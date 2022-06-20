Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция. ФОТОрепортаж

Рашисты били крылатыми ракетами "воздух-земля", "Градами", артиллерией, танками. Обстрелы были в 10 населенных пунктах. Есть убитые и раненые мирные жители. Полицейские изъяли доказательства военных преступлений РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

"Под огнем врага находились города Авдеевка, Торецк, Бахмут, Зализное, пгт Нью-Йорк, села Зайцево, Ближняя Дылеевка, Шевченко, Первомайское, Павловка. Разрушений претерпел 21 гражданский объект – 12 жилых домов, шесть из них многоквартирные, больница, админздание, помещения предприятия связи, исправительная колония, гаражи", - говорится в сообщении.

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