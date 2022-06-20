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Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Рашисты били крылатыми ракетами "воздух-земля", "Градами", артиллерией, танками. Обстрелы были в 10 населенных пунктах. Есть убитые и раненые мирные жители. Полицейские изъяли доказательства военных преступлений РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

"Под огнем врага находились города Авдеевка, Торецк, Бахмут, Зализное, пгт Нью-Йорк, села Зайцево, Ближняя Дылеевка, Шевченко, Первомайское, Павловка. Разрушений претерпел 21 гражданский объект – 12 жилых домов, шесть из них многоквартирные, больница, админздание, помещения предприятия связи, исправительная колония, гаражи", - говорится в сообщении.

Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 01

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Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 02
Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 03
Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 04
Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 05
Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 06
Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 07
Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 08
Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 09
Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 10
Россияне ударили по Донецкой области зенитно-ракетными комплексами С-300. Есть погибшие, – Нацполиция 11
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Топ комментарии
+30
Как можно ударить зенитно-ракетными комплексами по земле? Вы там читаете что пишете?
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20.06.2022 10:26
+22
❗️З'явилася інформація про десятки вибухів та пожежу на острові Зміїний.

Нагадаємо, що окупанти розмістили там дуже багато озброєння: ППО, бензовози, системи радіолокації, а також центр управління.

Ймовірно, Силам оборони вдалось знищити там російську техніку.

Чекаємо на офіційне підтвердження.
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20.06.2022 10:26
+18


Globusnews

@globusnewsorg

·
17 июн.

Генерал Бен Ходжес: "Украина должна наносить ответные удары по территории России"

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20.06.2022 10:27
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Правила форума Совет форумчан
Как можно ударить зенитно-ракетными комплексами по земле? Вы там читаете что пишете?
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20.06.2022 10:26 Ответить
Можно, но кроме заголовка об этом нет информации в тексте.
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20.06.2022 10:30 Ответить
Редакція, браво!!!
Заголовок зачьотний!!!
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20.06.2022 12:20 Ответить
щоб не ставити себе в незручне становище, перш ніж поставити запитання почитайте довідники. Майже всі комплекси ППО можуть працювати і за повітряними, і за морськими, і за наземними цілями
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20.06.2022 10:33 Ответить
У Дебальцево Осами по бронетехніці стріляли.
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20.06.2022 10:38 Ответить
а с дробовика не стреляли?
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20.06.2022 10:57 Ответить
Если по оптике из дробовика попадёшь, танк превращается в гусеничную консерву. У наших запасная есть на такой случай, а вот у рашистов обычно нет.
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20.06.2022 11:38 Ответить
для этого нужно иметь другой тип ракет,другой алгоритм оборудования. а это не так то просто.
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20.06.2022 10:39 Ответить
даже если так, то какая стоимость ракеты С300 по сравнению с той же точкой которых на рашке херова туча, да и эффективность точки будет в разы выше
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20.06.2022 10:46 Ответить
Могут, но там слишком малый заряд, чтобы причинить такие разрушения. Статью писал нетяма.
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20.06.2022 10:47 Ответить
Дуже просто - С-125 лівійці використовували по наземних цілях І наші можуть зробить те саме - у нас, кажуть, на складах таких ракет багато
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20.06.2022 12:21 Ответить
❗️З'явилася інформація про десятки вибухів та пожежу на острові Зміїний.

Нагадаємо, що окупанти розмістили там дуже багато озброєння: ППО, бензовози, системи радіолокації, а також центр управління.

Ймовірно, Силам оборони вдалось знищити там російську техніку.

