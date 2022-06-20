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Одесская область (3106) пожар (5566) ГСЧС (4487)

Почти 5 тонн урожая уничтожены в Одесской области в результате пожара, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Пожар произошел в селе Белка Ивановской территориальной громады Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"18 июня, в 02:30, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Белка, Ивановской территориальной громады, по улице Тригубова, возник пожар. По прибытию на место происшествия спасателями было установлено возгорание деревянного сооружения.

В 05:24 пожар был ликвидирован на общей площади 50 м.кв", – говорится в сообщении.

В результате пожара огнем было уничтожено деревянное дворовое сооружение и сено в тюках, ориентировочно 150 шт, весом 4,5 тонн, урожая 2022 года.

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

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Почти 5 тонн урожая уничтожены в Одесской области в результате пожара, - ГСЧС 01
Почти 5 тонн урожая уничтожены в Одесской области в результате пожара, - ГСЧС 02
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Це було прогнозовано та очікуванно. Нам не дадуть зібрати врожай. Або будуть спалювати поля з пшеницею, або обстрілювати фермерськи господарства та зерносховища.
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19.06.2022 21:59 Ответить
Это настолько важная новость, что просто пипец. Каждый день гибнут наши солдаты и мирные жители. РФ наверное сутки несколько тысяч тонн зерна вывозит, а вы про 4,5 тонны пишите.
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19.06.2022 22:01 Ответить
Причому в заголовці пишеться про "Врожай", а в тексті - про "Сіно, 150 тюків"!
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19.06.2022 22:57 Ответить
біда, що тварі навмисно будуть бити по зерносховищам та нафто-газо сховищам і базам...
бо як сказала ****-симоньян на шабаше с ****** - "Вся надежда на голод! Что имеется в виду - что сейчас начнется голод и они.. на западе... образумятся, санкции снимут и будут с нами дружить, потому что не дружить с нами невозможно" - цитата
тож ціль срашки та що й 100 років тому - Голодомор и знищення українців як нації....
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19.06.2022 22:07 Ответить
Не думаю, що від того, що в пожежі сгоріло 5 тон сіна, в Україні почнеться голод.

Хоча по суті я з Вами згоден.
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19.06.2022 22:58 Ответить
10 квітня

@buch10_04

·
5 ч

Міський голова Одеси Геннадій Труханов у інтерв'ю The New York Times повідомив, що не підтримав би перейменування вулиці Пушкінської в Одесі.
"
Одеса є міжкультурною столицею України.

Мене турбує зростання ненависті до всього російського", - зазначив він.

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19.06.2022 22:21 Ответить
Як би він глядівся біля пам"ятника курві катерині! У зашморзі.
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21.06.2022 13:40 Ответить
.ука!
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19.06.2022 22:43 Ответить
і хто ж то його вибрав?
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19.06.2022 23:02 Ответить
Хто ще побачив, що у пожежі сгоріло не зерно, а сіно?
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19.06.2022 22:55 Ответить
 
 