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Враг ударил по областной больнице после того, как сюжет о ней показали в новостях, - ВМС ВСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Военно-морские силы ВСУ призывают журналистов не распространять информацию о медицинских учреждениях, потому что враг может использовать ее для нанесения ударов.

Об этом говорится в сообщении на странице ВМС ВСУ в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"На фото один и тот же госпиталь – до и после обнародования информации о нем", - говорится в сообщении.

Враг ударил по областной больнице после того, как сюжет о ней показали в новостях, - ВМС ВСУ 01
Враг ударил по областной больнице после того, как сюжет о ней показали в новостях, - ВМС ВСУ 02
Враг ударил по областной больнице после того, как сюжет о ней показали в новостях, - ВМС ВСУ 03

В ВМС ВСУ уточнили, что госпиталь расположен в одном из областных центров, и сюжет о нем был показан утром в едином телемарафоне.

Там призвали журналистов не указывать в сюжетах и текстах название лечебного учреждения и населенный пункт, в чем он находится.

Смотрите: Мобильный военный госпиталь на восточном направлении обороны страны получил гумпомощь медицинского назначения из-за границы, - Наев. ФОТО

"Неужели враг не может открыть Google мепс и все узнать, вероятно хотите спросить вы. Гугл мепс не рассказывает, что внутри здания, какие операции проводятся, кто из врачей их делает, какой поток раненых и не благодарит конкретное медицинское учреждение за спасение жизней и не раскрывает место и роль заведения в системе во время военного положения", - говорится в сообщении .
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Топ комментарии
+92
Треба уточнювати, що інформація була від одного зі "Слуг народу"? Зрадники ******.
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18.06.2022 16:37
+66
Головне - розповісти про місце, де монтують ці "репортажі". І ці *обнуті будуть про Бутусова щось розказувати? До речі, чи покарали Арахамію і Мітбола за те, що навели "Калібри" на Яворівський полігон?
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18.06.2022 16:45
+42
********* зеленые. И никто их не накажет, неприкасаемые слуги народа, блин.
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18.06.2022 17:04
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Треба уточнювати, що інформація була від одного зі "Слуг народу"? Зрадники ******.
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18.06.2022 16:37 Ответить
********* зеленые. И никто их не накажет, неприкасаемые слуги народа, блин.
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18.06.2022 17:04 Ответить
Злити їх місце мешкання й сказати- шпиталь
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18.06.2022 17:18 Ответить
не ********* а стукачи
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19.06.2022 05:46 Ответить
Kirill Osipov

3 ч. ·

Був по справах в Баштанці. Місцевий хлоп розповів, як один ЗЕдебіл (нардеп місцевий) виклав пост, заради піару, про шпиталь. І по тому шпиталю прилетіло від русні. Нардеп відразу втікати (як це по ЗЕнардепські), але його трошки зловили і тільки дивом не порвали на місці. Тепер ходить з охороною.

Але то фінгя, таких історій повно в інеті. Цікаво тут інше, як інша тупоголова ЗЕтварюка легким росчерком своєї лапки перекидає відповідальність з того ЗЕдебіла на... журналістів... журналістів, Карл!

А тепер слідкуйте за руками: робимо винними журналістів --> журналістів хейтять --> журналістів перестають пускати в зони бойових дій --> війну перестають висвітлювати в медіа --> далі дивимось що було в 2016 (всякі договорняки з руснею). Але ж це хєрня, головне відмазати свого імбєцила, бо воно ж нардеп.

Прізвище ЗЕдебіла: Негулевський.
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18.06.2022 21:01 Ответить
В українській мові, по відношенню до московитів не руські, а росіяни. Бо ті хто створював українську граматику добре знали, що Русь це тільки Україна. Вчіть мову і історію. Тому не русня, а москальня, кацапня. Чи може працюєте по москальськім методичкам?
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18.06.2022 22:09 Ответить
иди ты нахер кацап со своей русью
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18.06.2022 23:22 Ответить
Соромлюсь запитати - в 2016 це робили теж Зебіли? Ой, а хто ж керував державою тоді? Як невдобно вийшло...
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19.06.2022 01:05 Ответить
А ось тут Президент сам зливає інформацію, де лікують наших поранених військовослужбовців!

Але якщо туда прилетить, то обов'язково звинуватять журналістів!

"Під час робочої поїздки до Миколаївської області Президент України Володимир Зеленський відвідав лікарню швидкої допомоги міста Миколаєва.

Глава держави оглянув медичну лабораторію, кабінет комп'ютерної діагностики та операційний блок.



Президент також поспілкувався з військовослужбовцями та цивільними, яким тут надають медичну допомогу після поранень унаслідок ворожих обстрілів.

Володимир Зеленський поцікавився станом здоров'я пацієнтів і побажав їм швидкого одужання."
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18.06.2022 21:14 Ответить
Сьогодні вночі прилетить?
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18.06.2022 21:32 Ответить
Та вже сьогодні обстріляли Миколаїв!

