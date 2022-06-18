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Спутник снова зафиксировал колонны российских грузовиков с украинским зерном, следующие в сторону Крыма. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Спутник Planet Labs 17 июня зафиксировал колонны грузовиков, направляющихся в сторону Крыма. По пути к пропускному пункту Чонгар можно насчитать около сотни грузовиков.

Это не в первый раз, когда спутник фиксирует вывоз Россией зерна, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Схемы.

Спутник снова зафиксировал колонны российских грузовиков с украинским зерном, следующие в сторону Крыма 01
Спутник снова зафиксировал колонны российских грузовиков с украинским зерном, следующие в сторону Крыма 02
Спутник снова зафиксировал колонны российских грузовиков с украинским зерном, следующие в сторону Крыма 03

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Топ комментарии
+17
Що сказати.. хороші дороги.
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18.06.2022 15:56
+16
Про які переговори з путіним розповідають Шольц з Макроном? Ця наволочь має бути визнана Міжнародним та військовим злочинцем і місце їй на лаві підсудних, а не за столом переговорів.
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18.06.2022 15:52
+10
Вічні крадії і мародери !
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18.06.2022 15:48
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Вічні крадії і мародери !
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18.06.2022 15:48 Ответить
Не "Вічні". Путин сказал на экономическом форуме, что ничего вечного нет.
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18.06.2022 15:52 Ответить
Вічні крадії і мародери !!!
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18.06.2022 15:49 Ответить
путлер опять миллиарды имеет
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18.06.2022 15:50 Ответить
Про які переговори з путіним розповідають Шольц з Макроном? Ця наволочь має бути визнана Міжнародним та військовим злочинцем і місце їй на лаві підсудних, а не за столом переговорів.
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18.06.2022 15:52 Ответить
Если перестать говорить с ворами, то надо прекращать диалог и с зеленским. Но мир устроен так, что приходится говорить.
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18.06.2022 16:01 Ответить
Що сказати.. хороші дороги.
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18.06.2022 15:56 Ответить
Ну невже неможна роздовбати??... Фотки тут показують!
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18.06.2022 15:56 Ответить
всю дорогу розбомбити хоча б
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18.06.2022 15:58 Ответить
І не подавиться! неволоч кацапска!!!
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18.06.2022 16:00 Ответить
****** бомжі
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18.06.2022 16:01 Ответить
"Великая русская культура" вырастила нацию раклов.
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18.06.2022 16:04 Ответить
дякуємо й тим (ой, а кто ж эта сделал??), хто не підірвав ті шляхи на крим...
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18.06.2022 16:06 Ответить
Это ничего не даст положительного. Точно так, как ломали указатели населенных пунктов - кроме вреда нашим беженцам это ничего не принесло.
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18.06.2022 16:47 Ответить
Это лавров? С луком не узнал?)
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18.06.2022 16:11 Ответить
Это фуры с украинскими номерами. Интересно, а за рулем в них тоже наши «патриоты»?
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18.06.2022 16:23 Ответить
а ви фіксуйте та констатуйте статисти саме статистика у вас гарно виходить с ковида сводки були 2 раза вдень, с 2014 c ордло ато сводка 2 раза фіксували розводи прилети але у відповідь нічого не робили
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18.06.2022 16:31 Ответить
А разбомбить эти колонны что,религия не позволяет?! Или договорняк с москвой не велит?!
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18.06.2022 16:35 Ответить
Это - наши, украинские, фуры. Самолично видел херсонские номера.
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18.06.2022 16:45 Ответить
И что? Предателей будем теперь жалеть и зерно параше дарить?
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18.06.2022 16:52 Ответить
Выставлять счет ********** за каждый вывезенный грузовик в размере 10 млн долларов или 100 млн...
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18.06.2022 18:37 Ответить
Схоже гарно Вова Чонгарський домовився в Омані
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18.06.2022 22:00 Ответить
Вчіться.

Саме так треба буде потім поступити із гоблінами.
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19.06.2022 00:48 Ответить
байрактаром спалити пару вантажівок, щоб не було бажання їздити бо здохнеш
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19.06.2022 01:35 Ответить
 
 