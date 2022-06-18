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В школах Николаева с нового учебного года запретили использование русского языка. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

В коммунальных учреждениях общего среднего образования с нового учебного года запрещается использование русского языка.

Соответствующее решение принял исполком Николаевского горсовета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу заместителя директора первой школы Николаевского лицея имени Олега Ольжича Маргариты Бондаренко.

"Запретить с 1 сентября 2022 года в Николаеве использование русского языка в учреждениях  общего среднего образования, принадлежащих коммунальной собственности", - говорится в решении.

В частности, запрещен набор в 1-4 классы с русским языком обучения, изучение русского языка как предмета, курса, факультатива в 1-11 классах, оформление на русском языке образовательной среды и т.д.

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Укринформ отмечает, что подобные решения уже давно действуют в других городах Украины. Но для русскоговорящего Николаева оно действительно имеет серьезное значение.

В школах Николаева с нового учебного года запретили использование русского языка 01

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Топ комментарии
+26
Слава Богу!
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18.06.2022 11:45
+26
Московити ідійоти. Таки домоглися що їхнє нарєчіє Україна посилає за їхнім кораблем.
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18.06.2022 11:48
+20
Що ж "асвабадители русскоязичного населения" після того як знищили російськомовні міста Маріуполь ,Волноваху,Северодонецьк та інші добились одного в ненависті переважноі більшості украінців до всього російського.
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18.06.2022 11:57
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Слава Богу!
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18.06.2022 11:45 Ответить
Ура!!!! Давно пора.
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18.06.2022 13:10 Ответить
Це арго неймовірно токсичне,за ним прхдодять рузьгемирні нелюди
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18.06.2022 11:46 Ответить
Нарешті!
"Ніщо так не вправляє мізки,як куля!
Навіть коли потрапляє в сраку!"
Особливо "братня" московитська куля.
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18.06.2022 11:48 Ответить
Московити ідійоти. Таки домоглися що їхнє нарєчіє Україна посилає за їхнім кораблем.
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18.06.2022 11:48 Ответить
Ідіоти в першу чергу ті, хто за 30 років незалежности так і не опанував державну мову.
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18.06.2022 12:07 Ответить
Не володіти мовою народа,на землі якого перебуваєш,може лише гімть,окупант чи ідіот !!!!)))
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18.06.2022 12:11 Ответить
**гість..,перепрошую.очепятка!!))
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18.06.2022 12:13 Ответить
Гімно теж підходить.Навіть краще чим гість.
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18.06.2022 12:50 Ответить
При СОюзі жили в "глибинці" Росії Дитина почала вживать перші слова Прийняв рішення: "Дома звучить тільки українська мова! Російську засвоїть у дитсадку і в пісочниці коло дому!" Діти виростали двомовними з рідною - українською Переїхали в 1993-му в Україну Діти без проблем перейшли в школі на українську мову викладання
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18.06.2022 13:07 Ответить
А їхній дурний батько досі топить за мову окупанта в Україні, як і закликає коемль.
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19.06.2022 00:00 Ответить
А як же вони вестимуть допити полонених- через перекладача?
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18.06.2022 11:49 Ответить
Офіційні особи - ТІЛЬКИ через перекладача (Ющенко - пукін).
Всі інші контакти - як у радянській армії.
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18.06.2022 11:55 Ответить
Ти скільки полонених за останні 10 років допитав, патріоте мови окупанта?
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18.06.2022 12:04 Ответить
От тільки не натягуй на задницю "вишиванку" Мову ворога треба знать краще, ніж знає її він сам! Саме тоді можна його виявить Тут кацапня пригожинська вже так налаштувалася Гуглом користуваться, що і не розбереш часом - вони через Гугл строчать, чи просто свій пише з "русскаязичнава региона"! Я деяких розпізнаю вже не на "русизмах" чи граматичних помилках, а лише по побудові речень (коли речення пишеться російською, а потім перекладається, то часто "кострубато" виглядить)
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18.06.2022 13:14 Ответить
Твоя тупість поступається лише твоїй меншовартості. Можеш до скону дурити себе і тупіших за себе, але якщо в тебе така патологічна залежність від свинособачої, то краще б ти не виїжджав з глибинки московії, бо ти досі там ментально, і це одразу помітно по твоїй позі раком перед мовою окупанта. То скільки ти окупантів допитав за своє дурне життя, пердунько підмоскальський?
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18.06.2022 14:11 Ответить
Я одному ідіоту вже ставив питання практичного характеру:
1) Як ти зможеш розпізнать кацапа, якщо він "цвенькає" "суржиком"? (А ним говорить половина України - навіть у Закарпатті такі є)
2) Як ти на фронті зможеш прослуховувать переговори окупантів, якщо ти не знаєш їх мови? (Мене в 1989 році навіть поверхневе знання казахської врятувало від побиття двома придурками з "Білої руки" (казахський аналог УНА-УНСО - такі самі "суперпатріоти", як і ти)
3) Як ти зможеш користуваться трофейними зразками озброєння, якщо ти не знаєш російської мови? Усі інструкції ,та, головне - таблиці стрільб, написані мовою окупанта Будеш бігать по полі бою і шукать перекладача?
Він - ЗАТКНУВСЯ.... А ти що мені з цього приводу скажеш?
Ти - не "патріот України" Ти звичайний "шовініст" - обмежений невіглас, який думає, що приниженням чужого звеличує своє Звеличувать можна лише кращими досягненнями своєї нації, а не поливанням брудом чужої Саме цим патріот і відрізняється від шовініста!
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18.06.2022 15:57 Ответить
Як же ж дятлу підмоскальському болить за мову окупанта. )) Феєричний меншовартісний довбойоб верзе феєричну меншовартісну маячню на користь кремля. Пий зеленку, фанате свинособачої - в тебе вавки в голові.
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19.06.2022 00:06 Ответить
Trevo Trow

