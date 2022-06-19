В течение 18 июня россияне в Донецкой области убили 1 и ранили 11 мирных граждан, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Руководитель Донецкой военной администрации Павел Кириленко обнародовал потери среди мирного населения области за 18 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.
Кириленко отметил: "За 18 июня россияне убили 1 человека в Донецкой области - в Райгородке. Еще 11 человек получили ранения.
Также в Бахмуте зарегистрированы 1 раненый и 1 погибший, которые были ранены на территории Луганщины.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".
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Одужання пораненим.
Даними він поділивсяна своїй сторінці у ФБ.
«Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ - 37592 особи.
Це цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. На п'ятницю, 17 червня, це 9457 загиблих. Втрати Росгвардії з початку військових дій - 1788 убитими», - написав Аваков.