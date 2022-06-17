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Ребенок играет во дворе Северодонецка вблизи разбитого танка рашистов. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Девочка в Северодонецке ходит возле разбитого российского танка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ребенок играет во дворе Северодонецка вблизи разбитого танка рашистов 01

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Топ комментарии
+76
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17.06.2022 16:21
+52
Возможно это жестоко, но я желаю всем личинкам тех ублюдков которые воюют на нашей территории, против нас потерять всех родных и близких,и рости в рабсеянсих детдомах
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17.06.2022 16:23
+37
и это еще не конец дня.
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17.06.2022 16:41
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17.06.2022 16:21 Ответить
и это еще не конец дня.
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17.06.2022 16:41 Ответить
еще о погоде))))
///
В Подмосковье найден мертвым экс-глава «Росвооружения» Алексей Огарев.
По данным «Известий», его тело было обнаружено в доме коттеджного поселка Одинцовского района.

По предварительной информации, внешних признаков насильственной смерти нет.
Точные причины будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Огарев возглавлял «Росвооружение» с 1999 по 2010 год.
До 1999 года работал в Вене постоянным представителем при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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17.06.2022 17:07 Ответить
вчера ветеринар разведки, сегодня экс-головка. случайность!
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17.06.2022 17:30 Ответить
Передайте Аре, шо в "Бальшой Армении" кораблей нет, разбить там можно только грузового ишака.
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17.06.2022 17:50 Ответить
Варя, а шо Украинцы напали на Армению?
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17.06.2022 21:56 Ответить
Возможно это жестоко, но я желаю всем личинкам тех ублюдков которые воюют на нашей территории, против нас потерять всех родных и близких,и рости в рабсеянсих детдомах
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17.06.2022 16:23 Ответить
Не жестоко. Тепер у всіх притомних українців таке бажання...
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17.06.2022 16:44 Ответить
Мало того что жестоко так ещё и не логично. В тех детдомах из них вырастят ещё более озлобленных нелюдей чем их родители.
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17.06.2022 17:12 Ответить
Не. В детдоме вырастает человек, способный мыслить. В тепличных условиях "благополучной семьи", вырастает "жертва телевизора", мыслить неспособная.
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17.06.2022 17:44 Ответить
А мне пох.когда НАШИ дети умирают
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17.06.2022 20:39 Ответить
Знаю багато адекватних і добрих людей із дитдому
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18.06.2022 12:46 Ответить
та вони й так при живих батьках живуть як на вулиці чи в дитячому будинку.
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17.06.2022 17:44 Ответить
Не варто культивувати в собі ненависть. В мені це теж є. Але потрібно лишитися людьми не дивлячись ні на що. Інакше наша боротьба буде даремною, якщо поборовши дракона ми станемо драконом
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18.06.2022 12:44 Ответить
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17.06.2022 16:26 Ответить
Заростають травою окопчики.
Сотні… тисячі… ім'ярек…
Прилітайте, дівчатка і хлопчики,
на ліричних крилах лелек!
Прилітайте і прилітайте,
на здоров'я собі ростіть.
Що було на землі - не питайте.
І що ЦЕ ще не все - простіть.

Ліна (с)
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17.06.2022 16:30 Ответить
Це не фото дня. В нормальній країні це був би початок відставки з позором омбудсмена та звинувачення в бездіяльності всі тих дармоєдів, які повинні піклуватися про безпеку дітей. А також позбавлення батьківських прав тих придурків, якім посрати на безпеку своєї дитини.
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17.06.2022 16:27 Ответить
Ще за місяць людей попереджали про евакуацію потім просили, а під кінець фактично благали але все одно хтось винуватий окрім звичайного поху*зму.
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17.06.2022 16:32 Ответить
Батьки дитини "російського миру" чекають
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17.06.2022 16:35 Ответить
Можлио, але думаю в більшості своїй сподіваються що їх омене. Та й російським снарядам до лампочки фанат ви "руського миру" чи незалежної України, якщо люди цього не розуміють то розмовляти тут нема про що. Звісно дітей жалко, адже вони не винні в тупості батьків.
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17.06.2022 16:53 Ответить
не можна в демократичній країні людину примушувати до евакуації, ті ж захисники з прав людини будуть кричати голосніше за всіх...
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17.06.2022 17:01 Ответить
батьки порушили права дитини не евакуювавши її з зони бойових дій.
дітей потрібно вивозити.
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17.06.2022 17:25 Ответить
"руського миру"? Руський - від слова Русь , Русь це Україна !
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17.06.2022 17:37 Ответить
А здесь не имеет значения желание людей. В обществе всегда 5-10% психически нездоровых, да даже больше. А после войны так их под 30%. Им нужна помощь. Принудительная.

