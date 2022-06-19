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За минувшие сутки задокументировано 18 ударов российских войск по населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Донецкой области полицейские за минувшие сутки задокументировали 18 ударов российских войск по населенным пунктам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Национальная полиция.

"Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Разрушения получили 36 гражданских объектов, подавляющее большинство из которых - жилые дома", - говорится в сообщении.

Под вражеским огнем находились города Авдеевка, Угледар, Красногоровка, села Дилиевка, Заря, Карловка, Максимильяновка, Малиновка, Маяки, Нетайлово, Первомайское.

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За минувшие сутки задокументировано 18 ударов российских войск по населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция 01

Российские войска наносили удары из авиации, ракетных установок, артиллерии, танков, реактивных систем "Град" и зенитно-ракетных комплексов С-300.


За минувшие сутки задокументировано 18 ударов российских войск по населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция 02

Вследствие вражеских обстрелов 26 жилых домов получили разрушения и повреждения, из них шесть многоквартирных, а также пекарня, агрофирма, птицефабрика, дворец культуры, линии электропередач, детский оздоровительный лагерь, хозяйственные постройки и т.д.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.


За минувшие сутки задокументировано 18 ударов российских войск по населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция 03

За минувшие сутки задокументировано 18 ударов российских войск по населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция 04

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За минувшие сутки задокументировано 18 ударов российских войск по населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция 05

За минувшие сутки задокументировано 18 ударов российских войск по населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция 06

За минувшие сутки задокументировано 18 ударов российских войск по населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция 07

За минувшие сутки задокументировано 18 ударов российских войск по населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция 08
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