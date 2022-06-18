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Россияне запускают так называемые тепловые ловушки на Харьков, чтобы обманывать ПВО. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военные днем 18 июня обстреляли Харьков. По предварительной информации, под удар попала промышленная зона города.

Взрыв раздался около 13:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. В то же время в городе объявили воздушную тревогу. По предварительным данным, ракета рухнула в Индустриальном районе Харькова. В этом же районе саперы ГСЧС нашли остатки так называемой тепловой ловушки, сообщает корреспондент Суспільного.

"Мы обнаружили обманную цель из ракеты "Искандер", маркировка ее  - 9П899, то есть она оставляет после себя ложный тепловой след, на который реагирует ПВО. Тогда ПВО саму ракету не сбивает, а сбивает именно эти цели", - рассказал старший сапер группы пиротехнических работ Антон Педченко.

Обманную цель, пробившую асфальт, первыми заметили прохожие, принявшие ее за неразорвавшийся снаряд.

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"Он не столь взрывоопасный, но температура горения велика и, если оказаться поблизости, можно получить большие ожоги", – сказал Педченко.

В 14:17 в городе снова объявили воздушную тревогу. Жителей Харькова призывают находиться в укрытиях.

Россияне запускают так называемые тепловые ловушки на Харьков, чтобы обманывать ПВО 01
Россияне запускают так называемые тепловые ловушки на Харьков, чтобы обманывать ПВО 02
Россияне запускают так называемые тепловые ловушки на Харьков, чтобы обманывать ПВО 03
Россияне запускают так называемые тепловые ловушки на Харьков, чтобы обманывать ПВО 04

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Топ комментарии
+17
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18.06.2022 15:20
+13
От рашистські п...ри.
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18.06.2022 15:11
+5
Громкий был прилет. И не по графику. Обычно с 23 до 24 -00. ******* ********.
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18.06.2022 15:39
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От рашистські п...ри.
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18.06.2022 15:11 Ответить
Ні. Це звичайні русскіє люді. Вони усі такі.
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18.06.2022 17:31 Ответить
Харків. Щоб ващі діти кожен день так підстрибували
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18.06.2022 15:18 Ответить
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18.06.2022 15:20 Ответить
Виродки. Випробовують свою нову зброю на мирних людях.
Хочу, щоб вони всі здохли жахливою смертю.
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18.06.2022 15:34 Ответить
Так ці пастки не загрожують нашій системі ППО, бо тільки недавно ДБР віддали вилучені клінстрони від систем ППО і їх ще мабуть не встановили на ці системи, так 73%?
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18.06.2022 15:35 Ответить
Системе ПВО не угрожают, но возможен лишний расход ракет. Поэтому важно целеуказание с самолетов ДРЛО от союзников
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18.06.2022 15:51 Ответить
А як союзники мають нам давати якісь данні, коли вони попросили звільнити з ОП російських шпигунів, а ми їх не звільнили і не призначили прокурора САП. І велика кількість ракет у нас має бути під горло, бо я там розумію наклепали їх так багато, що почали під час війни будувати дороги.
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18.06.2022 17:05 Ответить
Громкий был прилет. И не по графику. Обычно с 23 до 24 -00. ******* ********.
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18.06.2022 15:39 Ответить
це точно. дочекався - та можна баінькі
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18.06.2022 15:43 Ответить
нанотехнологии. военный разъем с 70х годов
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18.06.2022 15:55 Ответить
Тобі буде простіше коли до тебе прилетить щось ******* ? (( Безглуздий коментар у неналежному для цього місці (( Майже все що кацапня знищила в Україні було уражено зброєю тих часів ; від того загиблим віку не добавилося (( Включай мізки , бо таке враження що і сам ти у 70-х загруз ((
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18.06.2022 16:39 Ответить
презу и зелёнодепутатам задавай эти вопросы, почему они не вооружали страну а разминировали юг и про"бали всё на свете. Я тебе не президент, поэтому твой комментарий безмозглый
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18.06.2022 17:33 Ответить
Бабахнуло гарно, але здається то був артудар, а не ракета
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18.06.2022 21:57 Ответить
 
 