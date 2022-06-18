Спутник снова зафиксировал колонны российских грузовиков с украинским зерном, следующие в сторону Крыма. ФОТОрепортаж

Спутник Planet Labs 17 июня зафиксировал колонны грузовиков, направляющихся в сторону Крыма. По пути к пропускному пункту Чонгар можно насчитать около сотни грузовиков.

Это не в первый раз, когда спутник фиксирует вывоз Россией зерна, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Схемы.







Также читайте: Инфраструктурный ущерб от войны - уже на сумму 104 млрд долларов, - Шмыгаль