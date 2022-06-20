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Задержан сторонник "русского мира" в Буче, у него изъяли оружие и боеприпасы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Нацполиция задержала сторонника "русского мира", у которого изъяли оружие и боеприпасы. 65-летний житель Бучи открыто поддерживал военную агрессию России против Украины и оправдывал оккупацию ее территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, во время расследования военных преступлений, совершенных военнослужащими РФ на территории Киевской области, оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины получили информацию о жителе Бучи, который поддерживал оккупацию полуострова Крым и полномасштабное вторжение российских военных в Украину.

"Злоумышленник – уроженец России, долгое время проживавший в Украине.

В ходе обыска по месту жительства полицейские изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Также обнаружена символика, указывающая на его приверженность "русскому миру".

"Следователи Главного следственного управления Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора задержали мужчину по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами), сообщили ему о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обезврежена банда, действовавшая в Киеве под видом добровольческого батальона, - СБУ. Фоторепортаж

Задержан сторонник русского мира в Буче, у него изъяли оружие и боеприпасы, - Нацполиция 01
Задержан сторонник русского мира в Буче, у него изъяли оружие и боеприпасы, - Нацполиция 02
Задержан сторонник русского мира в Буче, у него изъяли оружие и боеприпасы, - Нацполиция 03
Задержан сторонник русского мира в Буче, у него изъяли оружие и боеприпасы, - Нацполиция 04
Задержан сторонник русского мира в Буче, у него изъяли оружие и боеприпасы, - Нацполиция 05
Задержан сторонник русского мира в Буче, у него изъяли оружие и боеприпасы, - Нацполиция 06
Задержан сторонник русского мира в Буче, у него изъяли оружие и боеприпасы, - Нацполиция 07
Задержан сторонник русского мира в Буче, у него изъяли оружие и боеприпасы, - Нацполиция 08

Після збору всієї доказової бази його діям буде надана остаточна правова кваліфікація.
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Топ комментарии
+31
повісити, підара, ну або руки відрубати, ********
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20.06.2022 10:57
+26
живе така тварь поміж нас, а ми й не знаємо, що воно страшніше чікатіла
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20.06.2022 11:02
+19
65 років то не той вік щоб бути хворим на голову за віком, він ублюдок а не маразматик.
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20.06.2022 11:07
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повісити, підара, ну або руки відрубати, ********
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20.06.2022 10:57 Ответить
вислати на рашку, тому хто любить росію місце в росії і най там в своєму "русскому мирі" вариться.
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20.06.2022 11:06 Ответить
Отдать бучанам, которые пострадали от этой войны.
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20.06.2022 13:13 Ответить
65 років то не той вік щоб бути хворим на голову за віком, він ублюдок а не маразматик.
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20.06.2022 11:07 Ответить
Цікаво, чого воно з кацапами не втікло? Чи просто братушкі кинули його?
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20.06.2022 11:02 Ответить
"чого воно з кацапами не втікло?"
Напевно, отримав наказ "залєч под корягу".
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20.06.2022 11:13 Ответить
живе така тварь поміж нас, а ми й не знаємо, що воно страшніше чікатіла
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20.06.2022 11:02 Ответить
......все проблемы Украины в дураках и предателях.......
......вот где нужно было вводить "превентивные санкции", что бы потом не обвинять "руку дающего"....
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20.06.2022 11:03 Ответить
ага, в зрадниках, які намогаюься приборкати українське суспільство надаючі громадянство України чудовиськам які зі свого русского народу зробили зомбі, сподіваючись що то саме вони зроблять і з нами. І в дурнях, які думають що "русскіє мозги" (якщо у них мозгів немає, це ж не означає що у нас всіх теж їх немає) і "русскіє олігархи" зроблять щось добре для України, це при тому що вони навіть для рашкі нічого доброго не зробили.
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20.06.2022 11:10 Ответить
о любитель Савєцкаго Саюза.. Дєди ваєвалі!!
Відповідаю. Тому що Україна правова країна. І є відповідні правові процедури які і здійснюють правоохоронні органи.
Те що було у вашому коханому Саюзє взагалі страшно.
Скільки людей було вбито за наклеп, які ніби то "воювали на боці ворога"
А вам би лише "тройку"..
Не забудь дєда на палку начіпити
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20.06.2022 12:42 Ответить
Потому что идиоты, вот почему. Прежде чем разбираться со внешними вшами, нужно передавить внутренних гнид.
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20.06.2022 13:15 Ответить
Ось чому потрібно було ще вісім років тому запровадити закон про інтернування. На сто відсотків це працювати не може, але таких обсосів можна було б ізолювати.
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20.06.2022 11:10 Ответить
Це не уродженець рашки, а її вирождєнєц! Навіщо в нас при розмінуванні песиком ризикують? Ось же ш справжній клієнт на розмінування... і таких, курво, багацько...
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20.06.2022 11:17 Ответить
Почему ето гнида сидит за столом как на свадьбе а не мордой в пол и зубами в паребрик?
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20.06.2022 11:29 Ответить
Зараз зелені автори подібний шлак з запарєбріка за візами напустять в Україну
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20.06.2022 11:41 Ответить
чомусь у ВСІХ пдрів є зброя, у тому числі короткоствольна, а пристойні, законослухняні люди мають виживати геть беззахисними, бо зедержава щось зовсім не справляється з захистом Українців, а лівоохоронці часто стають на бік агресора, часто з усіма базами даних
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20.06.2022 11:50 Ответить
Почему у него еще не прострелены коленки?
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20.06.2022 11:58 Ответить
оце так прикол. у нас же короткоствол заборонений. як бачите, заборонений він лише для лохів. а отакі виродки ходять із пістолетами і чекають свого моменту
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20.06.2022 12:10 Ответить
У всіх пвдарасів є нарізний короткоствол і так було , ще до війни, а от у тих хто готовий захищати себе, свою сімю , Україну ніколи не було і дивлюсь система не поспішає таким ії надавати !

Чому так питання риторичне , але для мене це наслідок того , що народ україни має постколоніальну владну еліту яка не асоціює себе з укр народом і етнічно не є українцями
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20.06.2022 12:51 Ответить
От нащо ви його затримали??треба його було підвісити, або розстриляти в скроню, він же громадян рашки і потім спокійно його ті вилупки і обміняють ,не треба іх арештовувати ,стриляйти на місці не треба нам тут гуманості ,після Бучі всіх орків закопувати наживо в землю!Слава ЗСУ!!!!
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20.06.2022 12:54 Ответить
У Бучі і є такі цінні речі? Як я розумію ця тварюка допомагала під орам , яке "..до восьми років"? як мінімум від п'ятнадцяти.
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20.06.2022 13:05 Ответить
Непростий дідо, пістолетик з непростих, тай з подовженим стволом для приєднання глушника, певно сволота з кадебістів, саме в них на озброєнні часто були ПСМ.
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20.06.2022 13:34 Ответить
 
 