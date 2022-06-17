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Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы "Гламурная цыпа!" - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне с размахом окапывались на Киевщине.

Примером этого является укрепрайон, созданный в Лубянке на Бучанщине, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Укрепленный район был создан рашистами рядом с селом Лубянка в марте 2022 года. Здесь было размещено около 15 тысяч личного состава, выкопано около 12 тысяч капониров для техники.

Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 01
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 02
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 03

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Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 04
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 05
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 06
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 07

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Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 08
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 09
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 10
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 11

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Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 12
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 13
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 14
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 15

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Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 16
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 17
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 18
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 19

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Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 20
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 21
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 22
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 23

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Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 24
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 25
Алкоголь, сигареты, любовные романы и консервы Гламурная цыпа! - инфраструктура укрепрайона, созданного россиянами на Бучанщине 26
Фото, видео: Олег Богачук
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Топ комментарии
+23
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17.06.2022 14:54
+14
Стоянка свинособак-вульгаріс.
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17.06.2022 14:47
+12
Действовали по скрепно-духовному принципу: где засрано, там русская земля и иного не дано.
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17.06.2022 14:51
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17.06.2022 14:45 Ответить
Стоянка свинособак-вульгаріс.
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17.06.2022 14:47 Ответить
Действовали по скрепно-духовному принципу: где засрано, там русская земля и иного не дано.
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17.06.2022 14:51 Ответить
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17.06.2022 14:54 Ответить
У Києві, 8 людей отруїлись... шаурмою., затвїв подих,невже всі восьмеро!
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17.06.2022 15:02 Ответить
Слепота, гламурная цыпа какой дибил такое купит, даже собачий корм так бы не назвал
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17.06.2022 15:06 Ответить
Ну, бурбон -то, они у наших мирных спиз…..ли. Где им, болотным тварям, денег на это взять. Это ж не боярышник.
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17.06.2022 15:13 Ответить
У кацапів епоха палєоліту. Так би й жили у своєму заліссі та не заважали би нормальним націям жити.
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17.06.2022 15:30 Ответить
за "гламурную ципу" у кацапів звичайно виступать новобранці-первогодки, бо головна кацапська скрепка "лучше нет влагалища чем очко товарища".
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17.06.2022 15:36 Ответить
Как же эти смердящие "срущемирские" твари засрали нашу землю! Годами придется выгребать это кацапское дерьмо!
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17.06.2022 16:22 Ответить
Они всю Сибирь засрали, а там невероятные просторы.
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17.06.2022 17:23 Ответить
руские свиньи испоганили всю красивую природу, в этот раз мир надо от них освободить раз и навсегда.
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17.06.2022 17:04 Ответить
Кацапські щури ватні виродки
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17.06.2022 19:44 Ответить
 
 