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Войска РФ обстреляли приграничные районы Черниговщины, - ГПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня на рассвете с территории России дважды обстреляли Сумщину и один раз - Черниговщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Пограничники зафиксировали два обстрела, которые ствольная артиллерия рашистов вела со стороны российского села зерновое. Около трех десятков вражеских снарядов разорвались на окраине пограничных сел Шосткинского района", - говорится в сообщении.

Еще 15 взрывов российских артиллерийских снарядов зафиксировано на окраине одного из пограничных сел Новгород-Северского района Черниговской области.

Предварительно жертв и разрушений в результате этих обстрелов нет. Информация уточняется.

Читайте: Утром оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии, - Живицкий 

Войска РФ обстреляли приграничные районы Черниговщины, - ГПСУ 01
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судячи з фото що дають вони просто по ланам гатять ... це або град або ...
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20.06.2022 10:30 Ответить
 
 