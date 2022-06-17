Зеленский о визите Джонсона: "У нас есть общий взгляд на то, как двигаться к победе Украины". ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о визите премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев.

"Это уже второй визит Бориса Джонсона в Киев с начала полномасштабного вторжения России на нашу землю. Есть общий взгляд на то, как двигаться к победе Украины. Благодарен за мощную поддержку!" – прокомментировал Зеленский визит Джонсона, передает Цензор.НЕТ.

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