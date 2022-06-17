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Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы "Гламурная цыпа!" - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне с размахом окапывались на Киевщине.
Примером этого является укрепрайон, созданный в Лубянке на Бучанщине, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Укрепленный район был создан рашистами рядом с селом Лубянка в марте 2022 года. Здесь было размещено около 15 тысяч личного состава, выкопано около 12 тысяч капониров для техники.
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