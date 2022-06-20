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Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

По информации Луганской ОВА, оккупанты начали интенсивно применять авиацию для уничтожения Луганщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 01

"Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком. Бои на улицах города идут без остановки. Россияне нанесли авиационные удары парами самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной Долины. Кроме того, другие населенные пункты постоянно страдают от ствольной и реактивной артиллерии врага, последние сутки больше всего били по Лисичанску, Сиротиному, Вороновому, Боровскому, Устиновке, Тошковке, Ореховому, Золотому, Николаевке, Белогоровке.

Хотят стереть в пыль, чтобы мы не смогли восстановить. россияне не остановили обстрелы уже разрушенных мостов, ведущих в областной центр", - говорится в сообщении.

Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 02

Сергей Гайдай отметил, что под постоянным огнем поселки-сателлиты Северодонецка они пылают ежедневно.

"Вновь были прилеты по "Стеклопластину" и полигону ГСЧС. Масштабные разрушения за эти сутки в Горной громаде - повреждены около 30 домов", - добавил он.

Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 03

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Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 04
Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 05
Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 06
Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 07
Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 08
Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 09
Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 10
Рашисты нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, в Северодонецке безостановочно продолжаются бои, - Гайдай 11
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Топ комментарии
+7
блиин... все же сгорело. кто его уже восстановит и как? и ядерной войны не надо. это какими надо быть уродами, стирать города. чтоб ты подох уже сцарь в обоссаных портках.
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20.06.2022 08:42
+5
На г+г пиарят лободу. Тьфу,*****.🤮
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20.06.2022 08:33
+5
орда проклята
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20.06.2022 08:49
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На г+г пиарят лободу. Тьфу,*****.🤮
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20.06.2022 08:33 Ответить
блиин... все же сгорело. кто его уже восстановит и как? и ядерной войны не надо. это какими надо быть уродами, стирать города. чтоб ты подох уже сцарь в обоссаных портках.
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20.06.2022 08:42 Ответить
Так это их тактика. Им нах не сдалрсь все это, главное уничтожить и что останется захватить, а что не захватят, то пох, чтоб побольше ущерба нанести
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20.06.2022 08:57 Ответить
У меня для тебя одна новость,хорошая-ты сейчас пойдешь на *** с сайта)))
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20.06.2022 09:32 Ответить
о, так це бот. іди на пляшці посидь, гімнюк
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20.06.2022 09:33 Ответить
Что именно, репоед, "восстановит" кацапия? Разрушенную без войны Псковщину?
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20.06.2022 09:34 Ответить
Так там с часом тільки занепад. Аж унітази ворують у українців.
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20.06.2022 09:59 Ответить
у тебя 1 и 2 противоречат, клоун) россия свою территорию не восстанавливает. А вот украинскую будут восстанавливать европейские и турецкие строители за российские деньги.
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20.06.2022 09:55 Ответить
орда проклята
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20.06.2022 08:49 Ответить
Кацапи просто маніяки, гвалтівники, терористи. Як з ними можуть розмовляти цивілізовані люди? Як з ними торгують?Ви ж їх фінансуєте, даєте гроші, щоб вони більше виготовили ракет і літаків. Вони мають намір спочатку вбити нас, а потім прийти і за вами. Тут і наших вина, бо замість того, щоб робити три роки ракети, танки, літаки ми закатали все в асфальт. Ця помилка чи навмисні дії коштують тисячі життів найкращих синів і дочок.
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20.06.2022 09:00 Ответить
тварі скільки будинків в Лисичанскі пошкоджено треба коли закінчиться війна щоб за ремонт вони платили чимало на фото квартир потребує ремонта недешевого черний дим все це потрібно відшкребти щось добудовати покрасити в деяких даху нема і це все кошти
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20.06.2022 09:20 Ответить
Відбудовувати будуть за гроші Росії, але ніякої росії вже не буде. Росія вміє тільки воровати.
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20.06.2022 09:56 Ответить
Ну вже третину сухопутних військ зс рф перемололи. Щє 2/3 і рабсія сама розбіжиться. Ти ж не приїдеш за неї воювати.
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20.06.2022 10:08 Ответить
десь від нуля до 2.5 років, не більше
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20.06.2022 10:10 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.06.2022 09:43 Ответить
Російських нациків вже м777 на шашлик сотнями пускають)
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20.06.2022 10:01 Ответить
 
 