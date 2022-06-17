Российский корвет, поврежденный Силами обороны Украины, буксируют по Волге на завод. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский корвет отбуксировали на ремонт
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Думская.
Свежие фото поврежденного российского корвета проекта 21631 код "Буян-М" обнародовали на тематических форумах участники из РФ.
Корабль попал в кадр в момент, когда его буксировали по Волге на судоремонтный завод.
Корпус и надстройки малого ракетного корабля (МРК) испещрены пробоинами. Кроме того, отсутствует РЛС активная радиолокационная станция "Позитив-М1".
Название и бортовой номер закрашены, но, скорее всего, это "Великий Устюг", бывший бортовой 651. Корабль относится к Каспийской флотилии рф, однако перед началом полномасштабного вторжения его перевели в Черное море, где принимал участие в боевых действиях против Украины.
Не исключено, что именно этот МРК был поврежден 7 марта артиллеристами ВМСУ из РСЗО.
Построили его на Зеленодольском судостроительном заводе, ввели в эксплуатацию в 2014 году.
Помимо другого вооружения, корабль несет восемь управляемых ракет "Калибр", которые применял против украинских городов и других объектов.
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СЛАВА ЗСУ!
СМЕРТЬ КАЦАПСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Продолжает поступать информация об ударе нанесенном украинскими войсками по российскому буксиру "Василий Бех".
В штабе оперативного командования "Юг" сообщают, что в результате ракетного удара ВМС Украины пострадало 70% экипажа судна оккупантов. "Несмотря на оснащение зенитно-ракетным комплексом "ТОР", буксир превращен в плавучий костер.
По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных - неизвестна. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию", - говорится в заявлении командования.
На борту буксира находились 33 человека - 22 из них ранены, остальные на данном этапе числятся пропавшими без вести.
Под словом "экипаж" штаб "ЮГ" в своем сообщении имеет в виду не только непосредственно персонал корабля, но и личный состав, направлявшийся на борту "Василия Беха" на остров Змеиный.
©️ВВС
https://www.youtube.com/watch?v=Tve2L5-EJlc
А что до пусковых, то у кацапов сотни этих установок. Но ракет нет. Вот здесь форумный подводник говорит, что кацапы воровали бабло из-за искусственного требования к установке в каждому ракету геодезического gps дорогого со сверхточностью, который там был не нужен (на 7-ой минуте):
https://www.youtube.com/watch?v=mm4B5nBtuFQ
И поэтому у них намного меньше бпла и ракет, чем могло было бы быть, в основном те, что сделаны еще в прошлом до принятия этой законодательной нормы. Неизвестно, штампуют ли они новые калибры с тем же оборудованием, но может быть у них все закончилось, они стреляют ими по готовности, но может быть действительно копят на один мощный залп в 100 штук, но тут бесполезно что-то сделать, там одних подлодок минимум 5 в море будет, и кораблей хватает. Надо бить именно по фрегатам с мощной ПВО, чтобы чуть что даже самолетом потопить, гарпуном тоже.
Шоб ты затонул, ё.. твою срускую мать. .
Плывёт корвет Волгой,
Пробоин в нем столько -
Конца и края нет...