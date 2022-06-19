РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14109 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
4 740 5
война (46904) Гуляйполе (58) обстрел (20230) Запорожская область (2246)

Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Войска РФ обстреливали гражданскую инфраструктуру Гуляйполя Запорожской области.

Как пишет  Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОВА.

"В результате обстрела снаряды попали в несколько десятков частных жилищ гуляйпольцев. В результате часть из них разбита полностью, другие получили разные повреждения.

Также вражеские снаряды затронули и другие придомовые постройки, гаражи, погреба, летние кухни и дворы горожан", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты обстреляли и другие объекты.

"Осколок ракет поврежден один магазин, маслобойницу и административное помещение отделения Ореховского РЭС. В них выбиты окна, иссеченные фасады и крышное накрытие. В настоящее время установлено, что пострадавших жителей райцентра доставили в медицинское учреждение с ранениями разной степени тяжести", - добавили в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска накапливают боевую технику и личный состав в Запорожской области

Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые 01
Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые 02
Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые 03
Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые 04
Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые 05
Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые 06
Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые 07
Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые 08
Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые 09
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
твари... какие ж козломордые твари...варвары...ордынцы...
(еще и овчарика напугали)
показать весь комментарий
19.06.2022 20:48 Ответить
вони нищать українську історію...нещодавно сковорода, цього разу махно...
хто наступний
показать весь комментарий
20.06.2022 06:26 Ответить
Ну що сказати -орки Варвари і є орки, нічого створити не можуть Зате руйнують все що можуть, що можна очікувати від бидлостада зі скріпою в голові замість мозку, якщо вони так звикли жити на Росії де спальня, сральня і їдальня -це одне й те саме місце.
показать весь комментарий
19.06.2022 21:07 Ответить
у цьому будинку дивилися московські ТВ-канали 👇

показать весь комментарий
19.06.2022 21:21 Ответить
І мабуть думали: " Путін, прийди!" Прийшов.
показать весь комментарий
19.06.2022 22:13 Ответить
 
 