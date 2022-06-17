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Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 01

"Джонсон поинтересовался историей монастыря и его внутренним убранством. Священнослужители подарили премьер-министру Великобритании икону Почаевской Божией Матери", - говорится в сообщении.

Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 02
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 03
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 04
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 05

Зеленский и Джонсон также возложили цветы к Стене памяти погибших в Украине. Память павших героев почтили минутой молчания.

Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 06
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 07
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 08
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 09

Президент Украины и премьер-министр Великобритании посетили выставку уничтоженной военной техники российских оккупантов на Михайловской площади.

Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 10
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 11
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 12
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 13
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 14
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 15

Среди экспонатов – самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72Б3, боевая машина БМД-2, башня от БМД-4, машина радиоэлектронной борьбы и остатки внедорожника "Тигр". Основную часть этой техники враг использовал при наступлении на Киев.

Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 16
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 17

Лидеры двух государств пообщались с украинскими военными, участвовавшими в боях за столицу.

Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 18
Зеленский и Джонсон посетили Михайловский монастырь и выставку уничтоженной военной техники оккупантов 19
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Топ комментарии
+29
Джонсон Молодец - бодрячком бегает.
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17.06.2022 21:16
+24
Саме Борис є головним рятівником України з за кордону.
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17.06.2022 21:23
+23
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17.06.2022 22:02
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Джонсон Молодец - бодрячком бегает.
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17.06.2022 21:16 Ответить
Чудові світлини.Серце радіє від того, що Джонсон бодрячком шпацирує по нашій столиці.
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17.06.2022 21:25 Ответить
Гадаю що сер привіз купу побажань відносно євромиротворців!!!)))
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17.06.2022 21:26 Ответить
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18.06.2022 21:37 Ответить
В нього день нарождення післязавтра. Вважаю, що йому буде дуже приємно отримати вітання та подяки від нас.
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17.06.2022 22:00 Ответить
Я не сильно в попах разбираюсь, но надеюсь собор хоть ПЦУ окормляет, а не секту гундяева?
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17.06.2022 21:19 Ответить
Реально дуже цікаве питання!!))
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17.06.2022 21:23 Ответить
Это же здесь в Михайловском Соборе во время Майдана украинцев спасали
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17.06.2022 21:31 Ответить
Як можна було таке подумати?! Собор належить до української церкви.
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17.06.2022 21:58 Ответить
Михайлівський - головний собор ПЦУ - Україна.
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17.06.2022 22:23 Ответить
Михайловский собор после восстановления СРАЗУпринадлежал Киевскому патриархату , а следовательно потом и ПЦУ
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17.06.2022 23:21 Ответить
За восстановленный Михайловский собор надо сказать спасибо бывшему мэру Омельченко и Филарету
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17.06.2022 23:22 Ответить
І Ющенко, який і був ініціатором і головним спонсором Собору!
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19.06.2022 08:24 Ответить
RESPECT!
ПОВАГА!
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17.06.2022 21:19 Ответить
Так трогательно, приехал настоящий друг
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17.06.2022 21:20 Ответить
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17.06.2022 21:21 Ответить
Саме Борис є головним рятівником України з за кордону.
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17.06.2022 21:23 Ответить
Це так, Ваша правда. В Джонсона навіть є книжка "Фактор Черчилля", а Британія воювала сама проти Гітлера десь з півтора року, бо жабоїди здали власну країну Гітлерові за два тижні десь... Тому Джонсон і знає, як воно, -- воювати самому проти армії орків.
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17.06.2022 21:56 Ответить
Добре, що хоч в Україні є від цього клоуна користь. Він, як щось ************, так і біжить до ZEклоуняри, щоб піпли не його, а допомогу Україні обговорювали. Сьогодні йому добряче мали гланди прочистити за відмову від посади радника прем'єра по етиці. Прейдешній написав заяву, що Боря його схиляв до замовчування неетичної комерційної згоди з кітайцями. Типовий диктатор - і новому українському диктатору допомогає.
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17.06.2022 23:41 Ответить
Маю на увазі, що попередній тільки нещодавно звільнився
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18.06.2022 00:00 Ответить
Скільки ця блювотина та зрадник єрмак буде ходити за Президентом та випасати його разом з дуже поважними друзями України?
Слава Україні, смерть ворогам!
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17.06.2022 21:25 Ответить
Як шо президент не в змозі позбутися кацапської шавки біля себе,то ніякий він не президент ,а теж зрадник
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18.06.2022 09:59 Ответить
Борис Джонсон привчає малоросів ходити в українську церкву ПЦУ, а не російську УПЦ, в яку ходить команда Зеленського і яку зеленський нагороджкє медальками. То Володя піщов до храму, якому дали "термос"? А коли Володя недорос вибачиться за "термос"?
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17.06.2022 21:28 Ответить
А як це ходити в церкву єврею нехрещому
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17.06.2022 21:40 Ответить
Та завжди та уйня рашистська єрмак на задньому плані. Яка ганьба українцям що терплять це!
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17.06.2022 21:32 Ответить
Чому тільки дєрмак? Володя мабуть забув, що в цей монастир бігли і ховалися майданівці від побиття "***********" палицями татаровими,смірновими,демченками і подоляками, які сьогодні в його адміністрації. І не соромно за це?
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17.06.2022 21:38 Ответить
Джонсона у нас любят: большой, прикольный, сделал много добра.
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17.06.2022 21:37 Ответить
А дЄрмак там у ролі кого? Калові маси після Зе у пакеті носить чи як
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17.06.2022 21:42 Ответить
Чи навпаки?
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19.06.2022 08:22 Ответить
Остатки орковской техники на Михайловской - отчет о проделанной работе.
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17.06.2022 21:42 Ответить
Чому Володя йде до здобутків "бариги", армії і Томоса? Повів би гостя до своїх здобутків, показав би йому шикарні і дорогі дороги в Херсонській області і ******** автобуси на Кримському перешийку?
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17.06.2022 21:42 Ответить
Ви про що?

