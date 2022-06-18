Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ беспощадно уничтожают российские оккупационные войска из американских гаубиц М-777.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр группировки Объединенных сил.
"Предпочтительно нашими целями являются артиллерийские подразделения рашистов, прикрываем нашу пехоту, - говорит Злой, командир одного из подразделений, выполняющий боевые задания на Бахмутском направлении Донетчины. - Не гнушаемся и другой боевой техникой, наносим огневое поражение и по живой силе противника. Мы не перебираем. Нам дают цель – и наше задание ее уничтожить!"
Ариллеристы говорят, что 155-мм гаубицы М-777 – это грозная сила, высокая маневренность и большая мощь. Враг постоянно охотится за ними и не жалеет для поражения ни ракет, ни снарядов.
Пожалуйста, подождите...
на Вас 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
нищіть за тих (і за Вітю Нечая, що його ім"я на снаряді видно) хто з Неба тепер дивиться...
і белакацапні як потреба буде ...
а ви впевнені шо таке можливо і потрібно?
дранікі ідуть на ***.
хочете? - нападайте - сором і плачь у вас bуде ..
жодному іванку жалю не буде....
Бо нам призначено всіх свинопсин убить.