Тільки не знаю, куди саме влучили.
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18.06.2022 21:35 Ответить
Дебіли, плять.
Пропоную в наступному сюжеті розповісти як та де знімають ці чудові репортажі і про їх важливе місце у цій війні.
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18.06.2022 16:39 Ответить
Головне - розповісти про місце, де монтують ці "репортажі". І ці *обнуті будуть про Бутусова щось розказувати? До речі, чи покарали Арахамію і Мітбола за те, що навели "Калібри" на Яворівський полігон?
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18.06.2022 16:45 Ответить
Так, як і журнашлюху та редактора з г+г.

"У МЕРЕЖІ ОБУРЕНІ СЮЖЕТОМ "1+1", ПІСЛЯ ЯКОГО РОСІЯНИ РОЗБОМБИЛИ РЕМОНТНИЙ ЦЕХ БРОНЕТАНКОВОГО ЗАВОДУ В КИЄВІ"

17.04.2022
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18.06.2022 20:10 Ответить
Краще розповісти де мешкають слюги
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18.06.2022 17:16 Ответить
да не треба закликати, повинна бути воєнна цензура у воєнний час, ось і весь рецепт
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18.06.2022 16:39 Ответить
все вірно !
посадіть нарешті військового редактора на цей грьобаний марафон !

а на АбрамаХамію вдягніть кляпа на шкіряних ремінцях (такі в секс шопах продають) - йому пасуватиме !
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18.06.2022 16:43 Ответить
Потрібна військова цензура на період військового стану
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18.06.2022 17:20 Ответить
Вона і є, тільки по відношенню до патріотичних каналів.
Бабломойсько-мертвочуківські журнашлюхи всі при ділі.
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18.06.2022 16:46 Ответить
Розстрілювати треба,бо загадто багато людей ця сволота знищує
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18.06.2022 17:15 Ответить
потрібна, але ОП використає це для просто встановлення цензури для всіх і вся крім підлабузників влади.
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18.06.2022 17:27 Ответить
Негайно за рахунок коналу відновити шпиталь
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18.06.2022 18:53 Ответить
все вірно каже ЗСУ.

але ж ставити намети пісочного кольору посеред футбольного поля без усілякої маскіровки теж треба мати неабиякий розум

а ще із Чорнобаївки кацапської сміємось.....
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18.06.2022 16:41 Ответить
Ракети летять не по кольору, а по координатах і по радіомаячку.
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18.06.2022 16:46 Ответить
Сначала летят разведывательные дроны а потом уже ракеты
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18.06.2022 16:51 Ответить
Розвідувальні дрони кацапів ЗЄльоного кольору моделей "Маріанна Бєзумная" та "АбраХамія"
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18.06.2022 17:03 Ответить
Точно, дрони... з дальністю тисяча-півтори км... а потім калібри... Пілять, сам видумав, а чи хто підказав?
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18.06.2022 17:16 Ответить
Не усцись від сміху - намети твої ? (( які європейці дали- такі встановили (( і стояли б вони роками якби не стукачі з Г+Г (( Якого кольору цехи київського бронетанкового ? (( забув що сталося з ним після репортажу говноканалу ? потім згадай як дехто розпинався із репортажем після обстрілу ДВРЗ і після цього верещи на коричневий намет ((
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18.06.2022 16:52 Ответить
Намети можливо під пустельний ландшафт,
існують маскувальні сітки

чи будемо червоні намети ставити?
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18.06.2022 17:06 Ответить
На минулому тижні, опудало із zeкоманди похвасталося у фб новеньким польовим госпіталем, який подарували Нідерланди. Результат - на наступний день - від госпіталя залишилася гігантська яма.
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18.06.2022 16:41 Ответить
Зелемарафон в своєму ріпєртуарє...
Хайпонули, заспівалы пісеньок, а там - хоч трава не рости...
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18.06.2022 16:42 Ответить
Щоб,вони шашлики на болоті влаштовували,а не в госпіталях й штабах
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18.06.2022 17:12 Ответить
"сюжет про нього був показаний вранці у єдиному телемарафоні"
Пліснявй марафон бабломойського- мервячука продовжує працювати на кацапів.
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18.06.2022 16:42 Ответить
Деякі дебіли або не роблять висновків-або це робиться навмисно...
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18.06.2022 16:42 Ответить
На єдиному телемарафоні...
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18.06.2022 16:45 Ответить
Марафонцы притомились, пора бы их "отдохнуть". Особенно г+г очень устали.
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18.06.2022 16:47 Ответить
Й ніхто штеккер їм невийме. Підключити патріоттчні,відклюсити навідгиків...
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18.06.2022 17:10 Ответить
так сам гідрант 2 години назад запостив не утримався от піару як в лікарні нагороджав і в фесбук свій виклав і написав-

Лікарня швидкої допомоги в Миколаєві.

