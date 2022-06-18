Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области. ФОТОрепортаж

В ходе рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел опорный пункт, образцы вооружения и стрельбище подразделений системы МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент вручил государственные награды работникам подразделений системы Министерства внутренних дел.











"Хочу поблагодарить вас от народа Украины, нашего государства, за ту большую работу, которую вы делаете, за вашу героическую безупречную службу. Важно, что вы живы. Пока вы живы, есть крепкая украинская стена, которая защищает нашу страну. Желаю вашим семьям здоровья", – сказал Зеленский.

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Собравшиеся почтили память погибших бойцов минутой молчания.

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