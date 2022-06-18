Коллаборантка Клименко сдала оккупантам в Мариуполе собственного сына, который служит в ВСУ. ФОТО

Бывшая депутат Покровского поселкового совета Мангушского района Анжела Клименко участвовала в организации псевдореферендума в 2014 году, а теперь возглавила один из "гуманитарных штабов" "Единой России".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Ее сын военнослужащий ВСУ. Она собственноручно сдала собственного сына в плен оккупантов", - подчеркнул советник мэра.

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