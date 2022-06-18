Враг ударил по областной больнице после того, как сюжет о ней показали в новостях, - ВМС ВСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Военно-морские силы ВСУ призывают журналистов не распространять информацию о медицинских учреждениях, потому что враг может использовать ее для нанесения ударов.
Об этом говорится в сообщении на странице ВМС ВСУ в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"На фото один и тот же госпиталь – до и после обнародования информации о нем", - говорится в сообщении.
В ВМС ВСУ уточнили, что госпиталь расположен в одном из областных центров, и сюжет о нем был показан утром в едином телемарафоне.
Там призвали журналистов не указывать в сюжетах и текстах название лечебного учреждения и населенный пункт, в чем он находится.
"Неужели враг не может открыть Google мепс и все узнать, вероятно хотите спросить вы. Гугл мепс не рассказывает, что внутри здания, какие операции проводятся, кто из врачей их делает, какой поток раненых и не благодарит конкретное медицинское учреждение за спасение жизней и не раскрывает место и роль заведения в системе во время военного положения", - говорится в сообщении .
Пожалуйста, подождите...
3 ч. ·
Був по справах в Баштанці. Місцевий хлоп розповів, як один ЗЕдебіл (нардеп місцевий) виклав пост, заради піару, про шпиталь. І по тому шпиталю прилетіло від русні. Нардеп відразу втікати (як це по ЗЕнардепські), але його трошки зловили і тільки дивом не порвали на місці. Тепер ходить з охороною.
Але то фінгя, таких історій повно в інеті. Цікаво тут інше, як інша тупоголова ЗЕтварюка легким росчерком своєї лапки перекидає відповідальність з того ЗЕдебіла на... журналістів... журналістів, Карл!
А тепер слідкуйте за руками: робимо винними журналістів --> журналістів хейтять --> журналістів перестають пускати в зони бойових дій --> війну перестають висвітлювати в медіа --> далі дивимось що було в 2016 (всякі договорняки з руснею). Але ж це хєрня, головне відмазати свого імбєцила, бо воно ж нардеп.
Прізвище ЗЕдебіла: Негулевський.
Але якщо туда прилетить, то обов'язково звинуватять журналістів!
"Під час робочої поїздки до Миколаївської області Президент України Володимир Зеленський відвідав лікарню швидкої допомоги міста Миколаєва.
Глава держави оглянув медичну лабораторію, кабінет комп'ютерної діагностики та операційний блок.
Президент також поспілкувався з військовослужбовцями та цивільними, яким тут надають медичну допомогу після поранень унаслідок ворожих обстрілів.
Володимир Зеленський поцікавився станом здоров'я пацієнтів і побажав їм швидкого одужання."
Тільки не знаю, куди саме влучили.
Пропоную в наступному сюжеті розповісти як та де знімають ці чудові репортажі і про їх важливе місце у цій війні.
"У МЕРЕЖІ ОБУРЕНІ СЮЖЕТОМ "1+1", ПІСЛЯ ЯКОГО РОСІЯНИ РОЗБОМБИЛИ РЕМОНТНИЙ ЦЕХ БРОНЕТАНКОВОГО ЗАВОДУ В КИЄВІ"
17.04.2022
посадіть нарешті військового редактора на цей грьобаний марафон !
а на АбрамаХамію вдягніть кляпа на шкіряних ремінцях (такі в секс шопах продають) - йому пасуватиме !
Бабломойсько-мертвочуківські журнашлюхи всі при ділі.
але ж ставити намети пісочного кольору посеред футбольного поля без усілякої маскіровки теж треба мати неабиякий розум
а ще із Чорнобаївки кацапської сміємось.....
існують маскувальні сітки
чи будемо червоні намети ставити?
Хайпонули, заспівалы пісеньок, а там - хоч трава не рости...
Пліснявй марафон бабломойського- мервячука продовжує працювати на кацапів.
Лікарня швидкої допомоги в Миколаєві.
Напередодні професійного свята медичних працівників подякував лікарям за їхню непросту й важливу роботу, чуйність і врятовані життя. Ви - героїчні люди з великим і добрим серцем.
кинуть бомбу орки скажуть там азов лікуетьсться
https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3102358696681152
Джерело: https://censor.net/ua/p3348744
шкода апаратури і людей, які потерпають від пафосного вихваляння там, де треба мовчати і відривати язика бажаючим проговоритись...
і головне - шкода що за здвчу своїх позицій ворогу ні одна журнашлюшка не понесе відповідальності і ні одна інша не прийме це до свідомості і не заткнеться !!!
але дякую цим провладним дебілам - завдяки цьому марафону підлабузників взагалі перестав, нарешті вже, дивитися зомбоящик..
ЗИ чекаємо реакції "принципової" Безумної чи ще когось з зелених: промовчать, почнуть відмазувати чи знову Порошенко винен?..(
це шпиталь в районому центрі Миколаївскій області
и не було никякого сюжета а був пост депутата від "слуг уродів" котрий похизувався та приписав створення шпіталю себе та "партии президента". Шпиталь був наданий іностраними союзниками і ніякого відношення до нього зелене бидло не має!
Скільки разів різні мудрі люди казали - ну не показуйте нічого, ну не треба робити піар того куди може прилетіти, гобліни тупа худоба та агриться на медіа. Ні ці виродки продовжують показувати сюжетики.