие?

Айсберг для русского мира, политика по-французски, носители русской культуры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Айсберг для "русского мира"

Айсберг для русского мира, политика по-французски, носители русской культуры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

План Б

Айсберг для русского мира, политика по-французски, носители русской культуры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Скоро уже...

Айсберг для русского мира, политика по-французски, носители русской культуры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Экспансия

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Топ комментарии
+48
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17.06.2022 11:42
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+43
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17.06.2022 11:38
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17.06.2022 11:38 Ответить
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17.06.2022 11:39 Ответить
А у 2014 цукерки(канхфети) "РОШЕН" на площі топтала!
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17.06.2022 12:04 Ответить
Цікаво, що цукерки "Рошен" топтали кацапи, донецькі і луганські сепаратисти і поліцаї і звичайно, "95 квартал" і їх прихильники. Совпадєніє?
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17.06.2022 16:43 Ответить
+100500
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17.06.2022 19:47 Ответить
те кто призывал к путину в виде войска, психически неадекватные люди, я не оскорбить их хочу, а сам факт, им нужно внимание и психиатрическая помощь, что доказывает история этой женщины
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17.06.2022 12:55 Ответить
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17.06.2022 11:38 Ответить
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17.06.2022 11:39 Ответить
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17.06.2022 11:44 Ответить
Ты идиот, такой бред распространять.
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17.06.2022 13:01 Ответить
Грамота від Зе влади чекає свого господаря.
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17.06.2022 13:16 Ответить
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17.06.2022 11:55 Ответить
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17.06.2022 11:53 Ответить
Щикарно и правдиво! 👍
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17.06.2022 12:21 Ответить
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17.06.2022 11:59 Ответить
Той фотоколлаж "Путен прийди!" треба на рекламних щитах розвісити по вулицям міст і сіл всіх східних областей щоб бачили і усвідомлювали.
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17.06.2022 11:58 Ответить
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17.06.2022 12:01 Ответить
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17.06.2022 12:02 Ответить
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17.06.2022 12:19 Ответить
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17.06.2022 12:23 Ответить
+100000!!!!!!!
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17.06.2022 12:39 Ответить
все сказане-супер!!!!
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17.06.2022 12:37 Ответить

🤣
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17.06.2022 13:11 Ответить
Одна русалка чого варта😁👍
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17.06.2022 21:03 Ответить
putin, russia put in the ass!
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17.06.2022 13:15 Ответить
Комментарии похлеще фотожаб.
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17.06.2022 13:33 Ответить
Пепреводив гроші через Дію у фонд "Повернись живим", а вже все, там вже "Ініциатива Пре.....дента".
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20.06.2022 07:36 Ответить
 
 