"Твоя тупість поступається"
Помиляешся, це твоя тупість поступається тільки твоїй пілітковій недолугості та примітивізму,
чи черговий трольок на "Цензорі" вспливло?
Невже не доходить, що мову ворого треба знати, хоча б для того, щоб розуміти його наміри і думки, читати документацію, нарешті, і отримувати інформацію від полонених.
А от спілкуватися з дітьми в школах, коли вони розвиваються та дорослішають треба не тільки під час уроків (як це було в школах півдня), а весь час.
Остаточно забути про мову паРашки можна буде тільки після її розвалу, коли її уламки не будуть виявляти загрозу для України.

"пердунько підмоскальський"
Доречі, дрібний хамчик, мамА в дитинстві не вчила не судити про інших по собі.

"скільки ти окупантів допитав за своє дурне життя"
А от це, тебе, недолуга істота чи звичайний трольок з клікуою замість ім'я
та реєстрацією 07 червня 2022, точно не обходить.
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18.06.2022 17:56 Ответить
Та це провокатор пригожинський, зі знанням української мови - кацапи десь лише на п"ятому році війни додумалися, що російська мова на Цензорі УЖЕ викликає підозру Він же на Цензорі зареєструвався 07.06.2022
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18.06.2022 18:13 Ответить
Не плач, меншовартісна потворко - пуйло тебе врятує.
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18.06.2022 23:58 Ответить
А тебе навіть "пуйло" не врятує - бо ти йому потрібен тут, лише поки "дзявкаєш" А потім він об тебе "ноги витре"
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19.06.2022 03:42 Ответить
Нарешті зебільний лохторат України зрозуміє та усвідомить -"Акакаяразница!"!!!)))
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18.06.2022 11:53 Ответить
Що ж "асвабадители русскоязичного населения" після того як знищили російськомовні міста Маріуполь ,Волноваху,Северодонецьк та інші добились одного в ненависті переважноі більшості украінців до всього російського.
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18.06.2022 11:57 Ответить
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18.06.2022 11:57 Ответить
Очень ризкую нарваться на критику, але мову ворога потрібно знати досконало"
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18.06.2022 11:58 Ответить
Ти українську ні хера не знаєш, тому не вказуй українцям, буряте, що нам робити у власній хаті.
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18.06.2022 12:01 Ответить
хто бажає знати мову ворога ідеально може негайно продати свою власніть і миттєво податися туди, де вона процвітає - на Засрашку, поки не ввели візовий режим. Вся Україна до приходу недоімперії розмовляла, писала і співала своєю рідною, солов'їною і тільки ця наволоч і напівдикі істоти знищували все, катували, вбивали і нав'язали свою, що призвело до того, що декілька поколінь забулися хто вони і яка їхні мова і культура. Але гени зберегли тягу до свого і через одне покоління ми повернемо половину втраченого надбання. Зараз напишу таке, що можете кидатися камінням, кізяками, мені всеодно, але я напишу правду - поки не виздихають радянські особи, завезені з боліт, ворога окупанта ще буде тут жити і здохне разом з ними. Вони українську не вичать ніколи. Ті, що бажали вивчили ще у 2014 році. Ще дуже гальмують розвитоек всього українського космополіти "какая разніца", які не знають українського нічого, а свій продукт виготовляють мовою ворога, щоб більше заробити.
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18.06.2022 12:10 Ответить
Ти смієшся? Та кацапи свою власну мову знають набагато гірше, ніж ми! Бо ми її в школі вчили - з підручником і ручкою в руках, а вони - у підворітті, з пляшкою пива в руках і цигаркою в зубах!
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19.06.2022 03:45 Ответить
я знаю мову ворога...
це мені потрібно, шо би ********** розуміть...
і я іх, сук, розумію як ніхто....
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19.06.2022 03:52 Ответить
Зеленський і його кодло досконало знає свою рідну російську мову і що це нам дало? Правда я з Західної України, але от херсонці і маріупольців зараз мають про це окрему думку.
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18.06.2022 12:53 Ответить