Во-вторых, что значит "предупреждали"? Каждому выехавшему давали продовольственную карточку минимум на 2 года с БЕСПЛАТНЫМ питанием и 2 года БЕСПЛАТНОГО проживания в арендной квартире (в том числе и принудительно отданными в аренду тем, кто выехал за границу и запрет на сдачу жилья введен в действие с конфискацией квартиры при его нарушении, то есть все хатки должны бесплатно отдаваться в расположение беженцам). Да нет, ничего вообще не сделали, просто плюнули на людей.

Эвакуация должна была быть именно такой. Всем карточки выдать, что гарантирует людям теплое жилье зимой за бесплатно и также питание тоже за бесплатно. Вот народ бы и поехал. Они имеют право на такую защиту от государства. Чуть что можно мобилизовать на тыловые работы, кто может. И затем принудительно с захватом людей вывозить их, их число было бы значительно ниже, чем вот как сейчас никто не хочет ехать вникуда.
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17.06.2022 16:40 Ответить
Я не знаю як треба було робити,но то що треба було реально щось робити,то так.Як і те що держава дала біженцям,на все про все,по 2000т. на місяць і забила на них.Ціни на аренду житла підскочили,особливо на західній Україні,це ж святе діло для західних патріотів срубити бабла на біженцях.Люди залишились бомжами на вуличі і нікого це особо не цікавіть.
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17.06.2022 17:03 Ответить
Да еще в 2020-ом году с дебильной, неправильно организованной борьбой против ковида было ясно, какие там придурки сидят. Но именно поэтому на месте чиновники должны открыто, жестко критиковать действия властей. Сами брать ответственность за умные решения, а не молчаливо ждать очередной глупой команды или же наоборот пофигизма.
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17.06.2022 17:08 Ответить
а даунам писавшим выше, все фиолетово ибо не прошли через это...начиная с 14 года
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17.06.2022 17:46 Ответить
Примусова евакуація. Копняками під попу. Я вже промову про роспропаганду, яка мусує тезу про укр нацистів, що прикривають я мирними жителями.
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17.06.2022 16:40 Ответить
Зрада это оружие кремля против Украины. Украина множество раз вступала в войну с Украиной но причиной поражения Украины всегда являлось это кремлевское оружие.
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17.06.2022 16:32 Ответить
Тобто дитина на лінії фронту - це по твоєму нормально? До чого тут зрада і кремль?
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17.06.2022 16:34 Ответить
нажаль батьки феєричні ... але без їхньої згоди ніхто не може забрати дитину, бо це вважається викраденням
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17.06.2022 16:48 Ответить
"але без їхньої згоди ніхто не може забрати дитину,"

Можуть, якщо буде встановлено, що батьки недостатнім чином піклуються про дитину, що несе загрозу життю чи здоровʼю дитини. Чи ви думаєте, що коли в родині алкоголіків забирають в лікарню декілька днів негодоване немовля, то в "батьків", які в алкогольному коматозі, питають згоду?
Я не юрист, юристи розкажуть більш точно і правильно. Але 100% такі норми є, також є люди, які мають за це відповідати.
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17.06.2022 16:55 Ответить
на такий процес потрібні місяці якщо не роки і хто в кожному окремому випадку цим буде займатись.
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17.06.2022 16:58 Ответить
Згоден. Разом з тим - створення в суспільстві таких умов, за яких утворення подібних "сімей" зводилося б до мінімуму.
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17.06.2022 18:30 Ответить
кацапы, придёт час и вы вспомните о Боге.. от безысходности и отчаяния, когда будете драться с голубями за еду.. пдры конченые
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17.06.2022 16:30 Ответить
БМП
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17.06.2022 16:32 Ответить
Отож
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17.06.2022 16:44 Ответить
це не танк
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17.06.2022 16:37 Ответить
БМП-3 здається...
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17.06.2022 16:37 Ответить
2
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17.06.2022 16:47 Ответить
Звичайно це БМП, а не танк. Невже важко ідентифікувати танк від БМП? Якщо важко, то пишіть "бронетехніки". Цю ******** краще допалити, або забрати, щоб кацапи не забрали в ремонт.
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17.06.2022 17:20 Ответить
беда не в том, что это не танк. БЕДА В ТОМ, ЧТО ТАМ ДЕТИ. А в мире полно тех, кто хочет говорить с путлером.
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17.06.2022 17:26 Ответить
так які питання, Це можна запитати у пана Володі, який казав, що все під контролем, війни не буде і готуватися на шашлики і що США і Англія брехуни.
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17.06.2022 22:05 Ответить
Вообще то за то , что дітей из зоны боевых действий не вывезли , КТО-ТО в Украине должен отвечать
ВЕРЕЩУК Пора выгнать из кабмина ‼️‼️‼️
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17.06.2022 16:38 Ответить
только родители отвечают. Насильно забрать у сепара-ждуна ребенка не получится
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17.06.2022 16:50 Ответить
даун конченный ! с чего ты взял что он сепар-ждун? ты спроси у многих вернувшихся назад людей которые по уезжали с начала марта и по скатившись по 2-3месяца вернулись с детьми назад в свои дома, так как физически не могли снять доступное по деньгам жилье и найти работу дающую средства хоть как то выживать.При том что вернулись уже в размородеренное жилье,и таких очень много.Так как какой либо реальной помощи от государства, 0
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17.06.2022 17:57 Ответить
без згоди батьків це неможливо, а евакуйовуватись ще з квітня батьків з дітьми вмовляли і давали можливість
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17.06.2022 16:54 Ответить
Батькам цієї дитини потрібно ......
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17.06.2022 16:39 Ответить
А ти впевнений, що батьки цієї дитини ще живі?
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17.06.2022 17:45 Ответить
Твари рашистские испоганили жизнь сразу несколькими поколениям украинцев. И еще очень долго будет аукаться эхо этой войны
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17.06.2022 16:45 Ответить
Жах! Дітей не повинно бути на війні!
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17.06.2022 16:47 Ответить
Ну как можно так безответственно относится к своему ребенку. Люди, кто хотели, выехали и заграницу. Да, не в пятизвездочные отели поселяют, но везде есть волонтеры, встречают, помагают, поселяют во временное жилье. Кто хотят уже работу нашли, детки в сад ходят и в школу. Я имею ввиду Чехию и Польшу. Неужели лучше сидеть в вонючем подвале без воды, света, в антисанитарных условиях и главное под постоянными обстрелами. Ну если на себя наплевать, то о детках бы подумали. Ведь там уже не за что держаться. Понять можно когда людей все это застигло внезапно и не успели уехать. Но в данном случае сколько возможностей было на бесплатном транспорте выехать. Что может быть дороже жизни. У меня мама 86 лет и эвакуировалась в безопасное место. А здесь блин деток выставляют под обстрелы.
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17.06.2022 16:51 Ответить
А для вас секрет, что около 10-12% беженцев в Европе говорят, что во всем виновато НАТО и США и Путин был полностью прав в своих действиях? Это шестизначные цифры. У некоторых кто сейчас на передовой воюет дедушка (реже бабушка) говорят, что быстрей бы Путин освободил захваченные города. Им внук показывает сотни фотографий, десятки видео, а они сразу аргументами сыпят и мощными аргументами, взятыми из пропаганды. Отключили им каналы, так они чуть ли не ВПН сами настраивают через IPTV, чтобы смотреть любимую пропаганду. Она им как мед для ушей.

