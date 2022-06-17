Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Джонсон поинтересовался историей монастыря и его внутренним убранством. Священнослужители подарили премьер-министру Великобритании икону Почаевской Божией Матери", - говорится в сообщении.
Зеленский и Джонсон также возложили цветы к Стене памяти погибших в Украине. Память павших героев почтили минутой молчания.
Президент Украины и премьер-министр Великобритании посетили выставку уничтоженной военной техники российских оккупантов на Михайловской площади.
Среди экспонатов – самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72Б3, боевая машина БМД-2, башня от БМД-4, машина радиоэлектронной борьбы и остатки внедорожника "Тигр". Основную часть этой техники враг использовал при наступлении на Киев.
Лидеры двух государств пообщались с украинскими военными, участвовавшими в боях за столицу.
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ПОВАГА!
Слава Україні, смерть ворогам!
Яка армія? -- 4 повістки
Який Томос? -- воно жид.
Мови навчилося нещодавно.
Про що Ви питаєте? Чому Ви дивуєтесь? Ви дивуйтесь, краще, тому як воно таке опинилося там, де опинилося? Хто його обрав? Серед кого ми з Вами живемо?
євроітеграцію не поміняв. Поразка України ні США ні Британії не потрібна і це гарна
новина, як грушник не пробує здати Україну, а не виходить, тільки нажаль Українці
від цього гинуть. Гніда ГРУшная, коли ти сдохнеш вже зі всіма агентами кремля в
Україні.
..я про Бориса звичайно