Яка армія? -- 4 повістки
Який Томос? -- воно жид.

Мови навчилося нещодавно.

Про що Ви питаєте? Чому Ви дивуєтесь? Ви дивуйтесь, краще, тому як воно таке опинилося там, де опинилося? Хто його обрав? Серед кого ми з Вами живемо?
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17.06.2022 23:03 Ответить
все как бы ничего, но везде охрана коломойского...
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17.06.2022 21:47 Ответить
Енергійний Борис підкрутив шурупи ЗЕрмаку, щоб Південь з Донбасом і Кримом на
євроітеграцію не поміняв. Поразка України ні США ні Британії не потрібна і це гарна
новина, як грушник не пробує здати Україну, а не виходить, тільки нажаль Українці
від цього гинуть. Гніда ГРУшная, коли ти сдохнеш вже зі всіма агентами кремля в
Україні.
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17.06.2022 21:49 Ответить
дуже добре
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17.06.2022 21:51 Ответить
Дякуємо, Джонсоне, за те, що Ви робите!
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17.06.2022 21:57 Ответить
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17.06.2022 22:00 Ответить
Джонсонюк приїхав в черговий раз настучати по вухах беніній макакє - дуже вчасно...
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17.06.2022 22:01 Ответить
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17.06.2022 22:02 Ответить
Без Дерьмака ну вообще никуда.
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17.06.2022 22:07 Ответить
Антрепренер клоунятки! 🤡
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17.06.2022 22:49 Ответить
На виставці знищеної раша-фашистської техніки, в БТРах, ще зберігається сморід згорівших окупантів.
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17.06.2022 22:24 Ответить
Ви в курсі, що в цьому соборі прочитали Псалмокатару на Путіна?
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17.06.2022 22:27 Ответить
Класний у нас президент
..я про Бориса звичайно
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17.06.2022 22:29 Ответить
Аж настрій поднявся
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17.06.2022 22:53 Ответить
А Єрмак, що не міг іти з ними поряд, чи не встигав. А як в черговий раз Борис порвав партитуру фальшивих нот. Алекс в Москві виступив напередодні з побажаннями перемовин, Агрохімія в НьюЙорку запавнив, що контактує з Мединським час від часу і переговорам бути, Три волхви приїхали, дари обіцяли і схиляли до перемовин. Аж раптом стук у двері і заходить Борис. Картина Не ждали. і активне міроприємство Алекса закінчилось нічим, Єрмак залишився біля картини - Опять двойка.
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17.06.2022 22:56 Ответить
Бачу Бориса і жити і боротися хочеться
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18.06.2022 00:07 Ответить
Навіть не знаю,що б ми робили без Бориса...
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18.06.2022 19:10 Ответить
 
 