Для цього існують кваліфіковані перекладачі. Росіяни використовують мову як основний засіб експансії, тому чим менше в Україні людей володітиме російською мовою тим краще для самих українців.
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18.06.2022 13:05 Ответить
І тому її мають діти вивчати??? Дібілоїд, нехай досконало знають перекладачі, як китайську наприклад, і агенти спецслужб!
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18.06.2022 13:50 Ответить
Російська мова сама по собі не винна що нею користуються російські нацисти! Вірші єврея Гейне (класика німецької літератури) і плани "Барбаросса" та "остаточного вирішення єврейського питання" писалися одною мовою!"
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18.06.2022 18:17 Ответить
Твоя ольгинська методичка надто тупа та застаріла і поза межами московії не працює. Копійчина хоч якась крапає за просування мови окупанта в Україні чи просто корисний ідіот?
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19.06.2022 00:19 Ответить
Поцілуй мене в сраку! Мене з собою не плутай! "Методички" саме у тебе застарілі - бо звинувачення опонента в тому, що ти сам робиш - це старий прийом "лахтинців" - "Сам дурак!" Ви так писали ще десь з 2015-го Бо якби ти мав мізки, та трохи в мій "профіль" заглянув, то зрозумів-би, що порівняно зі мною ти - пилюка на вітрі Вітерець подув - і ти закушпелився Тільки стих - і тебе нема
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19.06.2022 03:52 Ответить
Зараз патріоти мови окупанта заволають свою тупу мантру з фсбшної методички: "А як вони полонених допитуватимуть?"
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18.06.2022 11:58 Ответить
Володіти мовою та користуватись мовою,це різні речі!!))
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18.06.2022 12:09 Ответить
А побиватися за мовою окупанта - однозначно тупа меншовартісна херня на користь кремля.
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19.06.2022 00:13 Ответить
Та це провокатор пригожинський! Йому головне - "срач розвести"!
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19.06.2022 09:51 Ответить
Клещи очень прочищают сознание и осваивать новые языки. Плоскогубцы тоже помогают всем кацапам розумить мову.
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18.06.2022 12:10 Ответить
То купіть собі пасатижі, може й заговорите людською.
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18.06.2022 12:29 Ответить
Добавлю - а якщо так станеться , що треба буде поматюкатися ...
Як вони це зроблять ? Ніяка інша мова , у т.ч. і українська, не містить такого набору ...
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18.06.2022 12:21 Ответить
Хотя с другой стороны, знание языков никогда не помешает. Вон кацапы в свои ДРГ ищут украиномовное мясо, бо у самих челюсть не позволяе сказать ,,паляныця". Я не понимаю, неужели и вправду так сложно кацапу выговорить ,,паляныця"? Або ,,крыныця"?
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20.06.2022 06:54 Ответить
Іра! У них інша фонетика! Угро-фінська та тюркська Саме тому і артикуляція губ та язика - інша Якщо вухо звикло до української мови, то, коли чує людину не "україномовну", яка говорить українською мовою, то часто вловлює "задерев"янілість" у вимовленні нею слів Здається, що людина говорить після уколу обезболюючого, який їй зробили, видаляючи зуб у стоматологічному кабінеті - слова українські, а язик - "неповороткий" і "щелепа дерев"яна"!
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20.06.2022 08:38 Ответить
А що шкірлєту заважає заборонити рашистський суржик у всіх навчальних закладах України?!! бізнес інтереси кварталу95?!
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18.06.2022 12:15 Ответить
Це парафія не лише цієї зеленої гниди,а цілого кубла,яке зветься ВРУ!!!))
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18.06.2022 12:25 Ответить
У ІІ Світову війну навіть комуністи не додумалися до того, щоб заборонить викладання у школі німецької мови - бо вони розуміли її практичну цінність!
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18.06.2022 18:24 Ответить
Це ж яким меншовартісним їпаньком треба бути, що б ставити українцям у приклад комуняк, які винищували українську і українців.
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19.06.2022 00:24 Ответить
