Последствия ракетного удара по Николаеву: "демилитаризованы" пять домов, 1 погибший, 19 – пострадавших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня около 7:00 в жилой квартал одного из районов Николаева попали вражеские ракеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, "демилитаризованы" пять жилых домов, из них четыре пятиэтажных и один двухэтажный. Здесь, в результате попадания боеприпасов и их обломков, произошли многочисленные повреждения - выбитые окна, оконные стекла, в квартирах повреждены стены и перекрытия, в двух квартирах в разных зданиях возникли пожары.
"Спасателями проведена деблокировка пострадавших, ликвидированы оба очага пожара, один на площади 3 кв. м, второй - 10 кв. м. В результате обстрела, погиб мужчина, еще 19 - пострадало, из них 16 госпитализированы в медицинские учреждения, трое получили первую помощь на месте", - говорится в сообщении.
В общей сложности, к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 9 единиц спецтехники ГСЧС и 37 спасателей, 22 бригады скорой медицинской помощи, аварийные и коммунальные службы города, сотрудники правоохранительных органов.
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что за бред то? хареть ф пекле ага. Даже сталин нигде не горит если что.
Пізно ввечері 16 червня російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Пісочин під Харковом. У результаті було пошкоджено багатоповерхівки, цивільні об'єкти та авто.
Про це з посиланням на главу Пісочинської громади Олега Чернобая повідомляє "Суспільне". У Міністерстві оборони РФ вже цинічно прозвітували про удар, запевнивши, що "влучили по базі полку "Азов"https://war.obozrevatel.com/ukr/vijska-rf-vdarili-po-zhitlovih-budinkah-u-pisochini-na-harkivschini-zayavili-scho-tam-shtab-azova-foto.htm
мій будинок теж пошкоджений,в нас суцільне жахіття було вранці,десь о 6-20