Этим людям не дали возможности принять свою оппортунистическую точку зрения в политике, они пошли за ватой. Раньше надо было думать, вот как в 2003-ем на Тулзу напал Путин, то и стоило понять, что к чему. Хотя бы с 2005-го года начать работать с телевидением для всех. Не жалеть денег, а не оскорблять ватников, которые по сути ленивые алкоголики, ну вот теперь из-за этой ваты пожарный или водитель может погибнуть под обстрелами.
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17.06.2022 17:23 Ответить
Згідно з повідомленням місцевих жителів, загорілась військова база, розташована у Київському районі Донецька
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17.06.2022 17:05 Ответить
Вже йде четвертий місяць війни. Здається, що вже навіть діти розрізняють БМП від танка.
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17.06.2022 17:21 Ответить
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17.06.2022 17:24 Ответить
Ледь яблуком не вдавився )))
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17.06.2022 19:35 Ответить
Батьки цієї дитини мабуть дуже хворі.Не цінують життя своєї дитини . Якщо в тебе є дитина,перше що нормальна людина хоче зробити -це захистити дитину та зберегти життя дитини. Ця картинка повний сюр. Дорослі люди можуть робити що завгодно Алеж коли в тебе ж дитина це все змінюєчому дитина повинна там бути . Я знаю Україна не піклується біженцями,та поїхати кудись дуже тяжко якщо в тебе немає грошей ,Алеж дитина/діти...краще жити де завгодно з дитиною тільки не на фронті.
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17.06.2022 17:33 Ответить
Обережно, малечі та їхні батьки - можуть бути міни! А так все щиро надихає на позитив, що українське життя мужньо триває.
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17.06.2022 18:03 Ответить
Які ж придурки батьки цієї малечі, що не вивезли її звідти. Чим вони думають, це ж травма на все життя!!! Не вірю, що не було можливості виїхати, напевно чекали авабадитєлей!!
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17.06.2022 18:06 Ответить
Послання Ап. Павла до Коринтян: "...не судіть, бо про все ми знаємо частинно..."
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17.06.2022 18:39 Ответить
Так шо завгодно можна виправдовувати.
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17.06.2022 19:37 Ответить
Если не сирота, то родители - конченные. Если сирота, то местные власти - уроды.
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17.06.2022 19:20 Ответить
Я ні як не можу зрозуміти, як можна не тільки себе наражати на небезпеку але й свою дитину? Що робиться в голові таких горе батьків. За нормальних умов батьки які не надають дітям нормальних умов для життя позбавляють батьківських прав - а в цьому випадку що робиться?
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19.06.2022 09:25 Ответить
 
 