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В Херсоне произошел взрыв, оккупанты заявили о "теракте" украинских партизан. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Взрывное устройство было прикреплено на дерево на улице Сенявина в Херсоне и сдетонировало на автомобиль Audi. За рулем был начальник колонии № 90, сотрудничающий с оккупационными властями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Водитель остался жив. Свидетели рассказывают, что задело велосипедиста, проезжавшего мимо.

Военные РФ заявили о теракте украинских партизан.

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В Херсоне произошел взрыв, оккупанты заявили о теракте украинских партизан 01
В Херсоне произошел взрыв, оккупанты заявили о теракте украинских партизан 02
В Херсоне произошел взрыв, оккупанты заявили о теракте украинских партизан 03
В Херсоне произошел взрыв, оккупанты заявили о теракте украинских партизан 04

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Плохо что не ликвидировали. Научатся. А велосипедиста жалко.
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18.06.2022 13:49
+33
Хорошая машина была у начальника колонии с зарплатой 13000 грн
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18.06.2022 13:45
+26
Шкода, що недобило пітараса, а лише штани прийдеться від гімна відстірувати. Але у чепушили все попереду.
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18.06.2022 13:49
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Хорошая машина была у начальника колонии с зарплатой 13000 грн
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18.06.2022 13:45 Ответить
Первое, что бросается в глаза. Коррупционер = 0,9 х коллаборант.
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18.06.2022 14:01 Ответить
Плохо что не ликвидировали. Научатся. А велосипедиста жалко.
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18.06.2022 13:49 Ответить
Вважатимемо, що це було тренування. На другий раз вийде!
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18.06.2022 15:01 Ответить
Не було ніякого велосипедиста, як і мальчика в трусіках. Це кацапи дезу пускають, що наші мирних валять
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18.06.2022 20:25 Ответить
Шкода, що недобило пітараса, а лише штани прийдеться від гімна відстірувати. Але у чепушили все попереду.
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18.06.2022 13:49 Ответить
а чого він так ходить, усравсь? чи то земля українська пече?
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18.06.2022 14:01 Ответить
Просто ніжна шкіра на підошвах - мабуть, рідко ходить босим От і відчуває кожну крупинку під ногою А може, підошви обпекло, коли в літаку горів перед катапультуванням
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18.06.2022 17:40 Ответить
Щей ведуть підараса. А дати підсрачників щоб сам бігав...
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18.06.2022 14:03 Ответить
Трохи підстаркуватий як для пілота. Скільки йому років, цікаво...
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18.06.2022 14:20 Ответить
.. більшість до 75 відсотків від 22 до 40... до 10-12 відсотків до 50.... ну і 2-3 ... до 55 і десь 1-2 відсотки до 60... .. Гівно до 25 років навіть не рахують за пілотів... Крім злетіти та сісти вони нічого не можуть. Так що на відео ноРма...
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18.06.2022 18:25 Ответить
30-літніх вибили за березень! Саме тоді збивали старлеїв і капітанів Потім пішли майори і вище! А цього зараз "копни" - або комеска або зам по льотній комполку
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19.06.2022 04:05 Ответить
А так літав, так літав.
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18.06.2022 14:23 Ответить
Шкода, що не здох. Тепер він піде на обмін, а потім далі сяде за штурвал.
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18.06.2022 15:04 Ответить
.. не сяде вже ніколи. Останнім часов почали масово списуватися по хворобам. А ті..хто був у полоні та вижили... не такі дурні... щоб ще раз попробувати здохнути..
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18.06.2022 18:28 Ответить
так это может зэки взорвали, а спишут на каких то партизан.
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18.06.2022 13:50 Ответить
А здесь у нас преимущество по инфовойне. Всегда можно обвинить кацапов в борьбе за власть и что они сами друг друга гасят. Можем взрывать сколько угодно. Любого "террориста" сразу обозначим как невинного гражданина, которого под пытками заставили признаться. Атакующий всегда имеет преимущество. Когда возьмем Белгород, то сделаем заявление, что в целях сохранения лица Путину мы не будет брать Воронеж, сегодня не будем, ну и дадим мирным кацапам на эвакуацию время. Даже если там будет сконцентрировано 0 военных сил. Атаковать очень выгодно, если владеешь повесткой в СМИ.
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18.06.2022 14:05 Ответить
Тут требуется повторный подрыв, на том же месте, когда орки уже сбежались.
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18.06.2022 14:07 Ответить
Не продумали.. Еще научаться
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18.06.2022 14:18 Ответить
По этой теме пусть просмотрят азербайджанские мультики.
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18.06.2022 15:07 Ответить
да второго подарка явно не хватает, но лиха беда начало
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18.06.2022 16:34 Ответить
Недоподорвавшегося переподорвать!
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18.06.2022 14:23 Ответить
Більше схоже на те, що це разводняк та інсциїнювання. Очільник колонії буде нову машинку, медальку і домік у Криму випрошувати
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18.06.2022 14:30 Ответить
Народе! Що це ви теракт та теракт. Це на території лаптестану повинно бути.
А в Україні це справедлива боротьба з кацапським окупантом та с колаборантом.
Бо в нас В І Й Н А !
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18.06.2022 14:43 Ответить
Єто бьіла бавовна.
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18.06.2022 15:00 Ответить
никаких партизан в херсоне нет. идут банальные бандитские разборки
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18.06.2022 15:15 Ответить
Этим тварям, только и снятся партизаны...
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18.06.2022 15:41 Ответить
Колаборант законна ціль і має знищуватись як і будь який ворог.
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18.06.2022 15:56 Ответить
В цьому кузові Q7 дуже міцна, нажаль повезло павліку мАрозову.
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18.06.2022 16:12 Ответить
Як на мене,то у начальника тюряги дуже крута тачка. Погано,що не здох,курва...
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18.06.2022 17:12 Ответить
Надо им устроить такую жизнь, чтобьІ суки жили в своем ЮЗ-17/90 вместе со своими подопечньІми. Су... даже тюремщики Украину продают.
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18.06.2022 19:15 Ответить
а з якого боку це теракт? це майже хороша робота військових! вони ж не підривали і не бомбили цивільних, як це робить срана кацапня...
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18.06.2022 21:10 Ответить
Глупости. Партизантамнет. А если этот дебил решил покончить жизнь самоубийством, то кто ему виноват, шо он такой жопорукий. Но ничё. Всегда есть попытка №2
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18.06.2022 21:15 Ответить
 
 