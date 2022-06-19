Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
За последние полтора сутки найдены тела двух мужчин, погибших от обстрелов россиян в Лисичанске. Разрушение жилья по городу увеличивается лавинообразно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Очень непростая ситуация в Северодонецке, где враг среди города проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь, быстро подстраиваясь под наши изменения в оборонных редутах. Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды ударили по Северодонецкому "Азоту" ", – говорится в сообщении.
Отмечается также, что оккупанты обстреляли Лисичанск, Метелкино, Боровское, Белую Гору, Устиновку, Николаевку, Белогоровку.
Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.
Значительны разрушения в населенных пунктах Попаснянской и Горной громад. В частности, в Новоивановке повреждено 16 домов, Николаевке – девять, Нирковом – шесть.
Наши подразделения отразили штурм в районе Тошковки, как и в направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое. Идет штурм в направлении Орехово – Горное.
В эти минуты россияне также ведут разведку боем в направлении Нирково – Николаевка. Попытку продвижения по направлению Врубовка – Николаевка украинские военные остановили.
Пожалуйста, подождите...
Чому б не напасти?
Мудрий і простий нарід сам покликав війну та смерті у свій дім
Потрібно робити висновки ,бо держава може зникнути.
Вибір політиків-має значення!Мова-має значення!Армія-має значення!
Тому це ватне бидло і хоче в свою расєюшку
Стріляють ворожі ТОСи переважно вночі, щоб з безпілотників не засікли їх переміщення до лінії фронту і бойові позиції, бо вони важкі і тихоходні й у них дальність стрільби - близько 5 км., тому можуть легко попасти під вогонь української артилерії.
Отже, Силам оборони України потрібно вирішувати цю проблему або створенням спецгруп для своєчасного виявлення цього озброєння супротивника поблизу наших позицій, а краще на їх підході у ворожих тилах, бо інакше просування ворога продовжиться.