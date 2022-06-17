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Последствия ракетного удара по Николаеву: "демилитаризованы" пять домов, 1 погибший, 19 – пострадавших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня около 7:00 в жилой квартал одного из районов Николаева попали вражеские ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, "демилитаризованы" пять жилых домов, из них четыре пятиэтажных и один двухэтажный. Здесь, в результате попадания боеприпасов и их обломков, произошли многочисленные повреждения - выбитые окна, оконные стекла, в квартирах повреждены стены и перекрытия, в двух квартирах в разных зданиях возникли пожары.

"Спасателями проведена деблокировка пострадавших, ликвидированы оба очага пожара, один на площади 3 кв. м, второй - 10 кв. м. В результате обстрела, погиб мужчина, еще 19 - пострадало, из них 16 госпитализированы в медицинские учреждения, трое получили первую помощь на месте", - говорится в сообщении.

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Последствия ракетного удара по Николаеву: демилитаризованы пять домов, 1 погибший, 19 – пострадавших, - ГСЧС 01
Последствия ракетного удара по Николаеву: демилитаризованы пять домов, 1 погибший, 19 – пострадавших, - ГСЧС 02
Последствия ракетного удара по Николаеву: демилитаризованы пять домов, 1 погибший, 19 – пострадавших, - ГСЧС 03
Последствия ракетного удара по Николаеву: демилитаризованы пять домов, 1 погибший, 19 – пострадавших, - ГСЧС 04
Последствия ракетного удара по Николаеву: демилитаризованы пять домов, 1 погибший, 19 – пострадавших, - ГСЧС 05
Последствия ракетного удара по Николаеву: демилитаризованы пять домов, 1 погибший, 19 – пострадавших, - ГСЧС 06
Последствия ракетного удара по Николаеву: демилитаризованы пять домов, 1 погибший, 19 – пострадавших, - ГСЧС 07
Последствия ракетного удара по Николаеву: демилитаризованы пять домов, 1 погибший, 19 – пострадавших, - ГСЧС 08
Последствия ракетного удара по Николаеву: демилитаризованы пять домов, 1 погибший, 19 – пострадавших, - ГСЧС 09
Последствия ракетного удара по Николаеву: демилитаризованы пять домов, 1 погибший, 19 – пострадавших, - ГСЧС 10
Последствия ракетного удара по Николаеву: демилитаризованы пять домов, 1 погибший, 19 – пострадавших, - ГСЧС 11

В общей сложности, к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 9 единиц спецтехники ГСЧС и 37 спасателей, 22 бригады скорой медицинской помощи, аварийные и коммунальные службы города, сотрудники правоохранительных органов.
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Топ комментарии
+14
Горіти вам у пеклі, прокляті окупанти!
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17.06.2022 12:11
+2
На жаль вже 2 загиблих і 20 постраждалих. Завали ще розбирають.
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17.06.2022 12:22
+2
Так підаРусня куда попаде - там полк Азову.
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17.06.2022 13:57
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Горіти вам у пеклі, прокляті окупанти!
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17.06.2022 12:11 Ответить
ага, вместе с Попой римским, ибо если почитать св. писсанину, то абсолютно никто не будет в т.н. "раю"
что за бред то? хареть ф пекле ага. Даже сталин нигде не горит если что.
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17.06.2022 12:17 Ответить
Ти дебіл?
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17.06.2022 12:29 Ответить
не накидай, він атеіст...
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17.06.2022 16:11 Ответить
сказал бы кто то им в 2008-м что будут ракеты на них, после Грузии то - был бы нещадно обсмеян и назван огендом Буша и мирового капитализма. братья же не могут на братьев пойти войной, это исключено(а сотни лет их предки были до этого в рабстве у инопланетян?)
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17.06.2022 12:19 Ответить
На жаль вже 2 загиблих і 20 постраждалих. Завали ще розбирають.
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17.06.2022 12:22 Ответить
пока росияне не озаботятся вдруг возникшими одновременно проблемами на напралении Снигуривка-Томарино И Брускенское-Берислав, то обстрелы из реакторов и стволки кварталов Николаева не прекратятся ((
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17.06.2022 12:28 Ответить
впевнений що скажуть там штаб Азова був як і тут-Війська РФ вдарили по житлових будинках у Пісочині на Харківщині: заявили, що там "штаб "Азова"

Пізно ввечері 16 червня російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Пісочин під Харковом. У результаті було пошкоджено багатоповерхівки, цивільні об'єкти та авто.

Про це з посиланням на главу Пісочинської громади Олега Чернобая повідомляє "Суспільне". У Міністерстві оборони РФ вже цинічно прозвітували про удар, запевнивши, що "влучили по базі полку "Азов"https://war.obozrevatel.com/ukr/vijska-rf-vdarili-po-zhitlovih-budinkah-u-pisochini-na-harkivschini-zayavili-scho-tam-shtab-azova-foto.htm
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17.06.2022 12:32 Ответить
Так підаРусня куда попаде - там полк Азову.
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17.06.2022 13:57 Ответить
так у страха очі завеликі
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17.06.2022 16:14 Ответить
В заголовке поменяйте на 5 ГРАЖДАНСКИХ дома.
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17.06.2022 12:36 Ответить
їх не п'ять, значно більше
мій будинок теж пошкоджений,в нас суцільне жахіття було вранці,десь о 6-20
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17.06.2022 20:44 Ответить
Це перший раз коли відверто вдарили ракетою в житлові будинки, де зовсім немає адмінспоруджень, або іншої інфрастуктури в Миколаєві. До цього били снарядами, а це відверто ракетами. Кацапи, ви хуже терористів ІДІЛ, Хамас та всіх разом взятих за весь час існування людства.
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17.06.2022 17:03 Ответить
Знакомые ракеты, видели мы как калибры точно бьют, так что рашистская мерзота целенаправленно устроила теракт, не пожалев многомиллионные ракеты для жилых домов.
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17.06.2022 20:26 Ответить
 
 