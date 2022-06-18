США направили в Украину еще 11 вертолетов Ми-17. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
США направили в Украину вторую партию вертолетов Ми-17.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Вертолеты Ми-17 сначала предназначались для армии Афганистана, но после захвата талибами оказались в США. Изготовляли их в РФ по заказу США, потому и на ящиках с винтами надписи на русском.
Первые пять Ми-17 передали в Украину в апреле, еще 11 вертолетов отправили самолетами С-17.
Топ комментарии
+53 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий18.06.2022 18:47
+39 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий18.06.2022 18:47
+31 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий18.06.2022 18:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Дякуємо!
експортні образці завжди кращі в рази ніж для мєстних ваньков.
вас за росу держать - солнце стало і нема вас... - іспарилися...
і на шо ви його, кацапи той кафель трахаете?
Здається, нічого не ушкодив, але переживаю за дідуся.
Якщо не дай бог, то хто зна, як себе поведе Камала Гарріс.
За словами місцевих мешканців, у Миколаєві чули кілька потужних вибухів та бачили високий стовп диму. Відповідно до попередньої інформації, російські окупанти випустили чотири ракети, а деякі з них влучили в житловий будинок."
Так шо може бути все що завгодно....
Чекаємо на "афганські" легкі MD 530F
По-друге - вони тобі щось винні? Ні? Тоді закрий сьорбало!
полицейскихвертолетов для прогулок. интересно как их использовали.