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В Херсоне произошел взрыв, оккупанты заявили о "теракте" украинских партизан. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Взрывное устройство было прикреплено на дерево на улице Сенявина в Херсоне и сдетонировало на автомобиль Audi. За рулем был начальник колонии № 90, сотрудничающий с оккупационными властями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
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А в Україні це справедлива боротьба з кацапським окупантом та с колаборантом.
Бо в нас В І Й Н А !