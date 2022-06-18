13 797 9
Последствия сегодняшнего ракетного обстрела предприятия в Харькове. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В результате ракетного удара российских войск по Харькову разрушен цех одного из предприятий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, 18 июня около 13:00 российские военные произвели ракетный обстрел по предприятию в Индустриальном районе г. Харькова. В результате повреждено одно из производственных помещений.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий18.06.2022 22:16 Ответить Мне нравится 5
Ivan Pidbujpata
показать весь комментарий18.06.2022 22:18 Ответить Мне нравится 1
Микола Клименко 78f169d9
показать весь комментарий18.06.2022 22:23 Ответить Мне нравится 7
Vlad D 3e787b09
показать весь комментарий18.06.2022 22:49 Ответить Мне нравится 4
Панас Стець
показать весь комментарий18.06.2022 22:28 Ответить Мне нравится 4
Стрелок
показать весь комментарий18.06.2022 22:44 Ответить Мне нравится 18
Dima30
показать весь комментарий18.06.2022 23:01 Ответить Мне нравится 1
✘
valera ivolgov
показать весь комментарий19.06.2022 00:25 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...