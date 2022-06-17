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Новый мобильный госпиталь для лечения военных предоставили Николаеву волонтеры "Фонда Добра и Любви". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Мобильный госпиталь для лечения военных и гражданских, предназначенный для использования в полевых условиях и экстренных ситуациях, в сотрудничестве с европейскими партнерами передал "Фонд Добра и Любви" Николаевской ОВА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Госпиталь рассчитан на лечение одновременно четырех раненых и может работать даже при полном отсутствии медицинской инфраструктуры.

Он работает от генераторов и имеет высокую проходимость. Также больница оборудована манипуляционной, хирургической комнатой, аппаратами УЗИ и ЭКГ, генераторами и фильтрами для воды.

По словам главы Опекунского Совета МБФ Александра Дубового, госпиталь сконструирован на базе грузовиков, участвующих в "Ралли Дакар". Это позволит ему преодолевать даже сложные маршруты.

Напомним, с начала войны МБФ "Фонд Добра и Любви" открыл в Николаеве волонтерский Центр, где каждый день получают помощь сотни местных и переселенцев. В целом, в поддержку украинской медицины, Фонд предоставил медучреждениям оборудование, медикаментов и медсредств почти на 2 миллиона долларов.

Смотрите: Волонтер Юсупова просит помочь в приобретении аппаратов АЗФ для лечения раненых. ФОТО

Новый мобильный госпиталь для лечения военных предоставили Николаеву волонтеры Фонда Добра и Любви 01
Новый мобильный госпиталь для лечения военных предоставили Николаеву волонтеры Фонда Добра и Любви 02
Новый мобильный госпиталь для лечения военных предоставили Николаеву волонтеры Фонда Добра и Любви 03
Новый мобильный госпиталь для лечения военных предоставили Николаеву волонтеры Фонда Добра и Любви 04
Новый мобильный госпиталь для лечения военных предоставили Николаеву волонтеры Фонда Добра и Любви 05
Новый мобильный госпиталь для лечения военных предоставили Николаеву волонтеры Фонда Добра и Любви 06
Новый мобильный госпиталь для лечения военных предоставили Николаеву волонтеры Фонда Добра и Любви 07
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На початку квітня нардеп від "СН" Микола "каклєта" Тищенко передав теробороні Святошинського району Києва декілька бронежилетів
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17.06.2022 13:13 Ответить
Й бреше нагло пі#ар що то не ті що він передавав й він "контактує" з ТРО.
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17.06.2022 13:40 Ответить
Може не треба фото? Бо по одному мобільному шпиталю в Миколаївській області вже прилетало, після того, як хтось із зелених там попіарився.
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17.06.2022 13:41 Ответить
Пофарбуйте у зелений колір Й НЕ ПОКАЗУЙТЕ ФОТО МЛЯТЬ!!!
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17.06.2022 13:41 Ответить
кросивое а смысол если летят орочьи торпеды с неба...
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17.06.2022 20:01 Ответить
 
 