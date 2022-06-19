В течение 18 июня россияне в Донецкой области убили 1 и ранили 11 мирных граждан, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Руководитель Донецкой военной администрации Павел Кириленко обнародовал потери среди мирного населения области за 18 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Кириленко отметил: "За 18 июня россияне убили 1 человека в Донецкой области - в Райгородке. Еще 11 человек получили ранения.

Также в Бахмуте зарегистрированы 1 раненый и 1 погибший, которые были ранены на территории Луганщины.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".

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