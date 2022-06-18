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Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ беспощадно уничтожают российские оккупационные войска из американских гаубиц М-777.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр группировки Объединенных сил.

Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 01

"Предпочтительно нашими целями являются артиллерийские подразделения рашистов, прикрываем нашу пехоту, - говорит Злой, командир одного из подразделений, выполняющий боевые задания на Бахмутском направлении Донетчины. - Не гнушаемся и другой боевой техникой, наносим огневое поражение и по живой силе противника. Мы не перебираем. Нам дают цель – и наше задание ее уничтожить!"

Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 02
Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 03
Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 04
Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 05
Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 06

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Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 07

Ариллеристы говорят, что 155-мм гаубицы М-777 – это грозная сила, высокая маневренность и большая мощь. Враг постоянно охотится за ними и не жалеет для поражения ни ракет, ни снарядов.

Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 08
Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 09
Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе 10

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Топ комментарии
+69
Хлопці , Ви такі круті за своєю справою , що аж дух захоплює , дивлячись
на Вас 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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18.06.2022 22:38
+66
нищіть їх... рідненькі ..ніщіть безжально !!! іх сюди ніхто не звав... а хто звав хай з ними гине !!!
нищіть за тих (і за Вітю Нечая, що його ім"я на снаряді видно) хто з Неба тепер дивиться...

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18.06.2022 22:45
+42
хлопці діло роблять...
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18.06.2022 22:39
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Хлопці , Ви такі круті за своєю справою , що аж дух захоплює , дивлячись
на Вас 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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18.06.2022 22:38 Ответить
хлопці діло роблять...
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18.06.2022 22:39 Ответить
Ну зачем же "нещадно"? Гаубицы надо беречь. У них много работы.
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18.06.2022 22:43 Ответить
нищіть їх... рідненькі ..ніщіть безжально !!! іх сюди ніхто не звав... а хто звав хай з ними гине !!!
нищіть за тих (і за Вітю Нечая, що його ім"я на снаряді видно) хто з Неба тепер дивиться...

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18.06.2022 22:45 Ответить
Нехай Боже вам у справи допоможе!
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18.06.2022 22:53 Ответить
перекурять - i ще трохи кацапні ************,
і белакацапні як потреба буде ...
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18.06.2022 22:59 Ответить
Молодці! Відправляють у пекло диявольське поріддя!
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18.06.2022 22:59 Ответить
Крута штука ця М777! Якщо врахувати, що її бортовий комп'ютер зав'язаний на на військовий супутник то касабам піпєц
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18.06.2022 23:03 Ответить
*********** в очько пора стрелять!ато ********** уже ядерной угрожает!
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18.06.2022 23:03 Ответить
це вам не шаріки дуть і носочками білими по асфальти в Міньску хороводити перед кацапнею... - це сражаючаяся Україна!
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18.06.2022 23:05 Ответить
біларуси - а ви виявилися прикацапленеми падлюками....
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18.06.2022 23:08 Ответить
дві курячі голови зламаємо - до вас прийдемо з питаннями...
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18.06.2022 23:13 Ответить
Ларіса і Спадариня - а ви впевнені, шо можете перевернути мою ненависть до вас зараз на любов як було до лютого місяця- до війни?
а ви впевнені шо таке можливо і потрібно?
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19.06.2022 02:20 Ответить
борщ на перше, вареники з мясом і зажареним луком - на друге...
дранікі ідуть на ***.
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18.06.2022 23:18 Ответить
Працює артилерія, їбашать пацани.
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18.06.2022 23:27 Ответить
біла русня - нападете на Україну? - будете *************** в тиждень.
хочете? - нападайте - сором і плачь у вас bуде ..
жодному іванку жалю не буде....
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18.06.2022 23:30 Ответить
как можно было променять Украину не на настоящих мужиков, патриотов страны , таких вот воинов - героев, а на дебилов из 95 квартала , просто в голове не укладывается.
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18.06.2022 23:32 Ответить
Валерій Вікторович,а ці гаубиці хіба не "дебіли" з 95 домоглися від США і інших країн? Звичайно,у нас же був міномет "Молот",а тут якісь гаубиці...В твоїй довбешці напевне взагалі нічого не вкладається,і це зрозуміло-війна...Чи голова?
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20.06.2022 20:43 Ответить
вот если эти гаубицы подогнать вплотную к границе с белгородом и садануть туда откуда прилетело в Харьков.
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18.06.2022 23:45 Ответить
Низя .Западные партнёры и бубочка не разрешают,чтобы хутина не дай бог не расстроить
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19.06.2022 05:45 Ответить
****** ту русню! Нехай ні жар, ні холод не спинять вас! Зносiть i труд, i спрагу, й голод,
Бо нам призначено всіх свинопсин убить.
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18.06.2022 23:46 Ответить
Кацапы в своих сми уже брешут, что американские гаубицы 777 они на раз уничтожают..
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19.06.2022 00:39 Ответить
Если вести контрбатарейную борьбу и рсзошками бить в ответ то вполне возможно ,что и уничтожили несколько гаубиц
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19.06.2022 05:47 Ответить
****** іх Хлопці!
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19.06.2022 01:02 Ответить
333
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19.06.2022 06:00 Ответить
SUPER ! + Пот артиллерии бережет кровь пехоты ....СЛАВА ЗСУ !
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19.06.2022 09:51 Ответить
Кацапня думала, що отруїть життя українцям. Вдалося? Але подивіться на цих Людей. Народилася нова спільнота - бойові брати. Мужні чоловіки, готові нарешті вичистити сраною мітлою всю туфту і брехню про "брацкій нарот" і зав'язати вузол на шиї двоголової курки... І де що взялося?.. Слава Україні! Слава Героям!
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19.06.2022 14:21 Ответить
 
 