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Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В ходе рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел опорный пункт, образцы вооружения и стрельбище подразделений системы МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области 01

Президент вручил государственные награды работникам подразделений системы Министерства внутренних дел.

Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области 02
Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области 03
Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области 04
Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области 05
Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области 06

"Хочу поблагодарить вас от народа Украины, нашего государства, за ту большую работу, которую вы делаете, за вашу героическую безупречную службу. Важно, что вы живы. Пока вы живы, есть крепкая украинская стена, которая защищает нашу страну. Желаю вашим семьям здоровья", – сказал Зеленский.

Смотрите: Зеленский посетил позиции украинских воинов в Николаевской области. ВИДЕО

Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области 07
Зеленский посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области 08

Собравшиеся почтили память погибших бойцов минутой молчания.

Также читайте: Зеленский подал в Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции
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Топ комментарии
+21
Опять бомбить пункты будут после этих рекламных фото ???
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18.06.2022 17:10
+13
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18.06.2022 17:35
+12
Хто як думає, прилетить найближчими днями?
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18.06.2022 17:11
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У них, у всех оружие забирают.
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18.06.2022 17:16 Ответить
Трубой от миномета по башке тоже бьі подошло....
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18.06.2022 18:31 Ответить
Опять бомбить пункты будут после этих рекламных фото ???
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18.06.2022 17:10 Ответить
Хто як думає, прилетить найближчими днями?
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18.06.2022 17:11 Ответить
Якийсь вид у нього не гарний, мабуть не нюхав.... загугліть відео "Літаки летять, будем всех бомбіть" ))))
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18.06.2022 17:13 Ответить
Спеціаліст по фортифікації і озброєнню...
Кур-р-рва...
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18.06.2022 17:21 Ответить
Чекай прильоту! Всі,місця відвідин терміново полишити !!!
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18.06.2022 17:23 Ответить
Ракети прийдуть по цих місцях...
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18.06.2022 17:24 Ответить
Хана хлопцям
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18.06.2022 17:25 Ответить
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18.06.2022 17:35 Ответить
Дуже цікава і правильна заява. У мене лише одне питання, а шо Данілов робив в Межигірʼї, коли бачив там Подоляка на пеньках?
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18.06.2022 18:03 Ответить
какое РНБО. Там уже Ставка Главкомверха
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18.06.2022 22:54 Ответить
В Одесі привьязати місцевість дуже складно це не супер маркет в центрі города .І хлопці в пабликах пишут що довольні призедентом і головне ніхто ненаказував робити показухи
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18.06.2022 17:43 Ответить
А наводчика на крупнейший торговый центр на юге Ривьеру уже вычислили ?
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18.06.2022 17:58 Ответить
ЧЕМ довольны хлопці???? Какой прок от боневтика и дерьмака на позициях???
Людям там заняться нечем? Нужно экскурсии зеленому сброду проводить????
У нас ПВО уже раз 10 работало после их приезда!
Бедоносцы!
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18.06.2022 23:36 Ответить
Дурне поїхало в турне. Краще б цей виродок напряг свій говносброд аби вони дали обрати незалежних голів САП і НАБУ. Бо без цього нам наступний крок по ЄС не світить.
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18.06.2022 17:57 Ответить
Піариться чмо зелене. Цього разу вирішив броніка не надягати? Чи може просто ряшка туди не влізла?
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18.06.2022 18:06 Ответить
дерьмаку саапщілі що можна
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18.06.2022 19:51 Ответить
Якщо охоронця навернути порожньою пластиковою пляшкою, го(ло)внокомандувач вдягне памперса замість куцого броніка і не буде його знімати до кінця війни
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19.06.2022 01:13 Ответить
Краще б відвідав "Велике крадівництво", яке продовжується в Миколаївській області, бо яке він має відношення до армії і нацгвардії, яких постійно скорочував і навіть затримував зарплату під час війни. Провів би огляд катків, бітумовозок, екскаваторів і кількість куп щебня - то його дітище і то було б справедливо. Ніхто Волдодя тобі твоїх про@обів не забувся і не забуде.
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18.06.2022 18:47 Ответить
вокруг генералі и секретніе какие то люди..
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18.06.2022 19:41 Ответить
Найкращу оцінку сайту дають коментарі тролів ЦО працюють на кацапів.
Читаю та думаю, коли вже вони всі разом встануть с дивану та підуть на передову и своїм прикладом покажуть як треба воювати.
Лежачи на дивані добре давати поради головнокомандувачу, але з них ніхто не зможе навіть взводом командувати.
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18.06.2022 20:22 Ответить
Головнокомандувачу порад ніхто не дає, бо він на своєму місці, а от Верховному головнокомандувачу - так. Я особисто раджу йому провідувати будівництво доріг, бо це було найважливіше під час війни. А армію він гнобив, знищував, недофінансовував і не виготовляв зброї, ракет. А техніку для будівництва доріг він закупив ************, найдорожчу, то йому краще на її фоні знімати свої репортажі для 73%. Командувати взводом кожен може, а от "95 кварталом" попробуй, коли всі порозбігалися по світу, або депутатами своєї фракції, які побігли до ворога в Херсон допомагати ворогу. Тут потрібно мати опит, вміння, особливо при підборі кадрів. Єлдак поганих не порадить, там всі ті що потребує "та сторона".
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18.06.2022 20:54 Ответить
ну я бачу що ти в умінні лизати сраку,можеш цілу купу порад видати
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18.06.2022 22:41 Ответить
уова, а где белая рубашка и чёрный бронник - ага, значит девчонки, всё таки, были правы. А, ты ******, против них криминала завёл. Сцыкун, квартальный.
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19.06.2022 14:09 Ответить
Вже летить....гундосий бідоносецьоманський
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20.06.2022 15:14 Ответить
 
 