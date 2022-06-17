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Львов (4431) Укрпочта (287)

Укрпочта выпустила марку-сувенир "Zатонув чи Vтопився". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Во Львовской ОВА состоялось торжественное спецгашение почтовой марки "Zатонув чи Vтопився", которую "Укрпочта" выпустила ограниченным тиражом для благодарности международным партнерам. В названии использовали символы, с которыми российская армия вторглась на территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовской ОВА.

Марка имеет довольно ограниченный тираж – около тысячи экземпляров. Основное ее назначение – скромная благодарность международным партнерам, фондам и диаспоре за помощь, которую они оказывают Украине.

"Количество наших международных партнеров достаточно велико. Во время встреч видим, насколько вопрос помощи Украине для них важен. Кто-то поддерживает наших военных и передает амуницию, технику, кто гуманитарно помогает эвакуированным семьям здесь, на Львовщине. Эта марка – маленький сувенир в память об их поддержке. В случае необходимости, будем рассматривать возможность дополнительного тиражирования этой марки", – отметил первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик.

Укрпочта выпустила марку-сувенир Zатонув чи Vтопився 01

Первой погашенной маркой во время войны стала марка о военном корабле. На сегодня выпустили более 6 млн экземпляров первой и второй серии.

"Эта марка показывает ироническое отношение к оккупантам. Наши благотворители из-за границы смогут убедиться в несокрушимости духа украинцев. Да, в Украине продолжается полномасштабная война, но даже в такие сложные времена мы не подчиняемся противнику, а показываем, чего он действительно стоит - пойти за кораблем", – рассказал руководитель Львовской дирекции АО "Укрпочта" Евгений Савчук.

Укрпочта выпустила марку-сувенир Zатонув чи Vтопився 02

Дизайн марки разработала студентка третьего курса Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александра Кузьменко.

"Именно идея Александры победила в конкурсе среди студентов. Большинство из них сейчас эвакуировались в разные области, однако даже несмотря на это радостно откликнулись принять участие в разработке дизайна новой марки. Вариантов было много. Однако победитель должен быть один, поэтому в процессе работы мы несколько усовершенствовали эскиз марки, а уже сегодня ее можем погасить", – поделился глава Национального союза художников Украины Константин Чернявский.

Укрпочта выпустила марку-сувенир Zатонув чи Vтопився 03

По словам автора идеи такой марки Юрия Котика, кроме марки, наши волонтеры и партнеры получат дополнительные сувениры из Украины в знак уважения за их поддержку.
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Топ комментарии
+23
призёры по метанию башни
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17.06.2022 16:59
+20
Коли вже будуть новини: Укроборонпром випустив чергову партію Нептунів?
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17.06.2022 17:02
+17
Краще так:

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17.06.2022 17:29
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Правила форума Совет форумчан
Притула как никак, а волонтерити много. А ты кроме того, что пропердываешь кресло за монитором что то сделал?
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17.06.2022 17:09 Ответить
Отрицательно всплыл
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17.06.2022 16:47 Ответить
Це все добре, от тільки питання - у смілянського зарплата так і залишилась мільйони гривень? Якщо так ,то продажі всих цих марок просто ідуть йому на зарплату.
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17.06.2022 16:56 Ответить
Ты это, на топ менеджера батон то не кроши😁😁😁
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17.06.2022 17:08 Ответить
Тому і штампують одну за одною марки сумнівної художньої цінності бо на зарплатню не вистачає.
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17.06.2022 17:18 Ответить
призёры по метанию башни
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17.06.2022 16:59 Ответить
А чего нет бурятских фамилий? Не долетели?
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17.06.2022 17:11 Ответить
В Одессе Укпочта погасила марку АССОЛЬ ВЖЕ НЕ ТА
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17.06.2022 16:59 Ответить
патріотичний пін-ап ??
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17.06.2022 19:19 Ответить
Совпадение, как вы правильно понимаете, читейшая случайность!

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17.06.2022 17:00 Ответить
фашизм багатолікий... в преісподні можуть спати спокійно, їхня справа живе...
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17.06.2022 18:08 Ответить
Коли вже будуть новини: Укроборонпром випустив чергову партію Нептунів?
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17.06.2022 17:02 Ответить
Більш доречно, але вже не реально, бо ніде випускати.
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17.06.2022 17:03 Ответить
Штампувати бумагу легше ніж Нептуни. І навіщо себе перенавантажувати - все одно союзники все потрібне поставлять.
А ми ще при цьому будемо розповідати на кожному куті які вони не хороші і як мало аоставляють.
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17.06.2022 17:12 Ответить
Продолжение абсурда с марками,был корабль нах,норм,может хорош пиариться с х.з. каким финансированием не туда,куда надо..
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17.06.2022 17:19 Ответить
Укрпошта у нас багата ... На марках може, до речі, і підзаробити.
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17.06.2022 19:20 Ответить
А звідки ви знаєте що її ще нема?
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17.06.2022 22:52 Ответить
мені не подобається ця марка. все одно, що випускати марку, де буде елемент свастики
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17.06.2022 17:04 Ответить
агонь
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17.06.2022 17:07 Ответить
Ідея гарна, але художнє зображення корабля досить убоге бо там щось більше схоже на силует підводного човна, а не надводного корабля.
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17.06.2022 17:08 Ответить
Художник классно прописал волну из трех букв "НАХ" падающую на корабль.
Теперь кацап и "НАХ" идут по жизни параллельно
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17.06.2022 17:22 Ответить
А де знак питання? "ЧИ" - це питальна часточка. Якщо це не питання, треба писати "АБО"
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17.06.2022 17:27 Ответить
филолог может быть занудой, ты тому доказательство
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17.06.2022 17:31 Ответить
у меня тоже веселые картинки
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17.06.2022 17:28 Ответить
Краще так:

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17.06.2022 17:29 Ответить
Vатнікам
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17.06.2022 17:57 Ответить
Ну так. Для них же и написано
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17.06.2022 18:07 Ответить
"Zатонув чи Vтопився" разом з командою для обслуговування!
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17.06.2022 18:05 Ответить
Іноземці, які мови не знають, можуть не зрозуміти.
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17.06.2022 19:21 Ответить
Не журіться: їм перекладуть.
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18.06.2022 01:58 Ответить
В той час коли швейцарська страхова компанія і японська фармокологічна фірма забирають з назв букву Z тому що асоціації не хороші ми штампуємо тим паче з великої літери.Втопили бо змогли в той час коли хтось скиглив все пропало і нічого немає де гарпуни?,Де гапрпуни?А вони виявилось є і працюють.
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17.06.2022 21:46 Ответить
V_сравсь і Z_дох
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18.06.2022 01:24 Ответить
 
 