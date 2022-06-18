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Спутник снова зафиксировал колонны российских грузовиков с украинским зерном, следующие в сторону Крыма. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Спутник Planet Labs 17 июня зафиксировал колонны грузовиков, направляющихся в сторону Крыма. По пути к пропускному пункту Чонгар можно насчитать около сотни грузовиков.
Это не в первый раз, когда спутник фиксирует вывоз Россией зерна, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Схемы.
Топ комментарии
+17 Dima30
показать весь комментарий18.06.2022 15:56
+16 Олег Квиташ
показать весь комментарий18.06.2022 15:52
+10 Валентина Майкова
показать весь комментарий18.06.2022 15:48
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Саме так треба буде потім поступити із гоблінами.