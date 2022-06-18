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За сутки полиция Донетчины задокументировала 17 военных преступлений россиян против мирного населения. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Разрушения получили 34 гражданских объекта, подавляющее большинство из которых – жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины в Донецкой области.

"Под огнем врага находились города Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, пгт Очеретино и Нью-Йорк, села Желанное, Нетайлово, Новоселовка Первая, Орловка, Пантелеймоновка, Камышевка, Нелеповка.

Зафиксированы авиаудары, также РФ била реактивными системами "Град", "Смерч", артиллерией, танками", - говорится в сообщении.

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За сутки полиция Донетчины задокументировала 17 военных преступлений россиян против мирного населения 01

Разрушены и повреждены 21 жилой дом, из них три многоквартирные, школа, дом культуры, коммунальное предприятие, три завода, психоневрологический интернат и т.д.

Отмечается, что больше всего пострадала Авдеевка – российские войска нанесли пять ударов по жилому сектору и коксохимическому заводу.

За сутки полиция Донетчины задокументировала 17 военных преступлений россиян против мирного населения 02

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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За сутки полиция Донетчины задокументировала 17 военных преступлений россиян против мирного населения 03

За сутки полиция Донетчины задокументировала 17 военных преступлений россиян против мирного населения 04

За сутки полиция Донетчины задокументировала 17 военных преступлений россиян против мирного населения 05

За сутки полиция Донетчины задокументировала 17 военных преступлений россиян против мирного населения 06

За сутки полиция Донетчины задокументировала 17 военных преступлений россиян против мирного населения 07

За сутки полиция Донетчины задокументировала 17 военных преступлений россиян против мирного населения 08

За сутки полиция Донетчины задокументировала 17 военных преступлений россиян против мирного населения 09

За сутки полиция Донетчины задокументировала 17 военных преступлений россиян против мирного населения 10

За сутки полиция Донетчины задокументировала 17 военных преступлений россиян против мирного населения 11
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