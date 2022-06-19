Обстрел Гуляйполья российскими оккупантами: Повреждены дома, магазин и маслобойня. Есть раненые. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Войска РФ обстреливали гражданскую инфраструктуру Гуляйполя Запорожской области.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОВА.
"В результате обстрела снаряды попали в несколько десятков частных жилищ гуляйпольцев. В результате часть из них разбита полностью, другие получили разные повреждения.
Также вражеские снаряды затронули и другие придомовые постройки, гаражи, погреба, летние кухни и дворы горожан", - говорится в сообщении.
Российские оккупанты обстреляли и другие объекты.
"Осколок ракет поврежден один магазин, маслобойницу и административное помещение отделения Ореховского РЭС. В них выбиты окна, иссеченные фасады и крышное накрытие. В настоящее время установлено, что пострадавших жителей райцентра доставили в медицинское учреждение с ранениями разной степени тяжести", - добавили в ОВА.
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