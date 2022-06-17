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Обезврежена банда, действовавшая в Киеве под видом добровольческого батальона, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Участники банды устроились в ряды добровольческого батальона одного из районов столицы и получили автоматическое оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, в состав банды входило 5 человек разной национальности. Их деятельностью с территории РФ руководил уроженец Дагестана, подконтрольный представителям российских спецслужб.

"Для маскировки преступной деятельности участники банды устроились в ряды добровольческого батальона одного из районов столицы. Используя документы подставных лиц, они получили автоматическое оружие, которое впоследствии скрывали по местам жительства", - отметили в СБУ.

У злоумышленников изъят арсенал боевых средств поражения. Среди них – 29 автоматов Калашникова, 1,2 кг взрывчатки, боевые гранаты, гранатомет, пулемет РПК и т.д.

Автоматы злоумышленники планировали употреблять для дестабилизации обстановки в регионе. Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Одному из участников банды уже сообщено о подозрении. Решается вопрос привлечения к ответственности других лиц. Продолжается досудебное расследование.

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Обезврежена банда, действовавшая в Киеве под видом добровольческого батальона, - СБУ 01
Обезврежена банда, действовавшая в Киеве под видом добровольческого батальона, - СБУ 02
Обезврежена банда, действовавшая в Киеве под видом добровольческого батальона, - СБУ 03
Обезврежена банда, действовавшая в Киеве под видом добровольческого батальона, - СБУ 04
Обезврежена банда, действовавшая в Киеве под видом добровольческого батальона, - СБУ 05
Обезврежена банда, действовавшая в Киеве под видом добровольческого батальона, - СБУ 06
Обезврежена банда, действовавшая в Киеве под видом добровольческого батальона, - СБУ 07
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Топ комментарии
+27
Рострела нельзя, мы европейская страна. Но за дезкридетацию добробатов, и все их преступления минимум лет 15
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17.06.2022 14:54
+23
не надо скрывать лица. может кто то узнает и даст полезную информацию
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17.06.2022 15:08
+20
Немає в мене довіри до СБУ,контора яка працює на замовлення олігархів та іншої наволочі.
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17.06.2022 14:57
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Рострела нельзя, мы европейская страна. Но за дезкридетацию добробатов, и все их преступления минимум лет 15
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17.06.2022 14:54 Ответить
Немає в мене довіри до СБУ,контора яка працює на замовлення олігархів та іншої наволочі.
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17.06.2022 14:57 Ответить
Вэриш путину?
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17.06.2022 15:53 Ответить
Іди ***** гебняве
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17.06.2022 16:08 Ответить
Як ти, Тімур, за годину перебрався з Ураїни в Еспанію?
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18.06.2022 10:15 Ответить
VPN
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19.06.2022 01:40 Ответить
Справа Грішина живе !
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17.06.2022 15:01 Ответить
Кстати, забыли про Семенченка.
Актуальной информации в сети не нашёл
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17.06.2022 15:20 Ответить
Та повно.Апеляція.https://youtu.be/AWppyxVm5VI
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17.06.2022 16:01 Ответить
Надежда-летчица, херой Украины, шо ВР желала гранатами закидать - гиде?
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17.06.2022 15:54 Ответить
В ЗСУ, здається на офіцерські посаді. Дура дурою, але виконує свій військовий і громадянський обов'язок.
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17.06.2022 16:01 Ответить
она не дура она кремлевская шлюха
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17.06.2022 16:34 Ответить
Дайте ей Су 27 или F 16 пусть работает по специальности. Она же пилот. .
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19.06.2022 08:39 Ответить
не надо скрывать лица. может кто то узнает и даст полезную информацию
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17.06.2022 15:08 Ответить
Це провокація СБУ. Просто наїзд на тероборону.
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17.06.2022 15:09 Ответить
Трудно судить, уровень доверия к СБУ после всех про*обов не фонтан.
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17.06.2022 15:25 Ответить
Почему тероборона еще в Киеве?
Закон подписан - ВСЕХ на фронт.
