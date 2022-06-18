Россияне нанесли авиаудары по Сиротину и Боровскому, обстреляли жилые кварталы в Лисичанске, в Северодонецке продолжаются бои, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Северодонецке продолжаются бои россияне безуспешно пытались вести штурмовые действия за пределами города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава ОВА Сергей Гайдай.
"Они повторно, еще раз и еще раз, обстреливают территорию у всех мостов, которые и так уже не пригодны для передвижения. Открыли огонь по Синецкому и Павлограду вблизи Северодонецка. Очередные разрушения на Азоте – теперь на территории транспортного цеха. Дважды массированно обстреляны жилые кварталы вблизи бывшего завода "Донсода" в Лисичанске. 13 домов разрушены в Горном, еще 14 – во Врубовке", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что противник обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Метелкино, Устиновку, Николаевку, Белогоровку, Вороново, Золотое и Троицкое.
"Нанесены авиаудары в районах Сиротиного и Боровского. Вблизи Сиротиного и Метелкиного наши воины успешно отбили штурм. Оккупант с потерями отошел на ранее занимаемые позиции. Как и неподалеку от Горского.
При поддержке артиллерии россияне совершили штурмовые действия недалеко от Нырково. Украинские воины огнем вынудили их отказаться от этой идеи", - написал Гайдай.
Сообщается, что вчера пять человек, которые были ранены за последние дни, госпитализированы в больницы Днепропетровщины: "Среди них четыре лисичанина и один северодончанин, попавший под обстрел в Лисичанске".
Пожалуйста, подождите...