Чекаємо на офіційне підтвердження.
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20.06.2022 10:26 Ответить
Гиркин у себя писал что то про то, что наши планируют отвоевать остров
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20.06.2022 10:49 Ответить
А навіщо він нам зараз? Це кацапам він потрібен - для загрози одеському узбережжю та судноплавству у північно-західній акваторії моря А нам - хіба що як "приманка" для російських кораблів Адже Зміїний - в межах дії "Нептунів" і "Гарпунів"
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20.06.2022 12:24 Ответить
фейк . який сенс витрачати бк ресурс по такій солодкій приманкі ))
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20.06.2022 10:52 Ответить
А хіба С-300 можна використовувати для ударів по наземним цілям?
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20.06.2022 10:27 Ответить
Да.
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20.06.2022 10:31 Ответить
нельзя выстрелить ракетой класса-земля-воздух,по наземной цели. нужна другая ракета,нужен другой алгоритм работы оборудования...
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20.06.2022 10:41 Ответить
Розкажи це лівійцям - вони С-125-ми по танках прямою наводкою стріляли! І ще в СРСР проводили випробування щодо застосування подібних ракет як ракетних комплексів "земля-земля"
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20.06.2022 12:27 Ответить
Нет
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20.06.2022 10:48 Ответить
НЕТ ?
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20.06.2022 10:55 Ответить
ты же выше написал что могут
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20.06.2022 10:59 Ответить
Выше можно, ниже - нет)
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20.06.2022 11:39 Ответить


Globusnews

@globusnewsorg

·
17 июн.

Генерал Бен Ходжес: "Украина должна наносить ответные удары по территории России"

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20.06.2022 10:27 Ответить
Салливан ему объяснит
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20.06.2022 10:44 Ответить
это как!? с ЗРК по наземным целям, вы что там курите не цензоре?
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20.06.2022 10:30 Ответить
Може вони вдарили комплексами с300 пл авіації нашій, яка працювала на Донеччині, а журналісти не написали просто це, бо не знали подробиць, або не вважали їх важливими для шановного співтовариства форума?
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20.06.2022 10:38 Ответить
У нас же 20 летние журналисты не служившие в армии умнее всех.
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20.06.2022 10:47 Ответить
Може вони спеціально такий заголовок зробили, щоб такі, як ми, заходили і коментували побільше. Більше коментів - більше зарплата у журналіста
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20.06.2022 14:51 Ответить
я конечно далеко не военный стратег, но уничтожение живой силы для русни - это вообще ни про что..., не знаю чем, но уничтожение зрк, тяжелой артиллерии из чего не знаю, но лучше бы из бпла, это должна быть задача №1, потому что вред они наносят колоссальный и снаряды, к ним, сожалению, никогда не закончатся....
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20.06.2022 10:46 Ответить
Руйнувань зазнав 21 цивільний об'єкт .........приміщення підприємства зв'язку, виправна колонія, гаражі" . Джерело: https://censor.net/ua/p3348949

Стріляти з ЗРК С300 по гаражах і колоніях , це щось нове у військовій тактиці . Це всеодно що - ядерною бімбою глушити рибу . Кацапи , ви перегрілись на сонці ??
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20.06.2022 10:59 Ответить
А можна докладніше, яким чином засоби ППО працюють по землі?
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20.06.2022 11:01 Ответить
Какой смысл стрелять зенитными ракетами по земле? Автор похоже выпил перебродившего кефира.
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20.06.2022 11:21 Ответить
Комплексы С 300 могут применяться по земле. Особенно эффективно, если подрывать ракеты метрах в 20 от земли - под местом подрыва в радиусе метров 50 мало кто уцелеет.
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20.06.2022 11:28 Ответить
Ага, особенно эффективно. Прям гений придумал. Ещё можно для большей эффективности глубинными бомбами самолёты сбивать. В радиусе взрыва не один самолёт не уцелеет.
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20.06.2022 11:55 Ответить
чё вы выдумываете, продолжаете защищать написанную кем-то глупость. ты хоть лопни но ракету по земной цели не наведёшь она просто как болванка на землю может куда-то, но не туда грохнутся.
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20.06.2022 12:23 Ответить
О! Вилізла ідіотка "Стратигша" хрєнова! А тобі відомо, шо у ВСІХ зенітних снарядах (навіть у 23-мм) установлений "блок самоліквідації"? Це щоб снаряд чи ракета не впали на власній території та не "наробили біди"!
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20.06.2022 12:32 Ответить
нароооод !!!!! вы вообще мозгами поехали ? там люди погибли а вы обсуждаете какими ракетами их убили , вы в своем уме ? или на паРашников становитесь похожи ?
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20.06.2022 13:41 Ответить
 
 