США направили в Украину еще 11 вертолетов Ми-17. ФОТОрепортаж

США направили в Украину вторую партию вертолетов Ми-17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Вертолеты Ми-17 сначала предназначались для армии Афганистана, но после захвата талибами оказались в США. Изготовляли их в РФ по заказу США, потому и на ящиках с винтами надписи на русском.









Первые пять Ми-17 передали в Украину в апреле, еще 11 вертолетов отправили самолетами С-17.





