Зеленский о визите Джонсона: "У нас есть общий взгляд на то, как двигаться к победе Украины". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о визите премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев.
"Это уже второй визит Бориса Джонсона в Киев с начала полномасштабного вторжения России на нашу землю. Есть общий взгляд на то, как двигаться к победе Украины. Благодарен за мощную поддержку!" – прокомментировал Зеленский визит Джонсона, передает Цензор.НЕТ.
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Все ж таки тримає нашого сорванця на короткому повідку
За підтримки Антанти УНР могла б і вистояти на той час, хоча й страждали набагато гіршими від теперішніх проблемами - крім традиційної української слабкості управління був ще й сепаратизм Махно і інших ватажків, ідеологічний розбрат і персональна ворожнеча лідерів.
Для порівняння: Німеччина за роки війни випустила 38`000 танків, а палила вона їх: в Африці, на західних фронтах, на східному фронті.
Тобто якість навчання танкістів в Німеччині була принаймні в 4-5 разів краща за совкову "систему навчання танкістів".
Тож тільки дебіл направить ненавчений добре екіпаж на фронт. Дебіл типу вас...
для ХОРОШЕЙ работы, нужны знания по баллистике, в которых минимумом является умение разобраться в формуле равноускоренного движения! Вы без вики мне ее (формулу школьную) нарисуете?
я нарисую) школьные знания за 50 лет не выветрелись)
Якщо ти не знаєш, що таке "балістичний компьютер", що таке "інерціальна система відновлення прицілу" - ти просто лінива дупа або провокативна дупа, яка повторює за рашкованами якусь маячню.
Вчинок.