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Донецкая область (7146) Кириленко Павел (622)

В течение 18 июня россияне в Донецкой области убили 1 и ранили 11 мирных граждан, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Руководитель Донецкой военной администрации Павел Кириленко обнародовал потери среди мирного населения области за 18 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Кириленко отметил: "За 18 июня россияне убили 1 человека в Донецкой области - в Райгородке. Еще 11 человек получили ранения.

Также в Бахмуте зарегистрированы 1 раненый и 1 погибший, которые были ранены на территории Луганщины.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".

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В течение 18 июня россияне в Донецкой области убили 1 и ранили 11 мирных граждан, - ОВА 01
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Одужання пораненим.
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19.06.2022 00:30 Ответить
Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що йому вдалося перехопити внутрішньоштабне рашистське зведення втрат.

Даними він поділивсяна своїй сторінці у ФБ.

«Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ - 37592 особи.

Це цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. На п'ятницю, 17 червня, це 9457 загиблих. Втрати Росгвардії з початку військових дій - 1788 убитими», - написав Аваков.
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19.06.2022 00:41 Ответить
 
 