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17.06.2022 15:56 Ответить
Заспокойтесь. Білорашка під боком. Кривоніс сказав, що орки знову можуть спробувати атакувати Київ. Кривоносу вірити можна, тому загроза цілком реальна.
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17.06.2022 16:06 Ответить
ты на каком направлении?
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17.06.2022 17:10 Ответить
Мабуть ні. Щось ці кабани серед меблів в стилі Людовіка короля-сонце, довіри не викликають. Але коли мова йде про СБУ, то ні в чому не можна бути впевненим.
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17.06.2022 16:04 Ответить
Тепер всіх хто має якісь притензії до Зевлади будуть називати бандитами та диверсантами.
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17.06.2022 15:11 Ответить
Запросто. Воєнний стан дає необмежені можливості для боротьби з опозицією
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17.06.2022 16:08 Ответить
Нехай називають: "На ворє шапа гарит"
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18.06.2022 10:20 Ответить
Я не знаю що було в цьому конкретному випадку, але під опис "порушень" можна підтасувать всю тероборону. Всім повидавали зброю, всі зберігають її вдома, а щодо планів, то дуже цікаво як це можна довести.
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17.06.2022 15:14 Ответить
В Києві всю зброю у ТРО давно вилучили !
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17.06.2022 15:19 Ответить
Ага , славний наізд - у зловмисників вилучено арсенал бойових засобів ураження.
Серед них - 29 автоматів Калашникова, 1,2 кг вибухівки, бойові гранати, гранатомет, кулемет РПК тощо
і вважаєте це наїздом !?
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17.06.2022 15:17 Ответить
6 раз очередь занимали
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17.06.2022 15:30 Ответить
Роздавали направо и налево !
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17.06.2022 15:19 Ответить
таке виникає,тому що влада провалила етап завчасної підготовки тероборони,коли роздавали поспіхом спробуй все перевірити ретельно..
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17.06.2022 15:27 Ответить
скажите, чего они не провалили?
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17.06.2022 15:36 Ответить
Якщо задуматись, то мабуть все, реально все
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17.06.2022 16:09 Ответить
да, факт
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17.06.2022 16:27 Ответить
Тем не менее Киев отбит. И это факт...
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19.06.2022 08:40 Ответить
Ковер какой-то непонятный, не вписывается в обстановку. Наверное, чтобы диверсанты пол не замарали.
А диверсанта длинноногого шарфиком что ль перевязали. Как-то он неудобно лежит
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17.06.2022 15:28 Ответить
Бандаж на руку, пошкодив руку. Ранєтий на колчаківських фронтах
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17.06.2022 16:11 Ответить
Кремлевские козачки обезвредили кремлевских козачков?
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17.06.2022 15:56 Ответить
Ну СБУ не всі на службі фсб. Їх 27000 бойцов нєвідімого фронт, таку ораву бюджет фсб не витягне, тому інколи виконують свої прямі службові обовязки за гроші українських платників податків
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17.06.2022 16:14 Ответить
кацапські чурбани або чурбанські кацапи)
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17.06.2022 16:11 Ответить
А чего удивляться такому...как пример (г. СЕВЕРСК, ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,сейчас в 10 км от нуля) "Тер.оборона"из действительно патриотов была разогнана Бахмутской полицией и ей же была "сформирована ТЫРЬоборона" из латентных колаборантов бывших мусоров и даже бывших судимых.Так, в комендантский час, в городе под их эгидой происходит тотальное мородерство частного жилья,магазинов и др.объектов.Оставшихся там людей зашугали,заявляние о кражах-мародерствах полиция не принимает и на место происшествия не выезжает.Причем обносится в основном проукранское настроенное население, которое выехало.СБУ на это все покуй или они так же в теме.Могу с 90% уверенностью "ванговать", что эти гниды в случае захвата этих территорий перейдут на сторону лаптеногих гнид как и мэр того города.Там еще много происходит "удивительных" вещей.Вот такая .....
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17.06.2022 16:47 Ответить
Коротше, косили під ЗСУ!
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17.06.2022 18:22 Ответить
а шо хари, прикрыли надо чтобы народ знал их в лицо
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17.06.2022 19:57 Ответить
без волос второй шо гармонов нема тьху гей)
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17.06.2022 20:12 Ответить
 
 