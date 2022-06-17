Последствия ракетного удара по Николаеву: "демилитаризованы" пять домов, 1 погибший, 19 – пострадавших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сегодня около 7:00 в жилой квартал одного из районов Николаева попали вражеские ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, "демилитаризованы" пять жилых домов, из них четыре пятиэтажных и один двухэтажный. Здесь, в результате попадания боеприпасов и их обломков, произошли многочисленные повреждения - выбитые окна, оконные стекла, в квартирах повреждены стены и перекрытия, в двух квартирах в разных зданиях возникли пожары.

"Спасателями проведена деблокировка пострадавших, ликвидированы оба очага пожара, один на площади 3 кв. м, второй - 10 кв. м. В результате обстрела, погиб мужчина, еще 19 - пострадало, из них 16 госпитализированы в медицинские учреждения, трое получили первую помощь на месте", - говорится в сообщении.

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В общей сложности, к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 9 единиц спецтехники ГСЧС и 37 спасателей, 22 бригады скорой медицинской помощи, аварийные и коммунальные службы города, сотрудники правоохранительных органов.