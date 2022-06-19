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Маси Найем: Моя жизнь подарена мне побратимом, водителями и врачами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Адвокат и военнослужащий Маси Найем опубликовал первое фото после тяжелого ранения и поблагодарил врачей за спасенную жизнь.

Соответствующий пост размещен на его странице в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Моя жизнь после ранения подарена мне побратимом, водителями которые помогли эвакуировать и сделавшими операцию врачами. И конечно, родными, которые все время рядом. Как сказали врачи, после такого ранения немногие остаются в памяти, но мой мозг сохранили и я свободно мыслю и даже анализирую все, что произошло", - написал Найем.

Он поблагодарил всех, кто присоединился к его спасению - сослуживцу, врачам в Славянске, Краматорске и Днепре, сотрудникам международной гуманитарной организации MOAS.

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"Благодарю вас. Моя жизнь и дальнейшие дела возможны именно благодаря вам. Крепкого здоровья и всем другим медицинским работникам. Вы для победы сделали и делаете больше, чем об этом знает общество. Желаю вам уравновешенного счастья от жизни. Еще раз спасибо вам, что я жив!" – написал Найем.

Маси Найем: Моя жизнь подарена мне побратимом, водителями и врачами 01
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Топ комментарии
+96
Молодець, що вижив.
Швидкого одужання.
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19.06.2022 18:00
+86
Здоров'я тобі воїне та довгих років життя...
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19.06.2022 18:01
+47
Многая літа !!!!!
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19.06.2022 18:02
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Молодець, що вижив.
Швидкого одужання.
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19.06.2022 18:00 Ответить
Здоров'я тобі воїне та довгих років життя...
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19.06.2022 18:01 Ответить
Многая літа !!!!!
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19.06.2022 18:02 Ответить
Молодець! Тільки-но стало краще, а він вже дякує. Це - ЛЮДИНА!
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19.06.2022 20:02 Ответить
Укранський Еномай (з серіалу Спартак)
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19.06.2022 18:03 Ответить
живи долго и счастливо, герой
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19.06.2022 18:04 Ответить
Cправжній мужчина...
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19.06.2022 18:09 Ответить
Тримайся, Масі . шож тепер. эх.
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19.06.2022 18:10 Ответить
Слава Иисусу Христу!
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19.06.2022 18:12 Ответить
а можливо і Аллаху...
(Масі - пуштун із Афганістану...яка віра точно не скажу)
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19.06.2022 18:22 Ответить
як би там не було, бог один
допоможи нам боже, врятуй Україну
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19.06.2022 19:55 Ответить
Бог, з великої літери
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19.06.2022 20:45 Ответить
Ти очевидно раб божий?
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19.06.2022 23:09 Ответить
Супер. Дуже крута новина. Швидкого одужання.
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19.06.2022 18:20 Ответить
Бережи тебе твій Бог, Масі... другий шанс Він тобі подарував...
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19.06.2022 18:24 Ответить
Даруйте,але виглядає як спартанець з фільму.
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19.06.2022 18:34 Ответить
В Бога явно на нього ще є плани на Землі....Одужуй, Масі !
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19.06.2022 19:08 Ответить
Скорейшего выздоровления! Герой!
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19.06.2022 19:09 Ответить
Масi , ти справжнiй козак . Моя пошана.
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19.06.2022 19:27 Ответить
А ботам , якi плюндрували тебе та твого брата. Треба каятись. Каятись. Каятись.
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19.06.2022 19:29 Ответить
А брат яким боком до героїзму Масі?
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19.06.2022 20:46 Ответить
Давай мы сначала его брата лопатой по **** приложим - а уже потом будем каяться?
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19.06.2022 23:04 Ответить
Мы , это кто ???
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20.06.2022 16:49 Ответить
Надеюсь на скорое выздоровление, но боюсь что он все равно вернётся в ВСУ, нормально жить уже не получится...
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19.06.2022 19:46 Ответить
может вместо его в ВСУ пойдёт доброволець из 95 квартала
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19.06.2022 20:18 Ответить
Ага , чекати прийдеться довго , допоки хотя б один слуга наріТу ,
пішов добровольцем на війну 😠
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19.06.2022 21:38 Ответить
А де ти зараз? Якщо не в арміі, то закрий пельку.
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20.06.2022 16:57 Ответить
Одужуйте, Масі! Такі, як Ви вкрай потрібні країні і всім нам.
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19.06.2022 19:50 Ответить
Молодець одужуй, лікарі молодці, герої та трудівники зараз великі... Працюють в стресі теж
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19.06.2022 19:54 Ответить
Тільки ось сказав він ... не зовсім так. Життя "подарували" йому побратими, потім - водії і на останньому місці - лікарі. Чудове привітання і дяка лікарям з Професійним Святом - Днем Медичного Працівника!
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19.06.2022 21:03 Ответить
Все, годі фронтових подвигів, бо толкових адвокатів у нас обмаль.
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19.06.2022 20:30 Ответить
"толкові адвокати" це як на тебе хто? на 90% адвокатського корпусу проби нема де ставити - це суцільні рєшали та разводіли
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19.06.2022 23:08 Ответить
Здоров'я тобі, друже.
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19.06.2022 20:55 Ответить
Отрабатывает грехи всего семейства - и кгб-шного папаши из совкового министерства образования Афганистана, и за подстрекателя-братца, влившегося в стройные ряды коррупционеров Украины
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19.06.2022 23:06 Ответить
Дурню, Масі Наєм сирієць.
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20.06.2022 16:55 Ответить
Тримайся Масі, ти так потрібен Україні.
Кров, яку ти пролив захищаючи нашу державу, буде пам'ятати наш народ.
Бажаю як найшвидшого одуження.
Героям СЛАВА...
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19.06.2022 23:20 Ответить
Vse bude Ukraina !
Vse bude dobre,Masi !
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20.06.2022 00:11 Ответить
До чого вживати ім'я, якщо Україна знає тільки одного Наєма
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20.06.2022 00:33 Ответить
Будь здоровий Масі ! Ти справжній украінець.
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20.06.2022 16:54 Ответить
 
 