Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Джонсон поинтересовался историей монастыря и его внутренним убранством. Священнослужители подарили премьер-министру Великобритании икону Почаевской Божией Матери", - говорится в сообщении.









Зеленский и Джонсон также возложили цветы к Стене памяти погибших в Украине. Память павших героев почтили минутой молчания.









Президент Украины и премьер-министр Великобритании посетили выставку уничтоженной военной техники российских оккупантов на Михайловской площади.













Среди экспонатов – самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72Б3, боевая машина БМД-2, башня от БМД-4, машина радиоэлектронной борьбы и остатки внедорожника "Тигр". Основную часть этой техники враг использовал при наступлении на Киев.





Лидеры двух государств пообщались с украинскими военными, участвовавшими в боях за столицу.