Напередодні професійного свята медичних працівників подякував лікарям за їхню непросту й важливу роботу, чуйність і врятовані життя. Ви - героїчні люди з великим і добрим серцем.
кинуть бомбу орки скажуть там азов лікуетьсться

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3102358696681152
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18.06.2022 16:48 Ответить
Значить буде удар і по тій лікарі
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18.06.2022 16:50 Ответить
З підарасами нема ради
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18.06.2022 17:08 Ответить
У ВМС ЗСУ уточнили, що шпиталь розташований в одному з обласних центрів, і сюжет про нього був показаний вранці у єдиному телемарафоні.
Джерело: https://censor.net/ua/p3348744
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18.06.2022 16:49 Ответить
шкода... шкода що свої язикаті дурні страшніше ворожих розвідників !!!
шкода апаратури і людей, які потерпають від пафосного вихваляння там, де треба мовчати і відривати язика бажаючим проговоритись...
і головне - шкода що за здвчу своїх позицій ворогу ні одна журнашлюшка не понесе відповідальності і ні одна інша не прийме це до свідомості і не заткнеться !!!
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18.06.2022 16:49 Ответить
Ще безмозгла,щось запостить,або координати її труби перехоплять. Шльондри
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18.06.2022 17:07 Ответить
А який журналіст і з якого телеканалу це зняв? Бо кожен канал в цьому телемарафоні має своїх журналістів і показує свої відзняті ролики.
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18.06.2022 16:53 Ответить
А хто беняфеціар каналу?
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18.06.2022 17:05 Ответить
журналіст хотів застрелитись -- але осечка
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18.06.2022 17:02 Ответить
...тому довелось тікати до рашистів
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18.06.2022 17:08 Ответить
я вище написала про воєнну цензуру у воєнний час, це так але...я хочу щоб ми пам'ятали - вони вдарили по ГОСПІТАЛЮ!, тільки єдина країна у світі б'є ракетами по лікарням і госпіталям - це рашка...
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18.06.2022 17:02 Ответить
І лише в одній країні навідники працюють через телебачення. Угадайте в якій?
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18.06.2022 17:04 Ответить
Коли,вже навідників Стратять?
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18.06.2022 17:03 Ответить
Я бы убрал всех журналистов с передовой,включая Бутусова. Думаю с ними много ненужных хлопот,а ребятам,как понимаете,не до этого
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18.06.2022 17:04 Ответить
Посадіть одного журнашлюху років на 10 - інші вмикатимуть мозок перед кожним відкриттям морди ліца .
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18.06.2022 17:06 Ответить
Возбудить уголовное дело против главного редактора телемарафона - остальные будут думать как работать без информирования врага !!
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18.06.2022 17:07 Ответить
Материальный ущерб наложить на редакцию
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18.06.2022 17:08 Ответить
Той марафон вже конкретно заїбав(Заради рейтингів показали би штаб Залужного,напевно(((
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18.06.2022 17:10 Ответить
Показали,б,якби знали
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18.06.2022 17:20 Ответить
На кой хрен нужен этот марафон? Чтоб под шумок петины каналы позакрывать?
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18.06.2022 17:22 Ответить
в ******** новинах, в основному, самі тільки зрадники, пристосуванці, безпринципні хвойди та ідіоти, яких нікуди більше не беруть..
але дякую цим провладним дебілам - завдяки цьому марафону підлабузників взагалі перестав, нарешті вже, дивитися зомбоящик..
ЗИ чекаємо реакції "принципової" Безумної чи ще когось з зелених: промовчать, почнуть відмазувати чи знову Порошенко винен?..(
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18.06.2022 17:26 Ответить
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18.06.2022 17:27 Ответить
Главное запомнить всех журналистов единого кремлевского телемарафона. Нормальный журналист в этом кремлевском шоу не будет принимать участия.
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18.06.2022 17:52 Ответить
Ті телемарафони так потрібні, як зайцю тріпер. Зелені пропагандони
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18.06.2022 18:45 Ответить
Тепер після того як яке опудало злило госпіталь і після цього госпіталь був знищений це опудало повинно за власний кошт повністю госпіталь відновити і встановити ще один такий самий на протязі одного місяця. А це опудало відправити на нульовку по мобілізації , а пацанам там сказати що це за дебіл.
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18.06.2022 18:49 Ответить
Найгірше, що це не вперше і ****** ********* з "марафону" все одно будуть піаритись і далі... Цікаво, що в мирному житті людину, що хоча б опосередковано винна в смерті іншої людини, посадять чи хоча б дадуть умовний термін... А тут не один десяток на совісті зелених пропогандонів а їм все одно...
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18.06.2022 19:25 Ответить
Большинство дурнашлюх- ради хайпа родную маму продатут... Дебилы
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18.06.2022 19:34 Ответить
Да может вообще уже пора закончить этот единий ********
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18.06.2022 19:46 Ответить
уточнення
це шпиталь в районому центрі Миколаївскій області
и не було никякого сюжета а був пост депутата від "слуг уродів" котрий похизувався та приписав створення шпіталю себе та "партии президента". Шпиталь був наданий іностраними союзниками і ніякого відношення до нього зелене бидло не має!
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18.06.2022 21:03 Ответить
Страчувати закидуванням каміннями таких дебілів треба.

Скільки разів різні мудрі люди казали - ну не показуйте нічого, ну не треба робити піар того куди може прилетіти, гобліни тупа худоба та агриться на медіа. Ні ці виродки продовжують показувати сюжетики.
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19.06.2022 00:45 Ответить
ввести військову цензуру
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19.06.2022 01:33 Ответить
 
 