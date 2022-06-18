За минувшие сутки задокументировано 39 обстрелов Луганщины, повреждены 48 объектов инфраструктуры, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
За прошедшие сутки полицейские задокументировали 39 обстрелов Луганской области. Есть погибшие и раненые местные жители.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.
"В результате обстрелов получили повреждения и разрушения 48 объектов инфраструктуры – квартиры в многоэтажках и частные дома, территории предприятий в городах Северодонецк и Лисичанск.
Кроме этого, на спецлинию 102 поступило 112 заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других, не связанных с ними, событиях.
Из которых – 9 фактов незаконного завладения транспортными средствами, два факта коллаборационной деятельности граждан, занявших должности в незаконно созданных оккупационных структурах, два сообщения о фактах мародерства", - говорится в сообщении.
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Ми вас , після цих страшних злочинів , будемо живцем шкуру знімати , а особливо , це стосується місцевих гоблінів і зрадників !!