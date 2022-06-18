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За минувшие сутки задокументировано 39 обстрелов Луганщины, повреждены 48 объектов инфраструктуры, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки полицейские задокументировали 39 обстрелов Луганской области. Есть погибшие и раненые местные жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

"В результате обстрелов получили повреждения и разрушения 48 объектов инфраструктуры – квартиры в многоэтажках и частные дома, территории предприятий в городах Северодонецк и Лисичанск.

Кроме этого, на спецлинию 102 поступило 112 заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других, не связанных с ними, событиях.

Из которых – 9 фактов незаконного завладения транспортными средствами, два факта коллаборационной деятельности граждан, занявших должности в незаконно созданных оккупационных структурах, два сообщения о фактах мародерства", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки задокументировано 39 обстрелов Луганщины, повреждены 48 объектов инфраструктуры, - Нацполиция 01

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За минувшие сутки задокументировано 39 обстрелов Луганщины, повреждены 48 объектов инфраструктуры, - Нацполиция 02

За минувшие сутки задокументировано 39 обстрелов Луганщины, повреждены 48 объектов инфраструктуры, - Нацполиция 03

За минувшие сутки задокументировано 39 обстрелов Луганщины, повреждены 48 объектов инфраструктуры, - Нацполиция 04
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Кацапи , ну нафуя ви гатите по мирним людям і іх будівлям ?

Ми вас , після цих страшних злочинів , будемо живцем шкуру знімати , а особливо , це стосується місцевих гоблінів і зрадників !!
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18.06.2022 12:58 Ответить
 
 