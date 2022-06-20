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Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты били крылатыми ракетами "воздух-земля", "Градами", артиллерией, танками. Обстрелы были в 10 населенных пунктах. Есть убитые и раненые мирные жители. Полицейские изъяли доказательства военных преступлений РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.
"Под огнем врага находились города Авдеевка, Торецк, Бахмут, Зализное, пгт Нью-Йорк, села Зайцево, Ближняя Дылеевка, Шевченко, Первомайское, Павловка. Разрушений претерпел 21 гражданский объект – 12 жилых домов, шесть из них многоквартирные, больница, админздание, помещения предприятия связи, исправительная колония, гаражи", - говорится в сообщении.
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Заголовок зачьотний!!!
Нагадаємо, що окупанти розмістили там дуже багато озброєння: ППО, бензовози, системи радіолокації, а також центр управління.
Ймовірно, Силам оборони вдалось знищити там російську техніку.
Чекаємо на офіційне підтвердження.
Globusnews
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17 июн.
Генерал Бен Ходжес: "Украина должна наносить ответные удары по территории России"
Стріляти з ЗРК С300 по гаражах і колоніях , це щось нове у військовій тактиці . Це всеодно що - ядерною бімбою глушити рибу . Кацапи , ви перегрілись на сонці ??