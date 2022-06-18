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Последствия сегодняшнего ракетного обстрела предприятия в Харькове. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате ракетного удара российских войск по Харькову разрушен цех одного из предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Последствия сегодняшнего ракетного обстрела предприятия в Харькове 01

По данным следствия, 18 июня около 13:00 российские военные произвели ракетный обстрел по предприятию в Индустриальном районе г. Харькова. В результате повреждено одно из производственных помещений.

Последствия сегодняшнего ракетного обстрела предприятия в Харькове 02
Последствия сегодняшнего ракетного обстрела предприятия в Харькове 03

Смотрите: Россияне запускают так называемые тепловые ловушки на Харьков, чтобы обманывать ПВО. ФОТОрепортаж

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Последствия сегодняшнего ракетного обстрела предприятия в Харькове 04
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Стекол нет, на крыше деревья. Цех стоил сильно дешевле ракеты
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18.06.2022 22:16 Ответить
той цех мабуть на відшибі якщо його ще на торгівельно-розвважальний базар не переробили
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18.06.2022 22:18 Ответить
Фігня, після перемоги головне на кацапію рахунок із завищеною залишковою вартістю вказати. Хай уроди платять.
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18.06.2022 22:23 Ответить
Цех делал рабочие места, налоги, производил продукцию, зарабатывал деньги для Украины. российская ракета ниделала ничего. Поэтому ценность цеха несоизмеримо выше.
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18.06.2022 22:49 Ответить
Нечисть кацапська... тільки знищувати.
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18.06.2022 22:28 Ответить
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18.06.2022 22:44 Ответить
Ви помітили хто був з візитом до Києва..Макрон Шольц Драгі та Йоганніс ,а чому саме Йоганнес а не Дуда??Можливо ми чогось не знаємо,чи є якісь таємні домовленості?
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18.06.2022 23:01 Ответить
Це напівзакинуте ЖБК за "Тяжмашем", часто здають в аренду під склади, кацапи - завжди знищуйте тільки такі цілі
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19.06.2022 00:25 Ответить
 
 