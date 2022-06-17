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Российский корвет, поврежденный Силами обороны Украины, буксируют по Волге на завод. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский корвет отбуксировали на ремонт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Думская.

Свежие фото поврежденного российского корвета проекта 21631 код "Буян-М" обнародовали на тематических форумах участники из РФ.

Корабль попал в кадр в момент, когда его буксировали по Волге на судоремонтный завод.

Российский корвет, поврежденный Силами обороны Украины, буксируют по Волге на завод 01

Российский корвет, поврежденный Силами обороны Украины, буксируют по Волге на завод 02

Корпус и надстройки малого ракетного корабля (МРК) испещрены пробоинами. Кроме того, отсутствует РЛС активная радиолокационная станция "Позитив-М1".

Также смотрите: Пять российских больших десантных кораблей вышли в Черное море. ФОТОрепортаж

Название и бортовой номер закрашены, но, скорее всего, это "Великий Устюг", бывший бортовой 651. Корабль относится к Каспийской флотилии рф, однако перед началом полномасштабного вторжения его перевели в Черное море, где принимал участие в боевых действиях против Украины.

Не исключено, что именно этот МРК был поврежден 7 марта артиллеристами ВМСУ из РСЗО.

Построили его на Зеленодольском судостроительном заводе, ввели в эксплуатацию в 2014 году.

Помимо другого вооружения, корабль несет восемь управляемых ракет "Калибр", которые применял против украинских городов и других объектов.
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Топ комментарии
+39
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17.06.2022 16:18
+33
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
СЛАВА ЗСУ!
СМЕРТЬ КАЦАПСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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17.06.2022 16:05
+31
Самый сок 2

Продолжает поступать информация об ударе нанесенном украинскими войсками по российскому буксиру "Василий Бех".
В штабе оперативного командования "Юг" сообщают, что в результате ракетного удара ВМС Украины пострадало 70% экипажа судна оккупантов. "Несмотря на оснащение зенитно-ракетным комплексом "ТОР", буксир превращен в плавучий костер.
По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных - неизвестна. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию", - говорится в заявлении командования.
На борту буксира находились 33 человека - 22 из них ранены, остальные на данном этапе числятся пропавшими без вести.
Под словом "экипаж" штаб "ЮГ" в своем сообщении имеет в виду не только непосредственно персонал корабля, но и личный состав, направлявшийся на борту "Василия Беха" на остров Змеиный.
©️ВВС
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17.06.2022 16:24
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В останню путь і без ********** кірьяна!
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17.06.2022 16:05 Ответить
Денацифікувировали чи як там? Коротче піздєц катьонку....
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17.06.2022 16:09 Ответить
🤣🤣🤣
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17.06.2022 16:12 Ответить
Если "на ремонт" - то это надолго; вон Кузя, нигде не воевал - а уже который год не вылезает из ремонта.. )
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17.06.2022 16:25 Ответить
Як не воював Кузя" ? Він знищив два винищувачі орків у Середземному морі і власний сухий док! Він наш, миколаївський.
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17.06.2022 17:14 Ответить
кузе повезло, а то был бы возле москвы)
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17.06.2022 23:56 Ответить
...на "Красноє Сормово" тягнуть, на голки різати
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17.06.2022 16:38 Ответить
Анало- говнет!!!
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17.06.2022 16:39 Ответить
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
СЛАВА ЗСУ!
СМЕРТЬ КАЦАПСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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17.06.2022 16:05 Ответить
Парни, недоработочка... "Оно" еще плавает....
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17.06.2022 16:06 Ответить
Намана. Якби просто втоп - то і фіг з ним. А так будуть возитися, буксирувати, ремонтувати, розкрадати гроші, а потім спалять його біля причалу і привіт.
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17.06.2022 17:11 Ответить
Металобрухт гнилий...
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17.06.2022 16:06 Ответить
Красави ЗСУ!
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17.06.2022 16:07 Ответить
хорошо но мало..."москва" сумує..
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17.06.2022 16:08 Ответить
Жаль не добили.
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17.06.2022 16:08 Ответить
Мало того что "васька" в "москву" переехал, теперь туда и "великий устюг" стемится
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17.06.2022 16:09 Ответить
Бурлаки на Волге....
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17.06.2022 16:09 Ответить
Мудаки на веслах
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17.06.2022 16:15 Ответить
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17.06.2022 16:18 Ответить
Самый сок 2

Продолжает поступать информация об ударе нанесенном украинскими войсками по российскому буксиру "Василий Бех".
В штабе оперативного командования "Юг" сообщают, что в результате ракетного удара ВМС Украины пострадало 70% экипажа судна оккупантов. "Несмотря на оснащение зенитно-ракетным комплексом "ТОР", буксир превращен в плавучий костер.
По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных - неизвестна. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию", - говорится в заявлении командования.
На борту буксира находились 33 человека - 22 из них ранены, остальные на данном этапе числятся пропавшими без вести.
Под словом "экипаж" штаб "ЮГ" в своем сообщении имеет в виду не только непосредственно персонал корабля, но и личный состав, направлявшийся на борту "Василия Беха" на остров Змеиный.
©️ВВС
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17.06.2022 16:24 Ответить
Чого це "не відома"? Інші 30% потрапили прямим чартером на курорти узбережжя Туреччини (деякі по частинах)...
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17.06.2022 16:42 Ответить
надо устроить на Змеином блокаду, чтобы ни один буксир туда не подошел, пусть воду из моря пьют, а потом вплавь в родную говень.
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17.06.2022 16:48 Ответить
Так він потонув, чи ні?
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17.06.2022 18:37 Ответить
ДАВИ ЕГО: украинский Гарпун поджарил рашистов возле острова Змеиный
https://www.youtube.com/watch?v=Tve2L5-EJlc
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17.06.2022 19:00 Ответить
От і добре. Слава ЗСУ!!!
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17.06.2022 16:28 Ответить
Нескрепно якось, треба було ось як:

