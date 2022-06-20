Почти 5 тонн урожая уничтожены в Одесской области в результате пожара, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Пожар произошел в селе Белка Ивановской территориальной громады Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"18 июня, в 02:30, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Белка, Ивановской территориальной громады, по улице Тригубова, возник пожар. По прибытию на место происшествия спасателями было установлено возгорание деревянного сооружения.
В 05:24 пожар был ликвидирован на общей площади 50 м.кв", – говорится в сообщении.
В результате пожара огнем было уничтожено деревянное дворовое сооружение и сено в тюках, ориентировочно 150 шт, весом 4,5 тонн, урожая 2022 года.
Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.
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бо як сказала ****-симоньян на шабаше с ****** - "Вся надежда на голод! Что имеется в виду - что сейчас начнется голод и они.. на западе... образумятся, санкции снимут и будут с нами дружить, потому что не дружить с нами невозможно" - цитата
тож ціль срашки та що й 100 років тому - Голодомор и знищення українців як нації....
Хоча по суті я з Вами згоден.
@buch10_04
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5 ч
Міський голова Одеси Геннадій Труханов у інтерв'ю The New York Times повідомив, що не підтримав би перейменування вулиці Пушкінської в Одесі.
"
Одеса є міжкультурною столицею України.
Мене турбує зростання ненависті до всього російського", - зазначив він.