"Їпанька" шукай у дзеркалі - так зручніше і ближче! Sasıq esek! Anañ seni beton edende dünïege äkeldi - sodan beri sen aqıldı emessiñ!
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19.06.2022 09:11 Ответить
Решения местной власти - выше любой статьи Конституции Украины.
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18.06.2022 12:19 Ответить
Тільки знищення осередку зла - універсітета в "підерсбурзі" де навчалося пуйло і виникла ідея ідеологічного обгрунтування рашисткого терору на мовних та псевдо-історичних (сфальсифікованих) засадах (коли причину міняють з наслідком, розривають події у просторі та часі разом з мозком оброблюваного) одночас з вихованцями, молодими рашистами пуйлонятами з усіх кафедр.
Ідеально - так само, як драмтеатр у Маріуполі.
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18.06.2022 12:20 Ответить
Ти хоч сам зрозумів, що написав? "Борщ, каша, вареники і узвар - в одній мисці!"
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18.06.2022 18:27 Ответить
якщо начнуть дехто нити там за ущемленіе "рускаізичних украінцев в пятом поколении" недалеко можна поїхати в Маріуполь на пмж там чісто русскій мір і ізик ваш ніхто не буде ущемляти
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18.06.2022 12:30 Ответить
Та з такими "денаціціфаторами" як муйло, у нас все російське ще з більшою швідкістю будут зносити та забороняти.
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18.06.2022 12:46 Ответить
До наріду тільки через смерті і руйнування почав доходити зміст лозунга "Армія. Мова. Віра."
Які ж ви стали тепер"смекалисті" виборці секти "73%"!
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18.06.2022 12:48 Ответить
молодцы!
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18.06.2022 12:59 Ответить
Ну, шо, Пынька - жбынька, денацификация идет по плану?
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18.06.2022 13:51 Ответить
Алілуя, повна підтримка цього рішення, нарешті до Миколаєва дійшло, а що там Одеса?? Знову задніх пасе, чи мало обстріляли???
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18.06.2022 13:53 Ответить
Заборону навчання на кацапській мові життєво необхідно заборонити на всій території України. І обов`язково ввести англійську як мову міжнародного спілкування.
Слава Україні і God Bles America. Разом переможемо.
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18.06.2022 15:22 Ответить
Скажи будь ласка - чим заважало США знання її громадянами японського походження рідної мови, під час ІІ Світової війни? А чим заважало знання "фольксдойчами" мови народів, окупованих вермахтом? Згадується епізод якогось фільму радянських часів: доповідає солдат-розвідник командиру:
- Наблюдал группу немецких офицеров Сидел в нескольких метрах Рассматривали карту Что-то обсуждали
- О чём говорили?
- А я немецкого не знаю...
Ти хочеш, щоб у нас було те саме? Чи думаєш, що Росія - як ворог, "щезне прямо завтра"? Не надійся! Це протистояння - на кілька поколінь Навіть, коли Китай відбере у Росії Сибір, японці повернуть Куріли і Сахалянь, фінни - окуповані території на Скандінавському півострові, а до нас попросяться Кубань та весь Краснодарський край, у центрі Росії залишиться купа людей з "постімперськими замашками", які що будуть мріять про "реванш" Згадай - на яких "дріжжах" визрів нацизм у Німеччині? Саме на "реванші" для "зганьбленої у І Світовій війні нації" Почитай "Майн кампф"! Там все детально розписано! І ми повинні буть до цього готові! І знання мови ворога - це теж один з видів зброї! Тому викладання російської мови в українських школах, "як предмета", повинно буть збережене - як-би мені тут "вишиватники" не доводили мою "меншовартість" та "поклоніння перед кацапами"!
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20.06.2022 07:22 Ответить
На тепер більшість воїнів ЗСУ добре володіють російською мовою. Чи допомагає це вести війну, та звісно. Не треба перекладачів до полонених, не треба спеціальної підготовки з мови для диверсійних груп і т.д. Перед тим як щось робити треба добре подумати.
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18.06.2022 15:27 Ответить
Все, що вами згадано, так само допомагає вести війну москалям.
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19.06.2022 00:28 Ответить
 
 