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17.06.2022 16:34 Ответить
А это часом не "Адмирал Эссен"? Что-то такое под закрашенным названием просматривается. Косвенным подтверждением этого можно считать тот факт, что наш "Нептун" по нему как-то раз шарахнул.
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17.06.2022 16:40 Ответить
ессен фрегат, але не має великого значення, корветів з калібрами більше ніж фрегатів.
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17.06.2022 16:46 Ответить
Ну вообще значение есть и довольно большое. Потопить 1135x корабль в ЧМ очень важно, у него боеспособное ПВО (в плане всей системы, радар, пулеметы и ракеты). Важнее только топить 22350, если Турция вдруг их пропустит.

А что до пусковых, то у кацапов сотни этих установок. Но ракет нет. Вот здесь форумный подводник говорит, что кацапы воровали бабло из-за искусственного требования к установке в каждому ракету геодезического gps дорогого со сверхточностью, который там был не нужен (на 7-ой минуте):
https://www.youtube.com/watch?v=mm4B5nBtuFQ
И поэтому у них намного меньше бпла и ракет, чем могло было бы быть, в основном те, что сделаны еще в прошлом до принятия этой законодательной нормы. Неизвестно, штампуют ли они новые калибры с тем же оборудованием, но может быть у них все закончилось, они стреляют ими по готовности, но может быть действительно копят на один мощный залп в 100 штук, но тут бесполезно что-то сделать, там одних подлодок минимум 5 в море будет, и кораблей хватает. Надо бить именно по фрегатам с мощной ПВО, чтобы чуть что даже самолетом потопить, гарпуном тоже.
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17.06.2022 16:59 Ответить
по буквам подходит
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17.06.2022 16:57 Ответить
Ось Ессен. Ві значно більше цієї лоханки.
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17.06.2022 17:08 Ответить
Скоріш за все це «Великий Устюг»
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17.06.2022 17:42 Ответить
"Великий Утюг"
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17.06.2022 16:42 Ответить
великий пі3дюх.
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17.06.2022 18:06 Ответить
не дождется он ремонта. Лет через десять его порежут на металлолом.
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17.06.2022 16:46 Ответить
Лучше бы он утонул. На ремонте рогатые его добьют медленной и жестокой смертью. Вон над кузе как издеваются изверги.
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17.06.2022 16:54 Ответить
Везут на кастрацию как крейсер "Автора", будет стоять без винта и рулей и украшать рейд. Учебная цель.
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17.06.2022 17:15 Ответить
Точно, есть один радар (РЛС) с небольшой антенной, хотя на самом задрипанном торговом судне река-море должно быть минимум два . А на самом верху надстройки , где по идее должна быть антенна супер-пупер РЛС " Позитив" ничего нет. Удачно наши красавчики по лоханке этой лупанули. Наверняка комплектующие для этого РЛС импортные. а судно или корабль без радара - "слепое судно".
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17.06.2022 17:24 Ответить
А что в ********** верфь все? Какой-то мутняк. Если его подбили в Черном море, нахрена его тащить аж на Волгу. Что-то у рашистов с логистикой не того
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17.06.2022 17:29 Ответить
"тогда корвет бежать решился. о боже мой, какой шкандаль!" (С) ))
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17.06.2022 17:37 Ответить
Помилка, не "Великий Устюг", а "Великий утюг". Яке ж іржаве корито...
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17.06.2022 17:41 Ответить
Корвет-корнет-кларнет-габон-гондон.
Шоб ты затонул, ё.. твою срускую мать. .
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17.06.2022 18:03 Ответить
Издалека долго
Плывёт корвет Волгой,
Пробоин в нем столько -
Конца и края нет...
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17.06.2022 18:19 Ответить
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17.06.2022 19:39 Ответить
Если у вас нет топлива, то вы можете грести вёслами! (с)
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17.06.2022 19:27 Ответить
Російський воєнний корабель злякався самотужки пливти накуй і вони вирішили пливти туди гуртом.
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17.06.2022 20:19 Ответить
странно океанский фрегат по реке..он там дно не цепляет осадекой ватерлинии))
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17.06.2022 20:38 Ответить
Вєлікій Утюг.
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17.06.2022 21:31 Ответить
Аналоговнетный лохан может даже покоцаным охранять два речных буксира ОДНОВРЕМЕННО!
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17.06.2022 23:27 Ответить
Кстати а как его из Чёрного моря в Волгу притащили? На воздушном баллоне? Или по земле до Каспия катали?
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18.06.2022 01:57 Ответить
 
 