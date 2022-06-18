В Херсоне произошел взрыв, оккупанты заявили о "теракте" украинских партизан. ФОТОрепортаж

Взрывное устройство было прикреплено на дерево на улице Сенявина в Херсоне и сдетонировало на автомобиль Audi. За рулем был начальник колонии № 90, сотрудничающий с оккупационными властями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Водитель остался жив. Свидетели рассказывают, что задело велосипедиста, проезжавшего мимо.

Военные РФ заявили о теракте украинских партизан.

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