В школах Николаева с нового учебного года запретили использование русского языка. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
В коммунальных учреждениях общего среднего образования с нового учебного года запрещается использование русского языка.
Соответствующее решение принял исполком Николаевского горсовета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу заместителя директора первой школы Николаевского лицея имени Олега Ольжича Маргариты Бондаренко.
"Запретить с 1 сентября 2022 года в Николаеве использование русского языка в учреждениях общего среднего образования, принадлежащих коммунальной собственности", - говорится в решении.
В частности, запрещен набор в 1-4 классы с русским языком обучения, изучение русского языка как предмета, курса, факультатива в 1-11 классах, оформление на русском языке образовательной среды и т.д.
Укринформ отмечает, что подобные решения уже давно действуют в других городах Украины. Но для русскоговорящего Николаева оно действительно имеет серьезное значение.
Пожалуйста, подождите...
"Ніщо так не вправляє мізки,як куля!
Навіть коли потрапляє в сраку!"
Особливо "братня" московитська куля.
Всі інші контакти - як у радянській армії.
1) Як ти зможеш розпізнать кацапа, якщо він "цвенькає" "суржиком"? (А ним говорить половина України - навіть у Закарпатті такі є)
2) Як ти на фронті зможеш прослуховувать переговори окупантів, якщо ти не знаєш їх мови? (Мене в 1989 році навіть поверхневе знання казахської врятувало від побиття двома придурками з "Білої руки" (казахський аналог УНА-УНСО - такі самі "суперпатріоти", як і ти)
3) Як ти зможеш користуваться трофейними зразками озброєння, якщо ти не знаєш російської мови? Усі інструкції ,та, головне - таблиці стрільб, написані мовою окупанта Будеш бігать по полі бою і шукать перекладача?
Він - ЗАТКНУВСЯ.... А ти що мені з цього приводу скажеш?
Ти - не "патріот України" Ти звичайний "шовініст" - обмежений невіглас, який думає, що приниженням чужого звеличує своє Звеличувать можна лише кращими досягненнями своєї нації, а не поливанням брудом чужої Саме цим патріот і відрізняється від шовініста!
"Твоя тупість поступається"
Помиляешся, це твоя тупість поступається тільки твоїй пілітковій недолугості та примітивізму,
чи черговий трольок на "Цензорі" вспливло?
Невже не доходить, що мову ворого треба знати, хоча б для того, щоб розуміти його наміри і думки, читати документацію, нарешті, і отримувати інформацію від полонених.
А от спілкуватися з дітьми в школах, коли вони розвиваються та дорослішають треба не тільки під час уроків (як це було в школах півдня), а весь час.
Остаточно забути про мову паРашки можна буде тільки після її розвалу, коли її уламки не будуть виявляти загрозу для України.
"пердунько підмоскальський"
Доречі, дрібний хамчик, мамА в дитинстві не вчила не судити про інших по собі.
"скільки ти окупантів допитав за своє дурне життя"
А от це, тебе, недолуга істота чи звичайний трольок з клікуою замість ім'я
та реєстрацією 07 червня 2022, точно не обходить.
це мені потрібно, шо би ********** розуміть...
і я іх, сук, розумію як ніхто....
Як вони це зроблять ? Ніяка інша мова , у т.ч. і українська, не містить такого набору ...
Ідеально - так само, як драмтеатр у Маріуполі.
Які ж ви стали тепер"смекалисті" виборці секти "73%"!
Слава Україні і God Bles America. Разом переможемо.
- Наблюдал группу немецких офицеров Сидел в нескольких метрах Рассматривали карту Что-то обсуждали
- О чём говорили?
- А я немецкого не знаю...
Ти хочеш, щоб у нас було те саме? Чи думаєш, що Росія - як ворог, "щезне прямо завтра"? Не надійся! Це протистояння - на кілька поколінь Навіть, коли Китай відбере у Росії Сибір, японці повернуть Куріли і Сахалянь, фінни - окуповані території на Скандінавському півострові, а до нас попросяться Кубань та весь Краснодарський край, у центрі Росії залишиться купа людей з "постімперськими замашками", які що будуть мріять про "реванш" Згадай - на яких "дріжжах" визрів нацизм у Німеччині? Саме на "реванші" для "зганьбленої у І Світовій війні нації" Почитай "Майн кампф"! Там все детально розписано! І ми повинні буть до цього готові! І знання мови ворога - це теж один з видів зброї! Тому викладання російської мови в українських школах, "як предмета", повинно буть збережене - як-би мені тут "вишиватники" не доводили мою "меншовартість" та "поклоніння перед кацапами"!