РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12389 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
6 460 10
война (46904) Луганщина (6247) Гайдай_ЛОГА (716)

Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За последние полтора сутки найдены тела двух мужчин, погибших от обстрелов россиян в Лисичанске. Разрушение жилья по городу увеличивается лавинообразно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Очень непростая ситуация в Северодонецке, где враг среди города проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь, быстро подстраиваясь под наши изменения в оборонных редутах. Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды ударили по Северодонецкому "Азоту" ", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что оккупанты обстреляли Лисичанск, Метелкино, Боровское, Белую Гору, Устиновку, Николаевку, Белогоровку.

Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.

Значительны разрушения в населенных пунктах Попаснянской и Горной громад. В частности, в Новоивановке повреждено 16 домов, Николаевке – девять, Нирковом – шесть.

Наши подразделения отразили штурм в районе Тошковки, как и в направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое. Идет штурм в направлении Орехово – Горное.

В эти минуты россияне также ведут разведку боем в направлении Нирково – Николаевка. Попытку продвижения по направлению Врубовка – Николаевка украинские военные остановили.

Также читайте: Рашисты бросили все резервы на Северодонецкое и Бахмутское направления, - Гайдай

Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай 01

Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай 02

Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай 03

Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай 04

Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай 05

Читайте: Продукты на оккупированной Луганской области почти на 40% дороже, чем на свободных территориях, - Гайдай



Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай 06

Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай 07

Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай 08
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Отак стараєшся , ходиш на вибори , все життя голосуєш за фашистів , мародерів , комуністів , педофілів , рашистів , убивць , шухричів , мураєвих , опзж , за найгидотніших нелюдів і найбридкіших виродків , за срюзьке мір , за все найпаскудніше що тільки може бути , за дніще . Среш де тільки можеш і всім . І тут бац - Пабєда , все це сміття вривається тобі в хату , починає руйнувати майно та вбивати рідних , близьких , дітей . Правду кажуть : Природа - не дура , а Бог - не каліка .
показать весь комментарий
19.06.2022 09:09
+12
за кого проголосував Сєвєродонецьк у 2019-му, і дякую від РФ
показать весь комментарий
19.06.2022 08:42
+8
Так ворог відчув ,що є сприятливі фактори ,кількість проросійських партій та виборців відповідно,там вважали така електоральна картина дасть їм такі самі бонуси у вигляді колаборантів які сприяли окупації Криму та Донбасу у 2014 р.
Потрібно робити висновки ,бо держава може зникнути.
Вибір політиків-має значення!Мова-має значення!Армія-має значення!
показать весь комментарий
19.06.2022 09:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розуміють, що бравурно захопити територію не вдається і знищують все під корінь, тварюки російські.
показать весь комментарий
19.06.2022 08:35 Ответить
за кого проголосував Сєвєродонецьк у 2019-му, і дякую від РФ
показать весь комментарий
19.06.2022 08:42 Ответить
Отак стараєшся , ходиш на вибори , все життя голосуєш за фашистів , мародерів , комуністів , педофілів , рашистів , убивць , шухричів , мураєвих , опзж , за найгидотніших нелюдів і найбридкіших виродків , за срюзьке мір , за все найпаскудніше що тільки може бути , за дніще . Среш де тільки можеш і всім . І тут бац - Пабєда , все це сміття вривається тобі в хату , починає руйнувати майно та вбивати рідних , близьких , дітей . Правду кажуть : Природа - не дура , а Бог - не каліка .
показать весь комментарий
19.06.2022 09:09 Ответить
ось такі і підштовхнули путіна до нападу на Україну - президент какаяразница з комплексом меншевартості малороса, у ВР російський ОПЗЖ, бидло голосує за Шарія, Бойка, Медведчука та Рабіновича і таких багато.

Чому б не напасти?

Мудрий і простий нарід сам покликав війну та смерті у свій дім
показать весь комментарий
19.06.2022 09:18 Ответить
Так ворог відчув ,що є сприятливі фактори ,кількість проросійських партій та виборців відповідно,там вважали така електоральна картина дасть їм такі самі бонуси у вигляді колаборантів які сприяли окупації Криму та Донбасу у 2014 р.
Потрібно робити висновки ,бо держава може зникнути.
Вибір політиків-має значення!Мова-має значення!Армія-має значення!
показать весь комментарий
19.06.2022 09:25 Ответить
подивіться Запоріжжя та сама картина..
показать весь комментарий
19.06.2022 09:18 Ответить
Мало того. Ще подібні тікають по Україні та продовжують бризкати ватними слюнями,там де їх прихистять.
показать весь комментарий
19.06.2022 09:39 Ответить
нічого дивного. Українців там винищили голодом а заселили москалів туди

Тому це ватне бидло і хоче в свою расєюшку
показать весь комментарий
19.06.2022 11:53 Ответить
Ворог просувається на Попаснянсько-Лисичанському й Ізюмсько-Слов'янському напрямках завдяки використанню важких вогнеметних систем ТОС-1 і ТОС-1А, що стріляють залпами термобаричних зарядів, що при підриві створють об'ємні хмари із вибухової суміші, що підривається хвостовиками снарядів. Внаслідок цього при температурах близько 1000 градусів виникає високий тиск, тому в зоні ураження, якщо ти не в танку, уціліти майже неможливо.
Стріляють ворожі ТОСи переважно вночі, щоб з безпілотників не засікли їх переміщення до лінії фронту і бойові позиції, бо вони важкі і тихоходні й у них дальність стрільби - близько 5 км., тому можуть легко попасти під вогонь української артилерії.
Отже, Силам оборони України потрібно вирішувати цю проблему або створенням спецгруп для своєчасного виявлення цього озброєння супротивника поблизу наших позицій, а краще на їх підході у ворожих тилах, бо інакше просування ворога продовжиться.
показать весь комментарий
19.06.2022 11:33 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
19.06.2022 11:40 Ответить
 
 