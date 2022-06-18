Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе. ФОТОрепортаж

Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ беспощадно уничтожают российские оккупационные войска из американских гаубиц М-777.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр группировки Объединенных сил.

"Предпочтительно нашими целями являются артиллерийские подразделения рашистов, прикрываем нашу пехоту, - говорит Злой, командир одного из подразделений, выполняющий боевые задания на Бахмутском направлении Донетчины. - Не гнушаемся и другой боевой техникой, наносим огневое поражение и по живой силе противника. Мы не перебираем. Нам дают цель – и наше задание ее уничтожить!"











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Ариллеристы говорят, что 155-мм гаубицы М-777 – это грозная сила, высокая маневренность и большая мощь. Враг постоянно охотится за ними и не жалеет для поражения ни ракет, ни снарядов.







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